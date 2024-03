El presidente de Kenia presiona para alargar el Rally Safari del WRC

El Rally Safari tiene fama de ser la prueba más dura del calendario del WRC, ya que pone a prueba a pilotos y equipos hasta el límite absoluto. La prueba regresó al calendario en la temporada 2021 tras una ausencia de 19 años, pero en un formato mucho más corto. La edición de este 2024, a cargo de un nuevo organizador nacional, se disputa este fin de semana en un formato de cuatro días, con un total de 367.76 kilómetros de tramos cronometrados.

En el pasado, la prueba se consideraba un rally maratón y, cuando adoptó un formato de tramos especial entre 1996 y 2002, contó con 1000 kilómetros de etapas competitivas. En su intervención en la salida ceremonial de este jueves para la edición de 2024, el Presidente William Samoei Ruto esbozó sus deseos de que el evento se amplíe en el futuro.

"El Rally Safari dura cuatro días, pero nos gustaría volver a la antigua tradición, cuando presentaba distancias más largas. Doy instrucciones a nuestro Secretario del Gabinete de Deportes, Ababu Namwamba, para que empiece a hablar con la FIA y el promotor sobre las posibilidades de una versión mucho más larga del Rally Safari", declaró el presidente.

Existe la posibilidad de que los deseos de Ruto se hagan realidad, ya que la FIA y el promotor del Mundial de Rallies están dispuestos a explorar la posibilidad de ser más flexibles con las pruebas en el futuro. Introducir una variedad de rallies de resistencia y de sprint en el campeonato formaba parte de la visión de la FIA para el futuro del WRC, que se hizo pública el mes pasado.

El antiguo jefe de equipo del Mundial, David Richards, miembro del grupo de trabajo de la FIA que está detrás de una serie de propuestas para mejorar el WRC, declaró a los medios que el organismo rector del automovilismo mundial tiene una "mentalidad abierta" en lo que respecta al formato de las futuras pruebas.

"Estamos tratando de dar a los organizadores más margen y libertad para desarrollar el rally que más les convenga", declaró Richards a los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, a principios de este mes. Con la prueba de Kenia, querían salir de Nairobi y tener una segunda base en Mombasa, por ejemplo, y hacer algo de esa naturaleza".

"Vamos a ver lo que están proponiendo y ver si encaja. No estamos diciendo que sí, no estamos diciendo que no, pero sin duda estamos diciendo que vamos a ver estas ideas y ver si funciona para el Mundial de Rallies".

"Por el momento creo que hemos sido demasiado prescriptivos. Hemos creado una fórmula para la que todo el mundo ha tenido que trabajar duro, y creo que no es necesariamente lo mejor para el campeonato de cara al futuro", finalizó.