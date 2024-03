La Solberg que quiere cambiar con éxito el futuro del WRC

Si pasas solo cinco minutos con la familia Solberg, es prácticamente imposible no sentir la contagiosa pasión que destilan por los rallies. Esa modalidad es algo muy cercano para todos ellos. Petter convirtió el apellido en algo conocido en todo el mundo cuando él y Phil Mills llevaron el famoso Subaru azul y amarillo al título mundial en 2003. Su esposa, Pernilla, hija del gran sueco, Per-Inge Walfridsson, fue una reputada piloto que compitió en la década de 1990, y ahora, su hijo, Oliver, es uno de los jóvenes talentos del WRC.

Cuando se trata de rallies, no hay mucho que los Solberg no hayan visto o experimentado. Con el WRC en un periodo de transición, mientras busca una fórmula que pueda permitir el retorno a la época dorada del campeonato, se necesitan personas apasionadas y con conocimientos para dirigirlo en la dirección correcta.

El pasado mes, la FIA dio a conocer su hoja de ruta para el futuro, lo que incluía amplios cambios en el reglamento técnico y deportivo. El anuncio también incluyó una modificación significativa en la Comisión del Campeonato del Mundo de Rallies de la federación internacional, la organización que desempeña un papel en la realización de dichos cambios, con una nueva presidenta, Pernilla Solberg.

"Quería involucrarme más en el automovilismo, pero tendría que ser en los rallies", dijo a Motorsport.com. "No tienes ni idea de si serás el candidato que elijan, y entonces me dijeron que sería la presidenta de la comisión y me quedé como 'wow', es muy emocionante. Siento que todo el mundo en el parque de servicios quiere que las cosas cambien, ya sea algo sobre un evento o para el futuro, y noto que me gustaría mucho trabajar en esas cosas".

"Estoy encantada de tener la oportunidad y tener un propósito más profundo. Es algo que de verdad espero con impaciencia, son tiempos emocionantes y están pasando muchas cosas", continuó.

Pernilla Solberg no podría estar más en lo cierto. De hecho, "están pasando muchas cosas", ya que la FIA mostró al mundo su visión del futuro del WRC. Esa acción del organismo rector se produjo tras las críticas que recibieron el año pasado por parte de pilotos, equipos y aficionados sobre el atractivo del campeonato. Los nuevos planes pretenden abordar los problemas, que van desde la disminución de inscripciones en la categoría Rally1, atraer a más fabricantes y revitalizar los formatos de las pruebas y su promoción.

Pernilla Solberg compitió regularmente en el WRC en la década de 1990. Foto de: Oficina de prensa de Petter Solberg

La FIA pretende introducir cambios a partir del año que viene. Su proyecto incluye reducir los costes mediante la eliminación de las unidades híbridas de los Rally1, mientras que el rendimiento de esos coches se reducirá con cambios en la aerodinámica. A partir de 2026 se introducirá un nuevo reglamento, con el que se pretenden atraer a más marcas al campeonato, además de Toyota, Hyundai y Ford.

Los vehículos de 2026 se basarán en el concepto del Rally1, con unos 330 CV de potencia y un precio máximo de 400.000 euros. Además, la federación internacional espera que las pruebas sean más variadas, con formatos flexibles y una mezcla de rallies de resistencia y al sprint en el calendario. El paso a ese tipo de eventos fue algo de lo más solicitado por los participantes a lo largo del pasado curso.

Pernilla Solberg participó de manera activa en la recopilación de ideas tras reunirse con las tripulaciones a lo largo de la pasada temporada, una extensa lista que finalmente se presentó a la FIA. Ahora que eso se hizo realidad, corresponde a las partes interesadas colaborar con el organismo rector para ayudar al WRC a ir hacia un futuro mejor.

Ahí es donde la presidente tiene un papel que desempeñar al frente de la Comisión del WRC, que ahora discutirá esas propuestas antes de que se presenten en su forma final al Consejo Mundial del Motor en junio. Esa entidad cuenta con representantes de la FIA, el Promotor del WRC, los fabricantes, los organizadores de eventos, el fabricante de neumáticos y el copiloto de Toyota, Scott Martin, que es el representante de los pilotos y copilotos.

Aunque ese puesto es un nuevo capítulo en la carrera de Pernilla Solberg, también aporta una gran experiencia. La sueca estuvo desde ambos lados de la barreda, desde ser una de las líderes en el Grupo N en la década de 1990, hasta ser directora de equipo del equipo PSRX en el Campeonato Mundial de Rallycross, antes de que abandonara la disciplina en 2019. Durante ese periodo, también fue miembro del Grupo de Trabajo Técnico de la FIA para el rallycross, por lo que conoce el funcionamiento interno de las comisiones de la federación internacional.

"El presidente de la comisión debe asegurarse de que las reuniones se celebren con regularidad y de que cuando se haga una propuesta se gestione correctamente y que la gente esté preparada cuando venga a las reuniones, y esté preparada para votar, ya que es aquí donde votamos sobre los cambios", añadió. "También quiero que la gente piense que puede aportar ideas y propuestas, así que es emocionante cómo podemos impulsar esto ahora".

"Creo que como tengo experiencia en muchas áreas diferentes, tras ser piloto y teniendo un equipo en rallycross, sé lo importante que es la cooperación entre el promotor y los organizadores", dijo. "Creo que tengo experiencia en muchas áreas diferentes, y me gusta trabajar en equipo. Quiero crear un equipo para hacer avanzar las cosas".

Entonces, ¿qué es lo más importante para Pernilla Solberg en su papel de presidenta? No es ninguna sorpresa que quiera abordar los temas más importantes en los que se debate actualmente el WRC.

"En primer lugar, quiero tener una lista de todas las nuevas propuestas del anuncio de la FIA y de las cosas que consideramos cruciales para intentar atraer a más fabricantes a este deporte", afirmó. "Si hay más fabricantes, se crean más asientos y más inscripciones en la categoría reina, pero también quiero que los equipos que compiten obtengan más valor por su inversión y un rendimiento adecuado de la misma. Creo que podemos mejorar en este aspecto".

"Esas serían las dos cosas que veo ahora antes de empezar a desempeñar el cargo. Desde fuera, esto es lo que me gustaría hacer, tener más relaciones públicas, más espectáculo y más marketing", añadió.

La FIA dejó claro con su visión de futuro, que es el primer paso del viaje, y que el WRC pasará por dos años de transición antes de alcanzar los objetivos en 2027. Cumplir esos ambiciosos planes será un reto, pero en Pernilla Solberg seleccionaron a una persona que tiene una pasión contagiosa para aportar un cambio positivo al mundial.

"Hay que tener esperanza", aseguró. "Tengo que verlo de forma muy positiva, y lo estoy haciendo. Es difícil en este momento, pero tenemos que creer de verdad que todos podemos hacer algo grande para el futuro, es un gran deporte, tenemos que cuidarlo y asegurarnos de que se convierta en algo más grande".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!