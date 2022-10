Ogier espera seguir con Toyota en el WRC 2023 "a tiempo parcial"

Cargar el reproductor de audio

El ocho veces campeón del mundo decidió reducir sus apariciones en el WRC esta temporada para pasar más tiempo con su familia y aventurarse en nuevas oportunidades que le surgieron en el Campeonato Mundial de Resistencia.

De esta forma, Ogier habrá disputado, una vez termine el presente curso, seis pruebas del calendario, pilotando el tercer GR Yaris que comparte con Esapekka Lappi.

En su momento, se había anunciado que lo compaginaría con una temporada completa en un LMP2 en el WEC, aunque la realidad es que Ogier solo ha pilotado en tres de las seis pruebas disputadas, con un noveno puesto [en su categoría] en las 24 Horas de Le Mans, su última aparición.

Toyota reconoció que su intención era continuar con su actual alineación de pilotos, compuesta por el nuevo campeón del mundo Kalle Rovanpera, Elfyn Evans, Ogier/Lappi y Takamoto Katsuta, pero los detalles están aún por confirmar, sobre todo en cómo se repartirán las rondas entre Ogier y Lappi en el tercer coche oficial del equipo.

"Hay un deseo de continuar de forma similar, si soy sincero", dijo Ogier a Motorsport.com antes del Rally de Nueva Zelanda, donde terminó segundo y consiguió su segundo podio de la temporada.

"Todavía hay cosas que tenemos que aclarar con el equipo. Ambos tenemos interés en seguir así, ya que este año ha funcionado bien para el equipo. Hay un plan, pero hay que hablarlo", añadió.

Preguntado por su posible rol como piloto de pruebas, añadió: "Diría que este año he encajado perfectamente y estoy contento con lo que he hecho".

"He disfrutado mucho del descanso de verano, ha sido muy positivo para mí. Al mismo tiempo, me entusiasmó volver y disputar las tres últimas rondas de este año".

"Seis [rondas] no está tan mal, pero aún no está claro si el año que viene será lo mismo o diferente".

Más allá del WRC, Sébastien Ogier indicó que por el momento no tiene ningún plan para competir en el WEC el próximo curso, y dejó claro que si surge alguno, no está dispuesto a comprometerse con una temporada a tiempo completo.

"No hay ningún plan, es todo un poco complicado", dijo. "Obviamente, si voy en esa dirección, en algún momento tendré que comprometerme con el campeonato al 100%, porque a los equipos buscan pilotos que hagan la temporada completa, y eso no es lo que quiero ahora".

"He disfrutado de la experiencia este año y no me voy a poner ninguna presión en ese sentido. Ya dije que me encantaría volver a hacer Le Mans, eso seguro, pero vamos a ver cómo sale eso", concluyó.