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Resumen de la etapa
WRC Rally de Grecia

WRC Rally Acrópolis de Grecia: Ogier arranca con victoria en la superespecial

Ogier superó a Thierry Neuville en la superespecial inaugural antes de que el rally se adentre en los duros tramos de tierra

Tom Howard
Tom Howard
Publicado:
Ogier

El vigente campeón del mundo de rallies, Sébastien Ogier, se colocó como primer líder del Rally Acrópolis de Grecia tras imponerse este jueves por la noche en la superespecial inaugural.

Una nueva superespecial disputada sobre asfalto, con formato de duelo cara a cara en la capital griega, Atenas, dio el pistoletazo de salida a una prueba famosa por sus exigentes y abrasivos tramos de tierra.

El nueve veces campeón del mundo se enfrentó en su duelo al campeón de 2024, Thierry Neuville, al que derrotó por 1,1 segundos.

Su compañero en Toyota, Takamoto Katsuta, fue quien más se acercó a su registro. El japonés venció al líder del campeonato, Elfyn Evans, en su enfrentamiento y detuvo el cronómetro solo un segundo por detrás del tiempo de referencia de Ogier.

"Obviamente, el verdadero comienzo es mañana, creo que ya lo habéis oído antes", dijo Ogier.

"Pero estar en Grecia es un auténtico placer. Es un rally con muchísima historia y sabemos el duro desafío que nos espera, aunque eso siempre forma parte de nuestro deporte. La suerte jugará un papel importante en el resultado, pero nos sentimos preparados".

El tiempo de Neuville, pese a caer ante Ogier en su duelo, le permitió situarse tercero en la clasificación general antes de afrontar este viernes las seis especiales de tierra, con la ventaja añadida de salir séptimo en el orden de salida.

"Es fantástico empezar otro rally de tierra y tener buenas sensaciones con el coche, pero no debemos ser demasiado optimistas porque es un rally muy largo y pueden pasar muchas cosas. Intentaremos disfrutar, mantener nuestro ritmo y ver dónde acabamos", comentó Neuville, que había sido el más rápido en el shakedown de la mañana.

Clasificación del WRC tras la jornada del jueves

Tras Ogier, sus compañeros de Toyota, Oliver Solberg y Sami Pajari, marcaron exactamente el mismo tiempo, a 1,2 segundos del francés en sus respectivos duelos. Pajari superó al piloto de M-Sport Ford Mārtiņš Sesks, mientras que Solberg hizo lo propio con Jon Armstrong, de M-Sport.

El tiempo de Evans le permitió terminar con el sexto mejor registro antes de afrontar un viernes que se presenta muy complicado para él, ya que abrirá pista en cinco de los seis tramos, todos ellos en su primera pasada.

"Está claro que será un fin de semana muy duro. Habrá muchas piedras y los tramos estarán bastante rotos. Como siempre, será complicado encontrar el equilibrio entre ir rápido y cuidar el coche y los neumáticos, pero esa será la clave del rally", afirmó Evans.
El piloto de Hyundai Adrien Fourmaux fue medio segundo más lento que Evans y concluyó séptimo, mientras que el top 10 lo completaron Dani Sordo (Hyundai), Jon Armstrong (M-Sport) y el mejor clasificado de WRC2, Yohan Rossel.

Rally Acrópolis de Grecia – Clasificación tras el TC1

Pos. Piloto Coche Tiempo / Diferencia
1 Sébastien Ogier Toyota 1:38.2
2 Takamoto Katsuta Toyota +1.0
3 Thierry Neuville Hyundai +1.1
4 Sami Pajari Toyota +1.2
5 Oliver Solberg Toyota +1.2
6 Elfyn Evans Toyota +1.4
7 Adrien Fourmaux Hyundai +1.9
8 Dani Sordo Hyundai +2.5
9 Jon Armstrong Ford M-Sport +2.8
10 Yohan Rossel Lancia Rally2 +2.9
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