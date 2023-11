WRC Japón: Evans cierra el sábado liderando con una cómoda ventaja

Elfyn Evans llegó a las ocho etapas del sábado con una ventaja de 1:49.9s sobre su compañero de equipo Sébastien Ogier, después de haber protagonizado la jornada del viernes en unas condiciones de lluvia traicioneras.

El piloto galés cedió tiempo sobre Ogier en la etapa del sábado, pero llegará a las últimas seis etapas del domingo con un cómodo margen de 1:15.0s.

Toyota sigue en camino de asegurarse el podio en casa, ya que el bicampeón del mundo Kalle Rovanperä terminó el día en tercera posición, a 1:40.6 de distancia.

El único Hyundai restante, el de Esapekka Lappi, terminó el día en cuarta posición (a 3:09.3) después de empezar el sábado en séptima posición.

Ott Tanak, de M-Sport, consiguió ampliar la diferencia sobre el sexto clasificado, Takamoto Katsuta, de Toyota, a 14.9s en la última etapa del día.

El campeón del WRC2 Andreas Mikkelsen, Gregoire Munster, Nikolay Gryazin y Kajetan Kajetanowicz completaron el top 10.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Lappi triunfó en la tercera pasada por la Toyota Stadium Super Special que acogió el último tramo del día. El finlandés superó al líder del rally, Evans, por 2.9s.

"No es normal que se me den bien estas superespeciales, pero este fin de semana creo que 22 superespeciales me vendrían bien", dijo Lappi, que había liderado también las dos pasadas anteriores por esa etapa en el estadio.

Tanak consiguió derrotar en su duelo a Rovanpera, que calzaba neumáticos de mojado, y se hizo con el segundo mejor tiempo, a 1.5s de la marca de Lappi.

Un emocionado Katsuta deleitó a la multitud al batir a Ogier en su mano a mano por justo un segundo de diferencia.

"Gracias a todos los aficionados. Hay mucha gente en el estadio y, desde luego, mañana quiero apretar al máximo hasta el final", declaró Katsuta.

Los equipos se enfrentarán a 84.08 km de tramos el domingo para concluir el Rally de Japón 2023.

Scratchs de la jornada del sábado del Rally de Japón 2023 del WRC

SS9 : T. Neuville

SS10 : T. Katsuta

SS11 : E. Evans

SS12 : E. Evans

SS13 : T. Katsuta

SS14 : T. Katsuta

SS15 : T. Katsuta

SS16 : E. Lappi

Rally de Japón - Clasificación tras la SS16, tras la jornada del sábado