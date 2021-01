Ogier y Evans, mano a mano en Montecarlo

Gap (Francia).- Sebastien Ogier continúa al frente del Rally de Montecarlo tras una jornada repleta de avatares, con el abandono de Ott Tanak como la más importante de todas ellas. Gap se despertó un poco conmocionada tras la fuerte nevada de la noche y las rachas de viento que causaron grandes desperfectos en la ciudad, algo de lo que no se libró el parque de asistencia.

El resultado fue carreteras nevadas con mucho hielo que, por un lado, hicieron que todos los pilotos salieran con mucha precaución pero por otro simplificó las estrategias en cuanto a la monta de nuemáticos.

Ogier trató de no arriesgar y sale líder camino de Montecarlo, aunque Elfyn Evans no se lo va a poner fácil y está a solo 13 segundos de su jefe de filas.

En Hyundai tras el abandono de Tanak, la estrategia ha virado hacia la recogida máxima de puntos por parte de Neuville y Sordo. El belga tiene a tiro la tercera plaza del podio, ahora en Manos de Rovanpera a siete segundos de Neuville, por lo que parece que podría pelearla sin entrar en riesgos innecesarios.

Nieve y hielo nocturno para comenzar el día

El día comenzó con la primera pasada por el tramo La Breole - Selonnet de 18 kilómetros y cubierto de nieve y hielo, con una zona especialmente complicada en la parte final repleta de hielo pulido.

El orden de salida fue inverso a la clasificación del viernes, por lo que le japonés de Toyota Gazoo Racing, Takamoto Katsuta, fue el encargado de abrir pista a las 6:30.

En este caso, tal y como estaba la carretera, no había lugar para la sorpresa ni para la estrategia y todos los pilotos eligieron neumáticos de clavos, la única diferencia fue que Toyota eligió llevar 6 unidades a bordo de sus Yaris y Hyundai y Ford M-Sport sólo portaron 5.

Seb Ogier volvió a salir a pista con la intención de recuperar el tiempo que perdió en la jornada anterior con el pinchazo y marco el scratch del tramo por delante del que, en este momento, se está jugando el rally con él, su compañero de Toyota Elfyn Evans que perdió 17 segundos con el actual campeón del mundo.

"En algunas curvas parecía que las ruedas no llevaban clavos, deslizaba mucho y era complicado" dijo Ogier, "pero el que importa es el que llega detrás de mi" en referencia a Elfyn evans que sería el último piloto en pasar.

El galés se mostraba contrariado al llegar al control viendo la pérdida de tiempo que había sufrido con su rival. "Creo que no he ido muy bien, he conducido con mucha precaución" explicó.

Detrás de los dos pupilos de Jari-Matti Latvala, se clasificó el español Dani Sordo, que parece otro tras los problemas en las primeras etapas, aunque reconoció la dificultad de las condiciones de la pista. "Está muy complicado, en algunos sitios hay mucho agarre y en otros es muy fácil cometer un error" explicó.

Rovanpera recuperó el tercer lugar en la general, en un tramo libre de problemas para él tras el calvario sufrido en la jornada anterior. El joven finlandés reconoció que podía "haberlo hecho mejor" y que no arriesgó lo suficiente en las zones de hielo.

Los que no se libraron de errores y problemas fueron Neuville y Tanak en un tramo que querrán olvidar cuanto antes.

Ott Tanak que hasta ayer parecía el único piloto con posibilidades de inquietar a Evans y Ogier, tuvo primero un trompo y posteriormente un pinchazo con una piedra que se encontró en mitad de la curva al comienzo del tramo, lo que le hizo perder 1:20 con respecto al mejor tiempo de Ogier.

Neuville también se dejó medio rally camino de Selonnet, con una salida de pista que le hizo perder 42 segundos y que le deja ya a 1:33 de Ogier en la general.

Neuville recupera el tiempo perdido

La nieve y el hielo no desaparecerían en el segundo tramo de la jornada entre Saint-Clément y Freissinières, una especial que Ott Tanak no olvidará en su vida ya que fue aquí donde el año pasado sufrió aquel espeluznante accidente. Como consecuencia de ello, la organización del rally decidió situar una chicane para reducir la velocidad en esa zona.

Tanak no se accidento, afortunadamente, esta vez pero si que perdió mucho tiempo al volver a pinchar y tener que montar de nuevo en su coche el neumático que había pinchado en el tramo anterior, perdiendo 8:50 con respecto a Neuville y quedándose a casi 10 minutos de Ogier en la general, teniendo que abandonar sin posibilidad de reengancharse.

Las condiciones de la pista iban empeorando a medida que pasaban los participantes, lo que aprovecho Neuville para adjudicarse el tramo y recuperarle 42 segundos a Seb Ogier que volvió a aumentar su colchón con Evans que en ese momento seguía siendo su máxima preocupación.

Aun con todo, Neuville llegó al control mostrando cierta sorpresa con el tiempo conseguido con respecto a sus rivales: "Teníamos mejor ritmo, pero sinceramente no me encuentro a gusto y dudo mucho".

Sordo tuvo una buena actuación, aunque perdió algo de tiempo con respecto a Neuville y Loubet, que se reenganchó tras su abandono ayer. "No tenía buena información de cómo estaba la carretera. Estaba difícil, pero igualmente no he tenido un buen feeling con el coche".

Ogier y Evans toman de nuevo la iniciativa

La segunda pasada por La Breole - Selonnet nos devolvió a Evans y Ogier a las posiciones de cabeza tras el arreón de los pilotos de Hyundai en el anterior tramo. El abandono de Ott Tanak dio un vuelco a la estrategia del equipo dirigido por Andrea Adamo que tenía que llevar los otros dos coches a meta sí o sí sin más contratiempos.

"He ido muy despacio" confesó Dani Sordo que perdió 39 segundos en este último tramo del sábado, "hay que llegar a meta y la única manera de asegurarlo es ir con más cuidado que antes. No he querido tomar riesgos para nada".

Neuville tomó el mismo camino de minimizar los posibles riesgos, aunque parece que cada vez se encuentra más a gusto con su coche y con su nuevo copiloto. "No he atacado a tope, pero tenía buen ritmo sin tomar riesgos".

Al contrario, Kalle Rovanpera se encontró bien y decidió atacar, metiendo 5.6 segundos a Neuville y afianzando su tercera posición en el rally.

Por delante, sus compañeros de equipo Evans y Ogier volvieron a apretar en su lucha por ganar el rally y aunque el francés perdió 1.3 segundos con Evans, que se llevó el scratch, consiguió conservar el liderato.

El rally deja los parajes alpinos de Gap y se encamina hacia el Principado de Monaco para las dos últimas jornadas en las que todo indica que, de no sufrir problemas, será un mano a mano entre Sebastien Ogier y Elfyn Evans.