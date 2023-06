WRC Cerdeña: Ogier se impone a Lappi en la mañana del viernes

El piloto de Toyota, que regresaba al Campeonato del Mundo de Rallies (WRC) tras no participar el mes pasado en la prueba de Portugal, ganó dos de las tres etapas de grava de la mañana y llegó líder al descanso de la jornada del viernes con una ventaja de 16.3s sobre Esapekka Lappi.

Pierre-Louis Loubet, de M-Sport, se sobrepuso a un problema con el motor para colocarse tercero a +22.0s, con Elfyn Evans, de Toyota, fue cuarto (+25.9s) y su compañero de equipo Takamoto Katsuta, quinto (+30.1s). Thierry Neuville, Ott Tanak y el campeón del mundo Kalle Rovanpera completaron los ocho primeros puestos.

Tras la especial del jueves por la noche, relativamente tranquila pero técnica, la jornada del viernes comenzó con una etapa completamente nueva para la edición de este año, que los equipos predijeron que sería la más dura del rally.

Llevada a cabo bajo un cielo radiante, la prueba de Tantariles (10,71 km) estuvo a la altura de las predicciones, con una carretera estrecha y llena de baches y piedras, que recordaba a las etapas utilizadas en el Rally Safari de Kenia.

Sébastien Ogier pudo sortear los numerosos peligros que se encontró por el camino y marcó el mejor tiempo, pasando de la sexta posición a liderar el Rally de Cerdeña.

Lappi, de Hyundai, fue el segundo más rápido, 1,7 segundos más lento que Ogier. El finlandés llegó a la meta con daños de la parte delantera derecha del coche, pero se colocó segundo en la general.

Loubet, de M-Sport, impresionó al marcar el tercer mejor tiempo, a 4.7s, a pesar de perder toda la potencia del motor durante dos kilómetros tras pasar por un charco de agua. El francés se ha colocado tercero en la general.

Katsuta fue cuarto por delante de Neuville, Rovanpera, que abrió pista, Sordo, Tanak y Evans.

Las difíciles condiciones para los pilotos continuaron en la tercera etapa (Terranova, 8,41 km), que ganó Katsuta, 1,1s por delante de Sordo. Neuville fue tercero y Loubet cuarto.

La última sección de la etapa tuvo más condición de "safari", gracias a un tramo embarrado y lleno de baches, con muchos charcos provocados por las fuertes lluvias a principios de la semana.

Pero fue Lappi quien heredó el liderato del rally tras marcar el quinto mejor tiempo, 0,8s más rápido que Ogier, lo que provocó un cambio de posiciones.

Los efectos de la limpieza de la carretera se notaron en los primeros pilotos que salieron a la prueba de Monte Lerno (cuarta etapa), de 49,9 km, que se llevó a cabo mayormente en seco.

En esta especial nadie pudo parar a Ogier, que salía tercero y marcó un tiempo 12.7s más rápido que el siguiente más rápido, su compañero de equipo en Toyota, Evans.

El campeón del mundo Rovanpera tuvo que enfrentarse a las condiciones más complicadas y perdió 40,2s, aunque parte de ese tiempo perdido se atribuyó a un susto que le obligó a tomar medidas evasivas tras cruzarse con tres vacas.

Tanak fue el siguiente y también cedió 34.9s después de decir que llevar su Ford Puma era "como conducir una grúa".

Con los pilotos de Hyundai sufriendo con el agarre tras haber optado por usar neumáticos duros en la parte delantera de sus coches, Ogier adelantó a Lappi y se colocó como líder del rally.

"Me gustan estos desafíos largos, ya lo he dicho antes. Siempre es una gran oportunidad para marcar la diferencia, pero no sabía que sería tan grande", dijo Ogier.

Tras admitir que "no tenía agarre", Lappi consiguió limitar su pérdida de tiempo a 16.7s. Loubet consiguió ser tercero en la general a pesar de las limitaciones que tenía por su problemas de potencia en el motor al pasar provocadas por los charcos de agua.

Sin embargo, ha resultado ser una etapa dura para Hyundai, ya que Neuville y Sordo tuvieron los mismos problemas de agarre que Lappi.

Neuville perdió 25.9s mientras que Sordo, que arrancó la etapa en sexta posición de la general, descendió algunas posiciones tras perder más de tres minutos. El español además también se salió de la carretera y dañó la parte delantera de su Hyundai.

Katsuta también tuvo suerte de llegar al final de la etapa después de salirse en una curva a izquierdas, lo que provocó que su Toyota quedase atrapado por un momento entre dos rocas. Increíblemente, pudo dar marcha atrás con su GR Yaris y regresara a la acción, pero cayó de la tercera a la quinta posición de la clasificación general.

Los equipos repetirán las mismas tres etapas esta tarde en el Rally de Cerdeña.

