WRC Cerdeña: Ogier recupera el liderato; Tanak, frenado por Hyundai

Ott Tänak llegó al bucle vespertino de este sábado en el Rally de Cerdeña del WRC con una ventaja de 3.5 segundos sobre Sébastien Ogier, pero terminó el día por detrás del ocho veces campeón del mundo, por 17.1 segundos. El estonio reveló que había recibido la orden de Hyundai Motorsport de no forzar pensando en el campeonato de constructores, después de que su compañero, Thierry Neuville, se retirara yendo tercero en la SS8.

La ventaja de Ogier le asegura 18 puntos provisionales para la general, mientras que Tänak ganará 15 puntos, si ambos completan las cuatro etapas del domingo. Dani Sordo completó los ocho tramos del día en tercera posición [+2:12.8, 13 puntos] por delante de Elfyn Evans [+2:43.3]. Aun así, se adjudicó unos valiosos 10 puntos, después de luchar para igualar a sus rivales a lo largo del día. La pareja se benefició de un problema mecánico que dejó fuera del rally a Takamoto Katsuta.

Los problemas en Cerdeña ayudaron a elevar al líder de la categoría WRC2, Sami Pajari, a la quinta posición de la general, ganando ocho puntos, con el piloto de M-Sport Ford Gregoire Munster ganando seis unidades, en sexta posición.

La clasificación sufrió otra sacudida cuando se reanudó la acción por la tarde, ya que Katsuta, tercero, fue el siguiente piloto en tener problemas tras Neuville. Después de que apareciera una fuga de aceite en la transmisión de su GR Yaris en la zona de montaje de neumáticos del mediodía, el piloto japonés se detuvo brevemente a los 2.7 km de la SSP [Monte Lerno, 25,33 km] antes de abandonar y retirarse.

Esto le dio el tercer puesto a Sordo, mientras que Evans subió al cuarto lugar, a 28.5 segundos de las posiciones de podio. El piloto de M-Sport Adrien Fourmaux, que se reincorporó al rally después de un problema con el alternador el viernes, también abandonó la zona de montaje de neumáticos con seis minutos de retraso tras reparar los frenos de su Puma. Esto cambió el orden del orden de salida, con Munster abriendo camino por delante de Evans.

En cabeza, el rally volvió a decantarse por Ogier tras ganar el tramo por 6.8 segundos a Tanak, a quien su equipo le había pedido "que fuera seguro y no forzara", según él. Como resultado, la ventaja de 3.5 segundos de Tänak se convirtió rápidamente en una desventaja de 3.3. Ogier se adjudicó la SS10 [Coiluna-Loelle, 14,53 km] por 6.4 segundos con Tänak y amplió su ventaja a 9.7. Su rival volvió a admitir que se lo había tomado con más calma antes de declarar que había perdido la confianza en su i20 N.

"No estoy seguro de si se está echando atrás, pero yo tenía un neumático mejor que él para este tramo, así que seguro que está ayudando", dijo Ogier cuando le hablaron de la orden de equipo que afectaba al campeón de 2019. "Incluso si le dijeron [que no levantara], no sé por qué respeta eso, para ser sincero. Estamos teniendo una bonita pelea, ¿por qué rendirse? No creo que sea él. No puedo juzgar, es su situación, no la mía".

Evans sacó 2.9 segundos a Sordo en la lucha por el tercer puesto de la general, pero el galés seguía sufriendo, sin mucha confianza. La penúltima etapa del día, una segunda pasada por el Monte Lerno, ofreció una historia conocida, ya que Ogier se adjudicó su sexto scratch en Cerdeña para aumentar su ventaja a 16,2 segundos. Esta vez Tanak cedió 6.5.

Sordo respondió a Evans y aumentó la diferencia en la batalla por la última plaza del podio a 32.5 segundos. El de Toyota redondeó un día frustrante con el mejor tiempo en la SS12 [Coiluna - Loelle]. Fue 4 décimas más rápido que Ogier, mientras que Tanak se quedó a 1.3 segundos.

El rally concluirá tras las cuatro etapas del domingo.

Clasificación del Rally de Cerdeña del WRC 2024 tras la SS12