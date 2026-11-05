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Por qué Rovanpera y Tanak vuelven al WRC y lo hacen con Toyota

Tanto Kalle Rovanpera como Ott Tanak, ambos campeones del mundo del WRC, disputarán la temporada 2027 con Toyota: ¿Por qué vuelven al campeonato?

Tom Howard

Publicado: 5 nov 2026, 10:26

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El Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) contará en 2027 con el regreso de dos de sus campeones más populares, ya que Kalle Rovanperä y Ott Tanak forman parte de la alineación de seis coches de Toyota.

Tanto Rovanpera como Tanak regresan al WRC tras haberse perdido la temporada 2026, aunque en circunstancias muy diferentes.

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El bicampeón del mundo Rovanpera parecía haber puesto fin a su etapa en el WRC a finales de 2025 para embarcarse en una nueva aventura en monoplazas, tras haber conseguido un contrato para correr en la Super Fórmula.

Sin embargo, el finlandés se vio obligado a abandonar ese plan por motivos de salud tras sufrir un vértigo posicional paroxístico benigno, lo que le mantuvo alejado de la acción.

No obstante, tras ser declarado apto para conducir, el piloto de 26 años admitió que no esperaba volver al WRC, pero se mostró contento por haber acordado participar en una campaña a tiempo parcial al volante de un nuevo GR Yaris.

Aunque las carreras de monoplazas parecen estar descartadas por ahora, Rovanpera tiene la esperanza de añadir algunas pruebas en circuito a su temporada de 2027.

"Es emocionante volver, estoy feliz de estar de vuelta", dijo Rovanpera a Motorsport.com. "Todos sabemos que no estaba previsto encontrarnos en esta situación ahora".

"La vida da muchas vueltas y, a veces, hay cosas que no puedes controlar, así que estoy muy contento de que hayamos podido trazar un buen plan con Toyota para los próximos años, de seguir en el equipo y volver a pilotar un coche de rally tras un año sin hacerlo".

"Simplemente estoy contento de poder competir en cualquier prueba y volver a conducir. Creo que era el plan que podíamos trazar con Toyota. Quería quedarme con ellos; obviamente, era muy importante".

"Teníamos un buen plan que incluía algo de rally. Aunque no hay nada confirmado, espero que haya algo más paralelo, quizá algunas carreras en circuito si conseguimos que algo salga adelante. Simplemente estoy contento con el plan y lo principal es volver".

"Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, mi edad y todo lo demás, está claro que [los monoplazas] van a tener un papel mucho menor. No creo que vayamos a centrarnos en ello en los próximos años. Pero ya veremos", explicó.

Kalle Rovanpera

Foto: Red Bull Content Pool

Al reflexionar sobre la decisión de reducir sus planes en monoplazas en 2025, Rovanpera cree que fue la decisión correcta. "Por supuesto que fue una decisión muy importante, en invierno, cancelar la temporada de la Super Fórmula, pero mirando atrás, fue lo correcto".

"La salud es lo más importante que hay que tener, y viendo lo que llevó a ello y lo bien que ha ido la recuperación y todo lo demás, fue la decisión correcta. Estoy contento con la decisión, aunque, obviamente, me entristece que el plan no saliera bien. Significa que algo ha fallado por el camino. Nunca se sabe lo que va a pasar, pero la vida sigue".

Cuando se le preguntó por sus planes para las carreras en circuito en 2027, añadió: "Creo que serán coches de GT. Cada vez que los he pilotado en los últimos años, lo he disfrutado mucho y me ha sido muy natural viniendo de un coche de rally, será algo así".

"Aún no hay nada planeado, pero al menos hay algunas ideas que estudiar, y ya veremos si podemos hacer que algo salga adelante", concluyó Rovanpera.

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Tanak, ansioso por volver al WRC

Al igual que Rovanpera, Tanak tomó la decisión de abandonar el WRC a finales de 2025 tras una temporada frustrante con Hyundai. En aquel momento, el campeón del mundo de 2019 se negó a descartar un regreso y, en 2027, volverá al WRC a tiempo completo al volante de un nuevo GR Yaris.

La posibilidad de que Tanak regresara al WRC se vio reforzada cuando el estonio asumió el papel de piloto de desarrollo en Toyota. Desde entonces, ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de los modelos GR Yaris y GR Celica de Toyota.

Según el piloto de 39 años, este puesto de piloto de desarrollo contribuyó a avivar su deseo de volver al equipo que le llevó a conquistar el título del WRC hace ocho años. "Por un lado, fue bueno tener tiempo para mí mismo, pero aún así conducía bastante y podía disfrutar al volante del coche de rally", declaró Tanak a Motorsport.com.

"Supongo que llega un momento en el que empiezas a echar un poco de menos la competición y, obviamente, el trabajo. El equipo es profesional, de eso no hay duda, y la forma en que hemos estado trabajando creo que también es algo que me ha convencido de que deberíamos seguir trabajando juntos y volver a competir".

"No hay duda de que el equipo ha crecido mucho [desde 2019]. Todavía era un equipo muy joven cuando me incorporé a él por primera vez".

"Ahora, con el paso del tiempo, ya podemos ver la trayectoria que hemos recorrido, y se han incorporado muchos más pilotos. En general, dentro del equipo hay mucha competitividad".

"Así que, sin duda, ha habido muchos cambios desde 2019. Realmente no hay otra opción [que ir a por todas el año que viene]", concluyó Tanak.

Ott Tänak, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Foto: Hyundai Motorsport

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