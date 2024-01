WRC Montecarlo: Neuville explica su gran mañana de sábado para ser líder

Thierry Neuville empezó la mañana del sábado en tercera posición del Rally de Montecarlo, pero una impresionante actuación en el noveno tramo, disputado en unas complicadas condiciones heladas, le metió en la lucha por la victoria.

El belga le sacó 18.8 segundos a Sébastien Ogier para subir a la segunda posición, y fue 9.6 segundos más rápido que el líder del rally, Elfyn Evans. Después, asumió el liderato de la prueba en la SS10 y amplió su ventaja a 5.1 segundos al final del bucle matinal.

"Me sentí bien, pero no tanto", dijo Neuville a Motorsport.com. "No esperaba tener una diferencia tan grande. Esperaba que los demás también lo hicieran bien, pero esta vez tenía buena información en comparación con ayer, y eso marca claramente la diferencia. Hemos visto cómo Ogier me sacaba 17 y 11 segundos en tres kilómetros porque mis notas eran demasiado conservadoras. Creo que esa ha sido la diferencia esta mañana".

La caída de Evans hasta la segunda posición se vio favorecida por un fallo de la parte híbrida de su Toyota en el décimo tramo, aunque el galés confirmó que la potencia volvió para la siguiente etapa.

"Por supuesto, el primer tramo de esta mañana era bastante difícil de juzgar, y parece que Thierry hizo un buen trabajo. No íbamos tan mal, pero luego tuvimos problemas, lo que nos costó caro", dijo Evans a Motorsport.com. "Por supuesto, estamos empujando de todos modos. No tengo pensado cambiar mucho las cosas para la tarde, pero quiero hacer una prueba limpia".

Ahora tercero de la general, a 7.7 segundos de Neuville, Ogier cree que necesitará una conducción perfecta para conseguir su 10ª victoria en el Monte. "Es posible que sólo haya ocho segundos de diferencia, pero seguro que a partir de ahora no hay tiempo que perder, hay que hacerlo todo a la perfección y apretar hasta el final", explicó el francés. "Es una pena haber perdido mucho en un tramo esta mañana, pero aparte de eso todos son bastante intensos. Creo que es bonito seguir esta batalla".

Por su parte, Ott Tänak comentó que un problema con la batería fue la razón por la que su coche de Hyundai Motorsport no pudo arrancarse en el parque cerrado por la mañana, pero esa circunstancia no está relacionado con los problemas de motor posteriores.

El campeón del mundo de 2019 admitió que el fallo de la unidad de potencia es similar al que sufrió el jueves por la noche, en el arranque del Mundial. "Lo de por la mañana [en el 'parc fermé'] fue cosa de la batería, no teníamos potencia, pero no está relacionado con los problemas de motor posteriores", dijo Tanak a Motorsport.com.

"Es difícil de decir, pero de alguna manera en nuestro coche el motor es bastante difícil de gestionar, el ALS [sistema anti-lag] está haciendo la vida un poco difícil. Todo está un poco caliente, pero cuando los tramos son más rápidas, estamos bien. Es un tema delicado, ya que ellos [el equipo] no saben realmente por qué va tan mal como va en este momento, pero no sé cuál es su plan. Parece que no hay una solución directa", finalizó.