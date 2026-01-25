WRC Montecarlo: Solberg roza la victoria pese a un nuevo aviso

El Rally de Montecarlo ha entrado en su fase final este domingo por la mañana, con Oliver Solberg decidido a mantener su ventaja hasta el cierre, y con puntos extra en juego para todos en el marco del Súper Domingo.

El primer tramo del día, disputado entre el Col de Braus y La Cabanette (12,5 kilómetros), volvió a sumir a los coches en unas condiciones invernales delicadas. La nieve, el hielo y una adherencia extremadamente precaria convirtieron las curvas cerradas en auténticas trampas, con coches que a veces se quedaban prácticamente parados para poder llegar a la cima.

Elfyn Evans y Adrien Fourmaux lograron casi exactamente el mismo mejor tiempo, con una diferencia de una décima. Sébastien Ogier, por su parte, perdió mucho terreno, cediendo 16 segundos en esta especial.

En cabeza del rally, Oliver Solberg adoptó un ritmo deliberadamente moderado: a pesar de romper el parabrisas en los primeros kilómetros, cedió 8,5 segundos respecto a Elfyn Evans. "No pienso en los puntos del domingo", advirtió el piloto sueco. "Solo intento conducir con cuidado y con seguridad. Es muy fácil cometer un error, y es demasiado arriesgado intentar cualquier cosa".

Debido a la considerable mejora de la carretera, fue un competidor de la categoría Rally3 quien firmó el scratch, Matteo Fontana. Cabe destacar que Grégoire Munster no tomó la salida de esta SS14, víctima de un problema técnico en el enlace, y tuvo que abandonar, mientras que Sami Pajari tampoco salió debido a los graves daños sufridos el día anterior en su Toyota.

Un manto blanco sobre el Turini

La especial de La Bollène-Vésubie a Moulinet (23,45 kilómetros), con su mítico paso por el Col de Turini, reforzó aún más el carácter caótico de este Montecarlo. Retrasada un cuarto de hora tras el desprendimiento de una roca que obligó a despejar la carretera, la SS15 ofreció un escenario cambiante: salida sobre asfalto seco, nieve cada vez más presente a medida que se ascendía, antes de un descenso que se volvió especialmente peligroso debido a las condiciones en progresiva mejora.

Thierry Neuville sufrió un pinchazo en los primeros metros. Tras cambiar la rueda, el belga volvió a pinchar en el descenso, esta vez tras un contacto con una pared rocosa. Adrien Fourmaux, muy ofensivo, superó a su compañero de equipo tras coronar el puerto, antes de firmar un descenso de alto nivel, insuficiente sin embargo para contener a un Elfyn Evans aún más rápido.

Sébastien Ogier tampoco se libró, con un pinchazo tras un contacto, mientras que Oliver Solberg se llevó un susto con un trompo en una curva cerrada, su segundo aviso del fin de semana. El líder volvió a perder unos diez segundos, pero logró limitar los daños. En la meta, Elfyn Evans firmó el mejor tiempo de los Rally1 y solo le recortó 8,8 segundos a Oliver Solberg, que mantiene sólidamente el liderato del rally con 42 segundos de ventaja.

Las dos especiales de la mañana se recorrerán por segunda vez para concluir este Rally de Montecarlo 2026

scratchs del domingo SS14 12,5 km Col de Braus / La Cabanette 1 M. Fontana SS15 23,45 km La Bollène-Vésubie / Moulinet 1 E. Evans

Clasificación del Rally de Montecarlo del WRC 2026 tras la SS15

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 O. Solberg Toyota 3h54:04.2 2 E. Evans Toyota +42".0 3 S. Ogier Toyota +1:37.8 4 A. Fourmaux Hyundai +5:53.1 5 T. Neuville Hyundai +9:39.8 6 J. Armstrong M-Sport Ford +10:23.5 7 L. Rossel Citroën Rally2 +11:17.1 8 T. Katsuta Toyota +12:12.3 9 R. Daprà Škoda Rally2 +13:13.6 10 E. Camilli Škoda Rally2 +13:19.5

