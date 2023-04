WRC Croacia: Evans avanza con paso firme hacia la victoria

El dos veces subcampeón del mundo empezó el domingo con un pilotaje relajado a lo largo de las tres etapas de la mañana para aumentar su ventaja sobre Ott Tanak, de M-Sport, hasta los 28.1 segundos antes de la última etapa del Rally de Croacia.

Esapekka Lappi, de Hyundai, mantuvo la tercera posición a 1m02.7s del líder, mientras que su compañero de equipo, Thierry Neuville, volvió a la acción después de un fuerte accidente en la mañana de la jornada del sábado.

El campeón del mundo, Kalle Rovanperä, venció a su compañero de equipo en Toyota, Sébastien Ogier, y se colocó en la cuarta posición, con 6.3 segundos de distancia entre ambos. Takamoto Katsuta y Pierre-Louis Loubet, de M-Sport, completaron la clasificación de los Rally1, en sexto y séptimo puesto respectivamente.

Toyota dominó la salida a primera hora de la mañana en Zagreb, con sus cuatro coches en las cuatro primeras posiciones en la etapa 17, que contaba con algunos tramos completamente nuevos.

Después de decir que estaba frustrado por tener que cambiar su estilo de conducción, el finlandés fue el más rápido y sacó una ventaja de 3,7s sobre Ogier, suficiente para arrebatarle la cuarta posición de la general a su compañero de equipo.

La lucha por la victoria también siguió decantándose a favor de Evans, que marcó el tercer mejor tiempo, 5.1s más rápido que su rival Tanak, y por lo tanto amplió su ventaja hasta los 30.5s.

"Escuché el tiempo de Kalle y no estaba seguro de si sería suficiente para ser sincero, pero todo ha ido bien", dijo Evans.

Tras sufrir una serie de problemas con su Ford Puma el sábado por la tarde, Tanak simplemente se resignó a centrarse en terminar el rally.

"Creo que si podemos llegar al final, ya sería positivo. Vamos a intentar terminarlo", dijo Tanak, que fue 2,7 segundos más lento que Neuville.

Mientras Tanak tenía una mañana limpia, su compañero de equipo Loubet sufría un problema con su Ford Puma y se veía obligado a completar la etapa con el modo carretera activado.

Tanak recortó distancias con Evans en la etapa 18, la primera pasada por el tramo que albergará la Power Stage al final del Rally de Croacia. Evans optó por un enfoque relajado y recortó 1,3s a Tanak, reduciendo la ventaja a menos de medio minuto.

Sin embargo, la etapa fue conquistada por Neuville, ya que el piloto de Hyundai superó a Rovanpera por 0.9s, con éste último admitiendo que podría haber sido más valiente y agresivo.

"Intentamos disfrutar de la carrera y confirmar que todo iba bien para la Power Stage", dijo Neuville. "Vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas, pero no estoy seguro de que podamos sumar muchos puntos".

Ogier sólo pudo marcar un tiempo que se quedó a 5,4 segundos de Neuville, mientras la batalla por la cuarta plaza parecía decantarse a favor de Rovanpera.

El Ford Puma de Loubet parecía haber recuperado toda su velocidad, pero el francés chocó contra una señal que indicaba una curva hacia el final de la etapa, lo que terminó doblando su dirección.

La última etapa de la mañana fue para Rovanpera a pesar de un problema con el reloj de la línea de salida, que pareció retrasarse en varias ocasiones. El finlandés no estaba contento con su actuación, pero seguía siendo la referencia, 0,1s más rápido que Ogier, que sufrió un derrape muy agresivo.

"No ha sido una buena etapa para mí, no iba bien", dijo Rovanpera. "Incluso la salida fue un poco liosa: el reloj no funcionaba bien, así que la salida y todo lo eso fue un poco estresante".

Tanak fue el tercero más rápido y formó parte del grupo de pilotos que se vieron sorprendidos por el reloj de la línea de salida. Fue 1.1s más rápido que Evans, que continuó con su enfoque relajado.

El piloto de Citroën, Yohan Rossel, mantuvo una ventaja de 13.4s sobre Nikolay Gryazin en WRC2.

El Rally de Croacia concluirá tras la Power Stage de esta tarde.