El Rally de Estados Unidos aspira a unirse al WRC en 2026

Introducirse en el mercado estadounidense es uno de los objetivos clave del Mundial de Rallies, que organizó por última vez una prueba en el país en 1988, el Olympus Rally. El año pasado, surgieron planes para revivir el Rally de Estados Unidos con un nuevo evento situado en Chattanooga, en el sureste de Tennessee, utilizando carreteras de grava situadas en el Bosque Nacional Cherokee y alrededor de la región del río Ocoee, en el condado de Polk.

El comité de planificación del proyecto cuenta con un experimentado grupo de competidores y organizadores de rallies, al tiempo que se beneficia del apoyo de la American Rally Association (ARA), de Chattanooga Tourism, del Estado de Tennessee, de gobiernos regionales y de patrocinadores privados.

En septiembre de 2023 se celebró un evento de demostración al que asistió la delegada de seguridad de la FIA, Michele Mouton. Ahora se ha planeado otro evento entre los días 14 y 16 de junio, que imitará en cierta medida el calendario del WRC, y cuyos organizadores esperan atraer a pilotos privados extranjeros.

Se espera que en 2025 pueda celebrarse un rally candidato antes de su posible inclusión en el calendario del Mundial, en 2026. Un grupo del Rally de EE.UU., liderado por el director Stuart Wood, asistió hace unos días al inicio de la temporada en Montecarlo, como parte de una misión de investigación.

"Tenemos que hacer una serie de eventos para construir. Tuvimos un primer evento en otoño que fue pequeño, y tenemos una serie de citas de entrenamiento. Tenemos otro evento este verano, y luego el objetivo sería tener el siguiente en 2025", dijo Wood a Motorsport.com.

"No es una certeza en este momento, pero el evento de junio será un trampolín hacia eso [tener un rally candidato al calendario] y luego el objetivo será ser observados y poder estar en el calendario en 2026 o 2027, pero eso es lo que estamos mirando".

El WRC está decidido a no precipitarse en su traslado a Estados Unidos, ya que quiere asegurarse de crear una prueba con un legado duradero. "Los EE.UU. no estarán listos para 2025, al 100%", comentó el director de eventos del WRC, Simon Larkin. "Cuando vayamos allí, queremos hacer algo más que ir y hacer un rally. Queremos una ronda que tenga repercusión, porque es un mercado importante, pero no queremos limitarnos a ir allí y hacer números".

"Queremos asegurarnos de que sea un evento que cuente con financiación suficiente, pero también con tiempo suficiente para hacer pruebas. Ya contamos con un gran apoyo tanto del gobierno estatal como del regional en nuestra posible sede allí. Sólo faltan algunas piezas de financiación".

Larkin reveló en septiembre que el otro obstáculo que se interpone en el camino del evento es conseguir los requisitos necesarios en materia de seguros. Sin embargo, confía en que pueda lograrse. "Los seguros, creo que podemos resolverlos. Estados Unidos es un mercado de seguros muy complicado, muy caro. Y nosotros, como promotores del WRC, estamos trabajando muy duro con un gran número de corredores y aseguradores. Creemos que podemos resolver ese problema", detalló.

Wood comparte la confianza de Larkin y tiene previsto reunirse con un corredor de seguros el mes que viene. "Es un problema, y la ASN [organismo nacional que rige el automovilismo] en Estados Unidos. ha expresado una gran preocupación, y con razón, porque en el país tenemos una sociedad litigiosa, y se supone que no hemos tenido al Mundial de Rallies durante todos estos años por ese motivo", añadió Wood.

"Así que lo hemos puesto entre los tres temas principales a tratar: obviamente, conseguir algo de dinero, organizar el evento y luego pensar en el seguro. Dentro de dos semanas, cuando vuelva a Estados Unidos, me reuniré con un corredor de seguros que visitará nuestros escenarios con sus ingenieros de riesgos. No estoy preocupado porque nuestra prueba tiene dos o tres ventajas desde el punto de vista de la seguridad", siguió.

"En primer lugar, podemos diseñarlo como queramos, no estamos limitados por el diseño histórico ni nada parecido, así que es un evento nuevo en ese sentido. Y en segundo lugar, los aficionados del país no tienen una cultura de ser malos aficionados, así que creo que respetarán una serie de normas sobre cómo ser un buen aficionado. Y lo último es que nuestras carreteras, inherentemente en el bosque nacional en el que estamos trabajando, no tienen mucho acceso".

"La falta de acceso hace que sea muy difícil conseguir grandes volúmenes de aficionados en las etapas forestales, por lo que tenemos una serie de tramos fuera del bosque que están en tierras del gobierno, y algunas tierras privadas donde podemos tener mucho acceso y muchos espectadores, pero también podemos poner barreras, vallas y cosas que podríamos necesitar para hacerlas seguras", finalizó.