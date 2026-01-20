¿Puede Hyundai desafiar a Toyota en el WRC 2026?

Después de quedarse agonizantemente cerca de lograr el doblete de títulos de pilotos y constructores en 2024, Hyundai se vio claramente superada por su rival Toyota en el Campeonato del Mundo de Rallyes la temporada pasada, ganando solo dos rallies (Grecia y Arabia Saudí) frente a las 12 victorias de Toyota.

Las dificultades de Hyundai en 2025 pueden atribuirse a varios factores. El equipo invirtió fuertemente en una versión ‘Evo’ de su i20 N y, aunque dio pasos adelante en los rallies de tierra rápida, su ventana de funcionamiento era estrecha. El coche sufrió especialmente sobre asfalto y cuando las condiciones se volvían bacheadas y deslizantes.

La introducción de un nuevo neumático de control por parte de Hankook solo añadió más dificultad a la hora de extraer una velocidad consistente del coche. A ello se sumó el hecho de que los recursos de Hyundai se vieron tensionados por su decisión de preparar un programa oficial en el Campeonato del Mundo de Resistencia bajo la marca Genesis, todo ello mientras el equipo se trasladaba a una nueva base en Offenbach, Alemania.

La pasada temporada fue tan frenética fuera de los tramos como sobre ellos para Hyundai. Pero ahora parece que la marca coreana ha abordado gran parte de lo que lastró su campaña de 2025 en los últimos meses, y llega revitalizada a la temporada 2026, que arranca esta semana en Montecarlo.

"Personalmente siento que el equipo está en una posición mucho más fuerte, en el sentido de que el equipo es bueno y todo el mundo lo sabe", afirmó el director deportivo de Hyundai, Andrew Wheatley. "La gente del equipo está trabajando increíblemente duro, pero creo que hay una sensación de energía positiva en torno a cómo avanzamos".

Preguntado sobre si Hyundai puede luchar por los títulos este año, Wheatley añadió: "Creo que definitivamente podemos luchar, pero si tomas una mala decisión aquí [en Montecarlo] tiene consecuencias en cadena, y aquí no es una lotería, pero tampoco algo garantizado. Tenemos que asegurarnos de que todo el mundo haga lo que tiene que hacer".

Foto de: Hyundai

Por qué Hyundai cree que está en una posición más fuerte

Comprender cómo maximizar el i20 N ‘Evo’ ha sido un objetivo clave, y de cara a 2026 Hyundai espera haber encontrado al menos respuestas sobre cómo ampliar la ventana de funcionamiento del coche, especialmente sobre asfalto.

Se ha definido una estrategia de desarrollo clara, liderada por el director técnico François-Xavier Demaison, que ha dado como resultado mejoras clave en el i20 N para esta temporada. Se ha utilizado un comodín de homologación para actualizar las relaciones de cambio y compensar la pérdida del sistema híbrido y la introducción de un restrictor de turbo más pequeño, una mejora que no pudo realizarse la temporada pasada al haberse comprometido con la evolución ‘Evo’ del coche.

El segundo comodín de homologación se ha empleado para mejorar la estabilidad del tren delantero del i20 N, haciéndolo más predecible y menos nervioso.

"Estoy encantado [con la progresión del coche]", dijo Wheatley.

"Sabemos que el rendimiento del coche es bueno; sabemos que la clave está en cuánto lo entendemos, en esa ventana de funcionamiento. El equipo de diseño y el equipo de pruebas han hecho un trabajo increíble, y tengo que decir que FX ha trabajado durísimo durante los últimos tres meses para entender cómo mejorar el paquete que tenemos y optimizar los comodines disponibles. Sabemos que este es el último año de desarrollo del Rally1 y hemos hecho un trabajo realmente bueno".

"La intención es intentar que el coche sea más predecible en una ventana más amplia, y las relaciones de cambio ayudan al coche en condiciones en las que ellos [los pilotos] no conocen al 100 % la carretera, haciendo el coche un poco más flexible. La mejora del tren delantero forma parte de la suspensión, pero es un paquete completo. Hay varias piezas incluidas dentro del mismo comodín que aportan un poco más de estabilidad. Se trata de ampliar un poco la ventana".

Foto de: Red Bull Content Pool

Del mismo modo, sus rivales y campeones en título, Toyota, también han estado muy activos durante el parón invernal, mejorando la suspensión del GR Yaris y su paquete aerodinámico, siendo la actualización más destacada un alerón trasero retocado.

Sin embargo, para llegar en la mejor forma posible al inicio de la nueva temporada, Hyundai ha completado 16 días de test desde el final del Rally de Arabia Saudí en noviembre del año pasado. Estos ensayos no se han centrado únicamente en el Rally1, ya que sus pilotos también han probado el i20 N Rally2 para mejorar la comprensión del neumático Hankook y con un ojo puesto en las nuevas regulaciones técnicas, más alineadas con Rally2, que tomarán protagonismo en 2027.

Hyundai también ha trasladado su base permanente de pruebas desde las carreteras de tierra de Finlandia a Francia, donde ahora dispone tanto de tramos de tierra como de asfalto.

"Los 16 días de test han estado repartidos de una forma interesante. Hemos hecho parte del trabajo con el Rally2, centrados exclusivamente en los neumáticos, y hemos acumulado tantos kilómetros como ha sido posible. El cambio de base permanente ha sido bastante útil, y especialmente para [el nuevo fichaje] Hayden [Paddon], porque sin esa base, con carreteras tanto de asfalto como de tierra, Hayden podría haberse visto limitado”, añadió Wheatley".

"Todo el mundo está en un punto en el que sabe dónde se encuentra. Sabemos que este rally [Montecarlo] va a ser difícil; un solo grado de temperatura ambiente puede marcar una gran diferencia aquí, pero fundamentalmente estamos preparados".

Foto de: Red Bull Content Pool

El veredicto de los pilotos

Los exigentes tramos de asfalto de Montecarlo servirán como prueba de fuego perfecta para entender cómo el trabajo de pretemporada ha mejorado el paquete del i20 N Rally1.

Thierry Neuville mostró frustración durante gran parte de la campaña 2025 tras tener dificultades para adaptarse tanto al coche ‘Evo’ como a los nuevos neumáticos Hankook. El campeón del mundo de 2024 confía en que se hayan dado pasos adelante, pero el belga considera que el coche aún presenta inconsistencias que le impiden sentirse al 100 % confiado para atacar.

"No hay duda de que el equipo ha estado trabajando muy duro. No han tenido descanso y nos han impresionado esta semana con los test y la organización, así que ha sido un trabajo enorme. Pero al final, en términos de rendimiento, tenemos que descubrirlo", dijo Neuville.

"Honestamente, si dijera que me siento confiado [al volante] estaría mintiendo un poco. Siento que hemos dado algunos pasos en las áreas en las que no nos sentíamos lo suficientemente seguros. En general, sigo echando de menos un poco la sensación que tenía para atacar, especialmente en condiciones como estas. Ir rápido está bien, pero atacar es otra historia, y siento que sigue siendo demasiado inconsistente, con demasiadas sorpresas".

"Estoy seguro de que el coche puede ir rápido, pero necesitas poder ir rápido todo el tiempo y en todas partes. Para eso necesitas mucha confianza y buenas sensaciones. Es algo con lo que he tenido problemas en los test, pero veremos".

"Soy optimista en que será un año mejor que el pasado en términos de resultados y rendimiento, pero si será suficiente para encontrar inmediatamente desde el inicio de la temporada la confianza que he tenido en años anteriores, no lo sé".

El compañero de equipo a tiempo completo de Neuville, Adrien Fourmaux, que impresionó durante su primera temporada con el equipo el año pasado, se mostró más confiado al hablar del paquete de 2026 durante la presentación de la temporada del pasado fin de semana.

"Ha sido un parón muy corto entre las dos temporadas, diría yo, pero hemos trabajado mucho en el coche antes de Montecarlo, lo cual es bastante positivo", dijo Fourmaux.

"El área en la que queríamos trabajar era en las condiciones bacheadas y complicadas, y parece que ha mejorado el potencial del tren delantero, pero también ha calmado la parte frontal del coche y lo ha hecho un poco menos nervioso. Es muy positivo, así que tengo muchas ganas, y ya en los test en Dévoluy sentí que el coche era mucho más fácil de conducir, algo muy importante en Montecarlo cuando las condiciones se complican".