Ogier confirma su próximo rally con Toyota en el WRC 2023

Este año, Sébastien Ogier volvió a comprometerse con el equipo Toyota para un programa a tiempo parcial en el WRC, de hecho, se adelantó a su equipo al anunciar a principios de semana que competiría en otra prueba del campeonato del mundo de rallyes.

Tras ganar por novena vez el Rally de Montecarlo, donde arrebató el récord de victorias a Sébastien Loeb, que estaba establecido en ocho triunfos, el ocho veces campeón del mundo confirmó que no estará presente en la prueba de Suecia, que se disputará en febrero, pero volverá al volante del GR Yaris Rally1 a mediados de marzo para la tercera prueba de la campaña.

La idea de participar en el Rally de México ya había sido mencionada en varias ocasiones y parece que finalmente ha cobrado sentido. El regreso de esta prueba, que no se disputaba desde que se canceló hace tres años por el impacto de la COVID-19, convenció fácilmente a Sébastien Ogier, copilotado ahora por Vincent Landais.

"No es ningún secreto que estaré en México para la siguiente ronda [después de Suecia]", confirmó a Canal+ Sport. "Es un rally que siempre me ha gustado y que vuelve al calendario tras varios años de ausencia debido a la COVID. Es cierto que era una elección obvia, tanto por mi parte como por parte del equipo, porque de normal he rendido bien allí, volver a la tierra en México".

"Además, así no habrá una pausa demasiado grande entre Montecarlo y mi próxima aparición".

El pasado fin de semana, Sébastien Ogier dominó el Rally de Montecarlo de principio a fin para acabar por delante de su compañero y actual campeón del mundo Kalle Rovanperä. Los Toyota ofrecieron un gran espectáculo y no dieron opciones a los Hyundai y a los Ford M-Sport.

Aunque no tiene ningún objetivo en el campeonato dado que su compromiso es a tiempo parcial, Sébastien Ogier aseguró que intentará conseguir una nueva victoria en el rally de tierra en México, una cita que es, tras la de Montecarlo, la segunda en la que más éxitos ha logrado el francés a lo largo de toda su carrera deportiva en los rallyes, con seis victorias en la general (2013, 2014, 2015, 2018, 2019 y 2020). Hasta la fecha, Ogier suma un total de 56 triunfos en el WRC.

¿Conseguirá aumentar dicha cifra? El 19 de marzo en México se descubrirá...

