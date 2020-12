El abandono de Elfyn Evans en la jornada del sábado del Rally de Monza complicó sus posibilidades de sellar un título del WRC 2020 que tenía en las manos antes de este fin de semana.

El galés llegó con 14 puntos de ventaja ante su compañero en Toyota, el seis veces campeón del mundo Sébastien Ogier. Pero ahora está en una situación realmente complicada.

Tras el último tramo del sábado, Ogier es líder del rally en Italia y parece tenerlo todo de cara para entrar en el Olimpo de los siete veces campeones del mundo.

Evans necesitaba quedar segundo o finalizar tercero y sumar un cuarto lugar en la Power Stage para obtener la cifra mágica de 17 puntos, que acumulados a sus 14 de ventaja impedían que matemáticamente nadie le pudiera alcanzar.

Pero con el cambio de la situación es Ogier quien ahora puede jugar con la calculadora. Si se lleva la victoria, logrará el título sin necesidad echar cuentas. Lo mismo sucede si acaba segundo y Evans es tercero o peor en la Power Stage o tercero y Evans no suma.

El francés puede incluso finalizar cuarto o quinto, pero necesitaría de los puntos extra de la Power Stage. Si termina cuarto, tendrá que estar dentro de los tres primeros del último tramo del rally y que Evans no puntúe.

En caso de finalizar quinto, necesita ser el más rápido en el último tramo para sumar los cinco puntos adicionales con los que superaría por uno a Evans, si este no puntúa.

Con menores posibilidades, pero no imposible, aparecen Thierry Neuville y Ott Tanak, ambos pilotos de Hyundai, y tercero y cuarto del campeonato de pilotos, respectivamente.

Para que Neuville logre su primer título –después de sus cinco subcampeonatos desde 2013– tiene que ganar el rally y la Power Stage y sumar 10 puntos más que Ogier (es decir, que el francés sea 2º, pero no pase del 4º puesto en la Power Stage, o que sea 3º o peor y no gane la Power Stage) y esperar que Evans no sume más de cinco puntos.

Y por último, Tanak, el vigente campeón del mundo, necesita ganar el rally y la Power Stage, además de esperar que Evans no pase del 5º puesto en la Power Stage, y que Ogier sea cuarto o peor y no gane la Power Stage. Un casi imposible para el estonio de 33 años.

Pero si algo ya nos demostró el difícil Rally Monza es que nada puede darse por hecho, y no será hasta que finalicen los tres últimos tramos del domingo no se puede dar por hecho al campeón 2020.

Las mejores fotos del Rally de Monza 2020

