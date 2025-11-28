WRC Arabia: Fourmaux lidera en la locura y Ogier resiste un doble pinchazo
Una serie de pinchazos golpeó a varios pilotos en el Rally de Arabia Saudí. En medio de un auténtico caos, que no perdonó a Sébastien Ogier, fue Adrien Fourmaux quien cerró el viernes líder.
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Foto de: Hyundai Motorsport
Muchos temían que el segundo bucle del Rally de Arabia Saudí de este viernes fuera una pesadilla, y eso es exactamente lo que ocurrió. La segunda pasada por los tres tramos del día estuvo llena de incidentes, incluida la SS12 en Alghulah, que sobre el papel era la menos difícil.
Este tramo, disputado principalmente sobre arena, no perdonó a Takamoto Katsuta, que cometió un error antes de sufrir un pinchazo, ni a Sébastien Ogier, víctima de otro pinchazo lento en la goma delantera derecha. Por suerte, el francés lo sufrió poco antes de la meta y no perdió comba, mientras que Ott Tänak tuvo el mismo comienzo que por la mañana, llevándose el 'scratch'.
Eso fue antes de los 30 kilómetros de Um Al Jerem, que cambiaron por completo el rally en el espacio de unos minutos. El ataque de Ott Tänak se vio frenado por un pinchazo que le obligó a cambiar una rueda, lo que le costó al piloto de Hyundai minuto y medio. El mismo castigo sufrió otro aspirante a la victoria, Sami Pajari.
En cuanto a Adrien Fourmaux, cometió un error costoso, perdiendo 24 segundos. "No vi una intersección en el polvo, así que tuve que dar marcha atrás", explicó con gran frustración. Y todos estos acontecimientos jugaron a favor de Martins Sesks, que se mostró muy agresivo e impresionante en la especial más larga del día, hasta el punto de volver a colocar a su Ford Puma en cabeza de la prueba final de la temporada 2025.
Una última especial infernal en el viernes de Arabia Saudí
Sébastien Ogier no se libró de una serie de pinchazos.
Foto de: Toyota Racing
Para Sébastien Ogier, la sabiduría y la prudencia siguieron dando sus frutos. Al mismo tiempo que subía un puesto en la clasificación general, aprovechando los infortunios de su compañero de marca Sami Pajari, ampliaba la distancia que le separaba de Elfyn Evans, su rival por el título.
Sin embargo, su serenidad se vio alterada nada más empezar la SS14, cuando el legendario corredor galo tuvo problemas después de salir, y perdió algo de tiempo de golpe. La situación empeoró con un segundo pinchazo al final del recorrido, en la rueda trasera derecha, que le hizo perder su posición sobre Kalle Rovanperä en la clasificación general.
Ott Tänak también perdió comba con otro pinchazo, antes incluso de detenerse para dejar el camino libre a los competidores que habían salido detrás de él. Martin Sesks tampoco pudo evitarlo, ya que golpeó su rueda trasera izquierda a mitad del tramo y decidió no detenerse a cambiarla. El letón llegó a la meta con 54 segundos de desventaja.
Toda esta locura podría haber sido una bendición para Adrien Fourmaux, pero el francés de Hyundai Motorsport tampoco se libró de estos interminables contratiempos. Un pinchazo en la goma delantera izquierda arruinó su final, aunque aún pudo terminar a 29 segundos de Kalle Rovanperä. Paradójicamente, logró recuperar el liderato con una ventaja de 2.4 sobre Martins Sesks... ¡y de 5.8 sobre un resucitado Thierry Neuville!
Sexto en la general al final del viernes mientras que Elfyn Evans es octavo, Sébastien Ogier se mantiene en una posición favorable en la lucha por el título, pero el "Súper Sábado" ofrecerá 10 puntos extra de bonificación, incluyendo la Power Stage. Mañana, se disputarán los tres últimos tramos del curso.
|tramos del viernes por la tarde en arabia saudí
|SS12
|11.69km
|Alghulah 2
|O. Tänak
|SS13
|30,58 km
|Um Al Jerem 2
|M. Sesks
|SS14
|24,90 km
|Wadi Almatwi 2
|K. Rovanperä
Clasificación del Rally de Arabia Saudí del WRC tras el viernes
|Pos.
|Piloto
|Coche
|Tiempo / diferencia
|1
|A. Fourmaux
|Hyundai
|2:43:17.7
|2
|M. Sesks
|M-Sport Ford
|+2.4
|3
|T. Neuville
|Hyundai
|+5.8
|4
|T. Katsuta
|Toyota
|+43.9
|5
|K. Rovanperä
|Toyota
|+1:15.0
|6
|S. Ogier
|Toyota
|+1:15.2
|7
|S. Pajari
|Toyota
|+1:37.2
|8
|E. Evans
|Toyota
|+3:55.0
|9
|G. Munster
|M-Sport Ford
|+6:15.8
|10
|J. McErlean
|M-Sport Ford
|+7:40.8
