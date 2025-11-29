Ogier reacciona tras igualar el récord de Loeb en su "mejor" temporada en el WRC

Sébastien Ogier describió la temporada 2025 como su "mejor" año en el Campeonato del Mundo de Rallyes y está "súper orgulloso" de igualar el récord de nueve títulos mundiales de Sébastien Loeb.

El francés selló su novena corona tras terminar tercero en el intenso Rally de Arabia Saudí, superando a su compañero de Toyota, Elfyn Evans, por cuatro puntos tras una emocionante lucha.

Ogier y su copiloto Vincent Landais lograron el título tras una increíble racha de resultados, a pesar de no participar en tres rallies (Suecia, Kenia y Estonia) por decisión propia.

El piloto francés disputó 11 pruebas este año, de las cuales ganó seis y quedó fuera del podio en una única ocasión, tras un accidente en el Rally de Europa Central. Según Ogier, a sus 41 años, este año es potencialmente su mejor temporada en el WRC.

La última vez que Ogier ganó más de seis rallyes en una misma temporada fue en 2016, mientras que su temporada más dominante -su primer título en 2013 con Volkswagen- la saldó con nueve victorias y únicamente dos rallyes en los que quedó fuera del podio.

"Ha sido una racha increíble este año y probablemente sea la mejor temporada que he tenido aquí", dijo Ogier. "Por supuesto, hice tres rallyes menos y en algunos rallyes me beneficié de la posición de salida, pero la verdad es que otros pilotos del campeonato se benefician mucho más que eso. En realidad, gracias a esta increíble racha, estaba muy arriba y salí segundo en Grecia, por ejemplo".

"Ha sido una racha increíble y nunca será fácil repetir este tipo de actuación. Ya había tenido algunas grandes temporadas en mi carrera, trabajando con equipos fantásticos y, obviamente, la era junto a Volkswagen fue muy exitosa, y algunas temporadas fueron muy muy buenas, pero esta está justo en la cima, tal vez la mejor", añadió.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto de: Red Bull Content Pool

La consecución del máximo galardón de los rallyes ha colocado a Ogier junto a Loeb como el piloto más laureado de la historia del campeonato, con nueve títulos. Aunque igualar a Loeb nunca ha sido un objetivo, Ogier admitió que conseguir tal récord nunca le pareció alcanzable en sus inicios.

"Por supuesto, estoy muy contento y orgulloso de unirme a Seb [Loeb] y Daniel Elena en lo más alto de la clasificación del WRC. Cuando empecé en 2008, por supuesto que nunca fue un objetivo intentar esto. Creo que mucha gente, y yo incluido, pensábamos que este tipo de cifras probablemente nunca se igualarían y que llevaría un tiempo, y ahora aquí estoy".

"Pero al mismo tiempo nunca ha sido una fijación y después de hace cuatro años, cuando gané mi último título en 2021, hice una cruz junto a este objetivo y nunca me fijé realmente esta meta".

"Estoy orgulloso de unirme al club de los nueve títulos, pero súper contento de dar la bienvenida a un nuevo miembro en el club de los campeones del mundo, ya que Vincent [Landais] lleva tres años haciendo un trabajo fantástico. Antes de esta prueba sentía más presión por él que por mí".

Landais añadió: "Tardaré tiempo en asimilarlo. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho este año y diría que ha sido una temporada perfecta. Cuando me uní a él, tenía un cierto nivel, pero el que tengo ahora es completamente diferente. Él [Seb] me ha convertido en un copiloto aún mejor".

Ogier anunció después del final del Rally de Arabia Saudí que disputará 10 rallyes con Toyota en 2026.

Ogier se prepara para una temporada parcial de nuevo en el WRC 2026

"Una cosa es segura: ya no tengo la motivación para hacer un año completo", explicó Ogier. "Hay tanta diferencia cuando tienes este par de semanas más en casa y también especialmente este año tuve que perderme, por primera vez, una semana de vacaciones con mi hijo y fue durante el Rally de Japón. Así que mereció la pena el viaje, necesitaba esos puntos, pero sí, no me sentí muy bien y quiero evitarlo lo máximo que pueda".

"Por eso anuncié que el año que viene no competiré cuando él tenga vacaciones. Acabo de encontrar un gran equilibrio así. Lo anuncio ahora porque quería acabar con los rumores, porque a veces me siento agotado con eso".

"Y también quiero cerrar la boca a la gente que dice: 'oh, él viene cuando cree que es más fácil o lo que sea', así que es muy sencillo: mira el calendario, cuando haya vacaciones escolares en Alemania no estaré y, si no las hay, haré 10 rallyes, y ya está", concluyó.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing