El Rally de Estonia del WRC con nuevo formato condensado, una "buena idea" para Neuville

Thierry Neuville dice que el nuevo formato condensado, de rallies concentrados en 50 horas, que se introducirá este fin de semana en Estonia es una "buena idea", y confía en que el Mundial de Rallies pueda adoptar una mezcla de formatos similares en el futuro.

Los organizadores del Rally de Estonia estrenarán este fin de semana un organigrama completamente nuevo, que pretende ofrecer un evento más compacto, que debería reducir los costes operativos tanto para la prueba como para los equipos.

El rally no se ha acortado en longitud, con las tripulaciones afrontando aún 301,8 kilómetros repartidos en 18 tramos, y que concluirá el domingo por la tarde. Pero el formato de la prueba se ha modificado, con las tripulaciones llegando a Tartu, la ciudad sede, más tarde de lo habitual. La mayoría de los pilotos comenzarán este miércoles sus reconocimientos, antes de la salida ceremonial del jueves.

El Shakedown se ha trasladado al viernes por la mañana (en vez del jueves, cuando suele disputarse habitualmente), antes de que el pelotón complete después seis tramos durante la tarde, interrumpidos por una zona de montaje de neumáticos, antes de regresar al parque de asistencia a última hora de la tarde.

El sábado será una jornada maratoniana, con nueve tramos, incluido un punto de asistencia al mediodía, que comenzará a las 10 de la mañana (locales, una menos en horario peninsular español). El último tramo del día empezará a las 20:35 (para Estonia). Por último, el rally concluirá el domingo con dos pasadas por el tramo de Kaariku, de 24,39 km.

No es la primera vez que una prueba del WRC adopta un formato condensado, ya que el Rally de Cerdeña probó un organigrama similar de 48 horas en 2024. Thierry Neuville, piloto de Hyundai Motorsport, ha acogido con satisfacción el regreso de un rally más compacto y cree que más cambios de formato como este podrían estar en el horizonte bajo el nuevo titular de los derechos comerciales del campeonato, que aún está por anunciar.

Thierry Neuville Foto de: Hyundai

"Hicimos algo similar en Cerdeña, y creo que es una buena idea", dijo Neuville a Motorsport.com. "He dicho muchas veces que necesitamos algunos rallies más largos y otros más cortos [en el WRC], necesitamos esta mezcla de itinerarios. Creo que esto es lo que el nuevo promotor también está planeando, traer algo nuevo para el itinerario".

Después de un inicio de temporada difícil, el campeón del mundo de 2024 llega a Estonia como el principal piloto de Hyundai, situado sexto en el campeonato, a solo ocho puntos de Oliver Solberg y a 30 de Sebastien Ogier, que ocupa la tercera posición de la general. La victoria en Portugal y un segundo puesto que reforzó su confianza en Grecia han dejado al belga creyendo que puede luchar por la victoria en las rápidas carreteras de grava de Estonia.

"Llegamos a Estonia con confianza después de dos rallies de tierra en los que hemos mostrado constantemente un ritmo fuerte y hemos luchado por la victoria", añadió Neuville. "Lograr una victoria y un segundo puesto es alentador, y nuestro test previo al evento también fue muy positivo. Hemos sido competitivos en Estonia en los últimos años, y si las condiciones se mantienen secas, deberían adaptarse bien a nosotros".

"La clave de este rally es encontrar el equilibrio adecuado entre tracción, precisión y protección en los enormes saltos, a la vez que se tiene plena confianza en el coche. Nuestro objetivo está claro: luchar por la victoria y sumar muchos puntos para contraatacar en el campeonato", cerró.

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