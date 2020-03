La leyenda de Sebastien Ogier y Julien Ingrassia sumó un nuevo capítulo en el recortado Rally de México debido a la crisis del coronavirus. Los franceses aprovecharon los problemas de refrigeración de los Hyundai de Sordo y Neuville a primera hora del viernes para liderar el rally y no soltaron el primer puesto hasta que la organización decidió darlo por finalizado en el tramo 21º del sábado por la tarde.

Su tercera victoria consecutiva en México es la quinta en las últimas siete ediciones y ha igualado a Loeb como el que más veces ha ganado allí, con seis triunfos. Una racha imparable que le coloca líder del WRC 2020 tras tres citas disputadas y ante el parón que se avecina hasta que la pandemia del COVID-19 se controle.

"Habríamos preferido celebrar nuestra primera victoria con Toyota en un contexto diferente y celebrarla realmente, porque hoy parece una victoria extraña. Yo no quería correr, básicamente. Me convencieron de hacerlo y he hecho mi trabajo, pero, para mí, proteger la vida humana debería ser lo primero. Espero que no hayamos ocasionado ningún daño a nuestros amigos mexicanos", dejó claro el francés.

"Ha sido un buen fin de semana. Tuvimos buenas sensaciones desde el comienzo y aprovechamos nuestra oportunidad de ponernos al frente el viernes por la mañana. El sábado tuvimos una mejor posición de salida y apretamos desde el inicio para aumentar la diferencia. Tratamos de controlarla hasta el final", resumió Ogier su Rally de México 2020. "Quiero dar las gracias al equipo, han hecho un trabajo fantástico este fin de semana. El coche ha estado impecable todos los días. Es realmente fiable y rápido, y estos son buenos puntos para el campeonato".

"Sinceramente, creo que había gente que vio que no me sentía bien el jueves. Todos los días cambia la situación global. Tuve algunas noticas el miércoles por la noche y no dormí bien. El jueves luché contra mí mismo para seguir aquí. No hice el trabajo que debía hacer. Luego me dije a mí mismo 'OK, hagamos el rally y hagámoslo de verdad'. Me sentí mucho mejor el viernes y el coche fue perfecto desde entonces. Tenemos una conexión especial con este lugar".

Por su parte, Akido Toyoda, presidente de Toyota Gazoo Racing, quiso felicitar al seis veces campeón del mundo y ensalzar el primer triunfo de la marca japonesa en tierras mexicanas desde su regreso al Mundial.

"Finalmente ganamos el Rally de México, en el cual hemos tenido algunas dificultades desde que volvimos al WRC. ¡Enhorabuena y gracias a Sebastien y Julien! Los dos primeros años no pudimos luchar en México debido al sobrecalentamiento. Pero nuestros ingenieros han puesto muchísimo esfuerzo para mejorar el sistema de refrigeración y por fin hemos alcanzado el primer lugar del podio", dijo el directivo japonés.

"Quiero mostrarles todo mi aprecio a los organizadores y a la gente local por su duro trabajo para ayudar a los aficionados a disfrutar el evento. También quiero dar las gracias a los pilotos por tratar de entretener a los fans lo máximo posible en estas circunstancias".

Repasa quiénes ganaron el Rally de México del WRC antes y cuántas veces

Galería Lista 2004: Markko Martin y Michael Park, Ford Focus RS WRC 03 1 / 32 Foto de: Enrique Gijon 2004: Markko Martin y Michael Park, Ford Focus RS WRC 03 2 / 32 Foto de: WRC McKlein 2005: Petter Solberg y Phil Mills, Subaru Impreza WRC2005 3 / 32 Foto de: Marlboro Peugeot Total 2005: Petter Solberg y Phil Mills, Subaru Impreza WRC2005 4 / 32 Foto de: Subaru World Rally Team 2006: Sébastien Loeb y Daniel Elena, Citroen Xsara WRC 5 / 32 Foto de: XPB Images 2006: Sébastien Loeb y Daniel Elena, Citroen Xsara WRC 6 / 32 Foto de: XPB Images 2007: Sébastien Loeb y Daniel Elena, Citroen C4 WRC 7 / 32 Foto de: XPB Images 2007: Sébastien Loeb y Daniel Elena, Citroen C4 WRC 8 / 32 Foto de: Citroën Communication 2008: Sébastien Loeb y Daniel Elena, Citroen C4 WRC 9 / 32 Foto de: XPB Images 2008: Sébastien Loeb y Daniel Elena, Citroen C4 WRC 10 / 32 Foto de: Citroën Communication 2010: Sébastien Loeb y Daniel Elena, Citroën C4 WRC 11 / 32 Foto de: Citroën Communication 2010: Sébastien Loeb y Daniel Elena, Citroën C4 WRC 12 / 32 Foto de: XPB Images 2011: Sébastien Loeb y Daniel Elena, Citroën DS3 WRC 13 / 32 Foto de: Citroën Communication 2011: Sébastien Loeb y Daniel Elena, Citroën DS3 WRC 14 / 32 Foto de: Citroën Communication 2012: Sébastien Loeb y Daniel Elena, Citroën DS3 WRC 15 / 32 Foto de: Citroën Communication 2012: Sébastien Loeb y Daniel Elena, Citroën DS3 WRC 16 / 32 Foto de: willyweyens.com 2013: Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, Volkswagen Polo R WRC 17 / 32 Foto de: Volkswagen Motorsport 2013: Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, Volkswagen Polo R WRC 18 / 32 Foto de: XPB Images 2014: Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, Volkswagen Polo R WRC 19 / 32 Foto de: XPB Images 2014: Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, Volkswagen Polo R WRC 20 / 32 Foto de: XPB Images 2015: Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, Volkswagen Polo R WRC 21 / 32 Foto de: XPB Images 2015: Sébastien Ogier y Julien Ingrassia, Volkswagen Polo R WRC 22 / 32 Foto de: XPB Images 2016: Jari-Matti Latvala, Miikka Anttila, Volkswagen Polo R WRC 23 / 32 Foto de: XPB Images 2016: Jari-Matti Latvala, Miikka Anttila, Volkswagen Polo R WRC 24 / 32 Foto de: XPB Images 2017: Kris Meeke, Paul Nagle, Citroen C3 WRC 25 / 32 Foto de: Citroën Communication 2017: Kris Meeke, Paul Nagle, Citroen C3 WRC 26 / 32 Foto de: Citroën Communication 2018: Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Ford Fiesta RS WRC 2017 (M-Sport) 27 / 32 Foto de: McKlein / Motorsport Images 2018: Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Ford Fiesta RS WRC 2017 (M-Sport) 28 / 32 Foto de: M-Sport 2019: Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Citroën C3 WRC 29 / 32 Foto de: McKlein / Motorsport Images 2019: Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Citroën C3 WRC 30 / 32 Foto de: Citroen Racing 2020: Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Yaris WRC 31 / 32 Foto de: McKlein / Motorsport Images 2020: Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Yaris WRC 32 / 32 Foto de: Toyota Racing

