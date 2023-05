El WRC invita a los pilotos a compartir sus ideas de futuro

El Campeonato del Mundo de Rallies (WRC) está presionando a los pilotos para organizar una reunión que les permita compartir sus ideas para mejorar la categoría de cara al futuro.

La medida llega tras los comentarios del piloto de Hyundai, Thierry Neuville, antes del Rally de Portugal del pasado fin de semana, en los que pedía que el WRC "reaccionara" tras afirmar que la categoría principal del rally se encuentra en un momento crítico y necesita cambios para atraer a los aficionados y también a nuevos fabricantes.

El director deportivo senior del WRC, Peter Thul, dice que ha leído atentamente los comentarios de Neuville y que está dispuesto a escuchar más a los pilotos, lo que ha provocado un impulso para establecer una reunión en Cerdeña el próximo mes.

"En primer lugar, debo decir que aprecio mucho su actitud [la de Neuville], porque es un tipo que no sólo es cegadoramente rápido, sino que también presiona y hace las preguntas adecuadas", dijo Thul a Motorsport.com.

"Estamos más que dispuestos a escuchar las opiniones. Mi primera reacción fue hablar con [el director de rallies de la FIA] Andrew Wheatley, para pedirle que establezca una reunión con los pilotos que quieran contribuir".

"Eso significa que intentaré organizar una reunión en el Rally de Cerdeña y que todas las opiniones son bienvenidas porque creo que hablar unos con otros es mejor que hablar unos de otros".

"Eso es lo que pienso y, de nuevo, le tomaré la palabra. Me gusta mucho como persona y su forma de ver el deporte, porque nos enriquece como categoría", añadió.

Thul intentó disipar la frustración que rodea al futuro del WRC, mientras se sigue trabajando en el reglamento que guiará a la máxima categoría del rally hasta 2025 y 2026, antes de un cambio potencialmente más significativo a partir de 2027.

Se espera que una versión modificada del actual reglamento del Rally1 forme la base de 2025-2026. Pero eso depende de la renovación del contrato con el actual proveedor de híbridos, Compact Dynamics, que expira a finales de 2024, o de la búsqueda de un nuevo proveedor.

En cuanto al camino a largo plazo, la FIA habló con los fabricantes a lo largo del año pasado sobre sus próximos pasos, con la energía totalmente eléctrica y de hidrógeno en discusión. En el Rally de Portugal se celebró una reunión entre el promotor del WRC, la FIA y los equipos para debatir el futuro de la categoría.

"Todo el mundo nos pregunta cuándo llegará el próximo fabricante", añadió Thul.

"De nuevo, estamos trabajando muy estrechamente con la FIA. Empezamos el año pasado, [cuando] se nos permitió viajar a todas partes para ver a todos y cada uno de los fabricantes. En Europa e incluso en Asia con motivo del Rally de Japón".

"La imagen que tenemos en este momento es que la mayoría de ellos están totalmente centrados en los eléctricos puros. No me malinterpreten, no tengo nada en contra de los eléctricos".

"Estamos corriendo el Campeonato del Mundo de Rallycross con eléctricos puros y si ese fuera el camino, encontraremos la forma de hacerlo. Pero con la tecnología actual, creo que cambiaría radicalmente el rally que conocemos y amamos".

"Imagínate que atraemos a un nuevo fabricante, también es muy importante tener una regulación clara. La FIA se encarga de la reglamentación, pero tenemos la oportunidad de hablar y de poner nuestra opinión sobre la mesa, ya que también estamos muy centrados en mantener a los fabricantes actuales. Tenemos que encontrar el camino correcto".

"Las conversaciones no empezaron ayer. Es un proceso continuo y tuvimos una reunión muy buena aquí [en Portugal], pero no voy a decir nada al respecto porque es confidencial".

"Pero vamos por muy buen camino y soy muy optimista en cuanto a que con el coche actual podremos seguir un cierto tiempo y luego hacer un cambio más grande".

"Pero tenemos que mantener ese componente eléctrico sostenible porque tenemos un concepto muy bueno con el combustible sostenible [de P1 Motorsport], somos el primer campeonato en introducirlo. Y funciona muy bien".

"Necesitamos un componente eléctrico y ahora el reto es juntarlo de la forma correcta, pero soy totalmente optimista al respecto. Siento que la gente está impaciente, pero necesitamos tiempo".

"No estoy preocupado, tenemos muchas cosas que hacer, también con el formato, es decir, con el marketing, las relaciones públicas, las redes sociales, etc. Eso ya lo sabemos. En eso ya estamos trabajando, y veréis cambios. No podemos cambiarlo todo de un día para otro, pero estamos trabajando en ello", concluyó.

