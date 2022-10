Cargar el reproductor de audio

Salou .- Thierry Neuville terminó el primer bucle del Rally de España 2022 del WRC en primera posición tras ir remontando poco a poco a los Toyota de Ogier y Rovanpera. Sordo no terminó de encontrarse a gusto en ningún momento, en parte quizás por la elección de los neumáticos, que no se adaptaron a la falta de agarre de los tramos.

La lluvia dio un respiro a los participantes y los primeros tramos del día estaban prácticamente secos, con algunos parches ligeramente húmedos. La elección de neumáticos de dividió entre los que decidieron usar cuatro duros y dos blandos, como los Toyota, Neuville o Loubet, y los que escogieron tres de cada especificación como Dani Sordo, Ott Tanak y Craig Breen.

La jornada comenzaba con un tramo novedoso en el Rallye de España entre Els Omells y Maldà. La mayor dificultad de ese tramo, una vez fuera de la ecuación la lluvia, era la gran cantidad de curvas en las que los pilotos cortan y meten tierra y suciedad en la carretera una vez empezasen a pasar los coches.

Kalle Rovanperä lograba el mejor tiempo abriendo pista, por delante de Neuville, Tanak y Ogier. El belga de Hyundai confirmaba la dificultad del tramo: "Creo que hemos perdido un poco de tiempo en la primera parte que se está poniendo muy sucia, pero aparte de eso no está mal y el coche va bien".

Dani Sordo que terminaba en sexto lugar, cediendo 4,5 segundos, también se mostraba un poco contrariado, aunque con la situación aparentemente controlada. "Nuestra posición de salida no es la mejor, pero es lo que hay", comentaba el cántabro. "Algunas de las curvas no están tan resbaladizas, están bastante bien".

Ogier ataca y encabeza la general del Rally de España en el inicio

Rovanpera, el nuevo campeón del mundo, lograba de nuevo aprovechar las circunstancias de una pista con poco agarre y que, esta vez sí, se ensuciaba mucho después de cada pasada en el segundo tramo. El finlandés terminaba por delante de Neuville, que mantenía el tipo, de Elfyn Evans, que recuperaba terreno, de Sébastien Ogier y de Tanak, que perdía 5,8 segundos ahí.

Dani Sordo, que seguí sin encontrarse a gusto en el segundo tramo del día, sufriendo mucho con el agarre del asfalto, perdía casi 10 segundos más, aunque mantenía la sexta posición global.

Pero no iba a a ser hasta el tercer tramo del día que la clasificación se moviera un poco con respecto a cómo había comenzado la mañana. Rovanpera se encontraba un tramo más dificultoso que los anteriores y sufría de subviraje en su GR Yaris.

La situación la aprovechaban Ogier y Neuville para arañar unos segundos y ponerse por delante del finlandés en la general. El ocho veces campeón del mundo se ponía en cabeza, aunque reconocía que había tardado en entrar en calor. "Salir séptimo en estas condiciones es un desafío con la cantidad de suciedad que se mete en la carretera en los dos primeros tramos" confesaba el francés. "Esta igual no estaba tan mal y por eso hemos disfrutado de condiciones más consitentes".

Neuville, por su parte, se quejaba más de su propio coche que de las condiciones de la pista: "No tengo potencia a la salida de las curvas, no sé si es algo del mapeado, pero estoy sufriendo mucho con el manejo del coche".

Sordo volvía a perder nueve segundos con respecto al mejor tiempo y confesaba no tener muy claro qué neumáticos son los mejores para estas condiciones. "Es muy difícil elegir los neumáticos para este tipo de tramos", comentaba. "Está húmedo pero los neumáticos blandos se movían. Tenía dos duros para este tramo pero no estaba sido suficientemente seco ¡por lo menos no estamos últimos!", se consolaba el español.

Neuville termina la mañana del viernes en cabeza del Rally de España 2022 del WRC

Pese a la machada de Ogier en el anterior tramo, Neuville, poco a poco iba asaltando el liderato de un rally que siempre se le ha dado genial. El belga terminaba el bucle de la mañana liderando por apenas medio segundo de ventaja sobre Ogier, 4,2 sobre Rovanpera y seis segundos con su compañero de equipo Ott Tanak.

"La estrategia de los neumáticos no ha sido fácil y aquí estábamos un poco al límite" explicaba Neuville, "pero el equilibrio del coche no estaba tan mal. Realmente lo he disfrutado".

Dani Sordo, por su parte, volvía a ceder tiempo en la parte final y terminaba la mañana con una desventaja de casi veinticinco segundos con respecto a su compañero de equipo. "He probado con los duros, pero estaba más sucio de lo que pensaba", declaraba el piloto español de Hyundai Motorsport al llegar al control.

Rally de España-Catalunya - Clasificación tras el SS4 (bucle matinal del viernes)