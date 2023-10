WRC Europa: Rovanpera arrasa en la mañana del viernes

El líder del campeonato sobrevivió a las condiciones resbaladizas para ganar los tres tramos de asfalto de la mañana del viernes del Rally de Europa Central y pasar de la cuarta posición del jueves por la noche a tener una ventaja de 29.2 segundos sobre su compañero de equipo en Toyota y rival por el título, Elfyn Evans.

El galés necesita superar al finlandés en la cita inaugural de tres países de este fin de semana para llevar la lucha por el título del WRC a la decisiva ronda de Japón, que cerrará la temporada el mes que viene.

Así fue el jueves en el Rally de Europa Central: WRC WRC Europa: Neuville lidera y un error le cuesta caro a Evans

El líder del jueves, Thierry Neuville, tuvo problemas con las carreteras mojadas, lo que le relegó a la tercera posición (+30.1 segundos). Ott Tanak terminó el bucle en cuarta posición (+43.8 segundos) por delante de Takamoto Katsuta (+1:17.5) y Teemu Suninen (1:23.4). La parrilla de Rally1 la completaron Gregoire Munster (+1:31.1), Pierre-Louis Loubet (+1:31.7) y Sébastien Ogier (+1:44.4), que perdió tiempo por un pinchazo. Esapekka Lappi cedió en la SS5.



Las fuertes lluvias crearon unas condiciones extremadamente resbaladizas para los coches, que favorecieron a los que se encontraban en la parte alta del orden de salida. Las condiciones de la carretera empeoraban después de cada pasada a medida que se arrastraba más y más barro a la superficie.

Rovanpera, que llegó primero a la SS3 (Vlachovo Brezi 1, 13,66 kilómetros), aprovechó al máximo su posición, al tiempo que volvió a demostrar su clase, para ganar el tramo por 1.8 segundos sobre Esapekka Lappi.

Evans fue el tercero más rápido, a 3,4, lo que le hizo pasar del octavo al tercer puesto en la clasificación general. Neuville, líder del rally, tuvo problemas de visibilidad, lo que contribuyó a que perdiera 4.5 segundos en la etapa.

"Me costaba ver la carretera. He abierto todas las ventanas que he podido para que entrara algo de aire, pero se está poniendo muy, muy sucio", dijo el belga, que lideraba el rally con 1.4 segundos de ventaja sobre Rovanpera tras la SS3.

"Un poco de [atención] también a los espectadores, porque quitaron algunos anticortes y de repente la carretera estaba realmente embarrada, así que deberían mantenerlos en su sitio porque para nosotros era realmente peligroso".

Tänak también tuvo dificultades, ya que el ganador del Rally de Chile completó la etapa a 9.6 segundos de la marca de Rovanpera. El estonio tuvo problemas con la puesta a punto de su Ford Puma y cayó a la tercera posición de la general. Los M-Sport de Munster y Loubet completaron los seis primeros puestos.

Ogier se encontró con el primer problema real del día cuando su GR Yaris sufrió daños en la parte delantera derecha que le costaron 41.9 segundos, haciendo caer al francés hasta la 10ª posición de la general. "Increíble, increíble. ¿Qué puedo decir? Estoy deseando que vuelva Michelin...", dijo, enfadado.

Los aspirantes al título de WRC2, Gus Greensmith y Adrien Fourmaux, también sufrieron problemas con los neumáticos, mientras que el líder de la categoría Yohan Rossel se estrelló contra unos árboles a los siete kilómetros del tramo, poniendo fin a sus esperanzas de título. Rossel y su copiloto Arnaud Dunand se encontraban bien, pero la etapa se detuvo para realizar controles médicos preventivos.

El asfalto estaba mucho más mojado en la cuarta etapa (Zvotoky, 23,81 km), pero no pudo detener a Rovanperä. El líder del campeonato realizó un esfuerzo asombroso para adjudicarse otro 'scratch' por nada menos que 10.1 segundos sobre Lappi.

"No fue fácil coger el ritmo aquí", dijo Rovanpera. "Nos informaron de que ésta etapa iba a ser aún más húmeda que la primera, así que creo que fui demasiado cuidadoso en muchos sitios".

El esfuerzo de Rovanpera fue suficiente para arrebatarle el liderato del rally a Neuville, que siguió teniendo problemas. El de Hyundai vivió un par de momentos complicados y perdió tiempo al pasarse en un cruce, lo que le costó 19.5 segundos.



"Las condiciones son realmente complicadas. La visibilidad es mala y hemos perdido un poco el coche en la parte rápida. Puedo decir que a esa velocidad, con todas las sorpresas, es realmente peligroso", dijo Neuville, que se quedó a 18.1 segundos de Kalle.

Evans adoptó un enfoque prudente para completar el tramo con el tercer mejor tiempo, a 14.6 segundos de Rovanpera. Después de su problema en el tramo anterior, Ogier admitió que había perdido la motivación al perder 41.4 segundos más.

Rovanpera completó una jornada perfecta tras ganar la SS5 (Sumavske Hostice 1, 23.43 km) por 6.4 segundos sobre Evans, que subió al segundo puesto de la general por delante de Neuville, que cedió 12 segundos.

Sin embargo, los titulares fueron para Lappi, que se salió de la carretera a 1,2 kilómetros del final de la etapa. El finlandés y su copiloto Janne Ferm salieron bien, pero su i20N sufrió graves daños en la parte trasera que lo dejaron fuera de combate para toda la tarde.

Fourmaux se hizo con el liderato del WRC2 después de que el líder de la categoría, Andreas Mikkelsen, perdiera más de 10 minutos tras una salida de pista en la SS4. Los coches repetirán los 3 tramos matinales de la República Checa esta tarde.