Ogier critica duramente a Neuville y cree que debería "dejar de llorar"

Sébastien Ogier afirma que el líder del WRC, Thierry Neuville, debería "dejar de llorar" y "aprender a abrir pista en carretera" tras un accidentado viernes en el Rally Acrópolis de Grecia. Los comentarios del francés dirigidos al piloto de Hyundai Motorsport llegaron después de que ganara tres de los seis tramos del día, y siendo segundo en el orden de salida por detrás del belga, de quien se ha convertido en el principal rival por la corona, a sólo 27 puntos de distancia.

El ocho veces campeón del mundo, que esta temporada ha realizado una temporada parcial, disputará las citas restantes para reforzar las aspiraciones de Toyota al título de constructores y, de paso, luchar por su noveno título de pilotos. El ritmo de Ogier le colocó en cabeza del rally al mediodía, por delante de Adrien Fourmaux, con Neuville en quinta posición después de que su motor del i20 N Rally se quedara con tres cilindros.

Le costó un tiempo valioso, pero la desaparición de Fourmaux tras la SS4 dio al galo una ventaja de 11.7 segundos sobre Ott Tanak. Parecía que Ogier iba a terminar el viernes en cabeza del rally, pero su GR Yaris sufrió un fallo del turbo similar al que sufrió su compañero, Elfyn Evans, en la SS1. Como resultado, Ogier cayó al cuarto puesto de la general, a 2:26.4 de Tänak y a 1:41.2 de Neuville.

En el pasado, Ogier ya se había pronunciado sobre las desventajas de abrir pista, pero esta temporada fue Neuville, líder del Mundial desde Montecarlo, quien reavivó el debate en Letonia. Al ser preguntado por el problema del turbo sufrido por Evans y sobre si el equipo había pensado en cambiar la pieza al mediodía, Ogier ofreció unas duras palabras hacia su rival por el título.

"Por mi parte, no sabía nada [del problema del turbo de Elfyn], simplemente hice mi carrera con normalidad, y me sentía bastante bien en el coche hasta ese momento. Hicimos el mejor trabajo que pudimos", empezó diciendo Ogier. "Hemos demostrado que el líder del campeonato no es tan rápido, sinceramente, porque él iba primero en el orden de salida, y nosotros éramos segundos. Y le sacamos 45 segundos en cuatro tramos, quizá debería dejar de llorar y aprender a conducir siendo el primero en la carretera".

Toyota aún no conoce la causa del problema del turbo de Ogier, pero podría ser similar al sufrido por Evans, que se vio obligado a completar el tramo final de la SS1 y los dos siguientes tramos en modo carretera. El galés, que también pinchó en la primera etapa, perdió casi 10 minutos en total. "Con Elfyn sabemos cuál es la causa, pero con Ogier por el momento suponemos que es algo similar. Hasta que no tengamos las piezas no podemos asegurarlo. Parece un problema con el turbocompresor", dijo el director técnico de Toyota, Tom Fowler.

"Es una gran decepción, porque claramente es un rally después de Finlandia en el que tenemos un rendimiento realmente fuerte en el coche, y allí no lo capitalizamos, y parece que aquí tampoco vamos [a aprovechar el potencial] que tienen tanto el coche como los pilotos".

El director del equipo, Jari-Matti Latvala, no está seguro de que el fallo se deba a un lote defectuoso de componentes, pero sí reveló que el equipo no pudo cambiar el turbo del coche de Ogier por precaución en la asistencia del mediodía, ya que se produjeron retrasos en los primeros tramos a causa de los accidentes.

"Esta mañana, pudimos cambiar el turbo de Elfyn Evans, pero no pudimos cambiar el de Seb debido al límite de tiempo", comentó el finlandés. "Se suponía que íbamos a tener un servicio flexible, pero como la SS1 y la SS2 se retrasaron, significó que los organizadores tuvieron que recortar el servicio".

"En lugar de tener a 12 mecánicos trabajando en un coche, teníamos a seis trabajando para uno, y teníamos que cambiar otras cosas. Teníamos tiempo para Elfyn, pero no para Seb. Por supuesto que Hyundai está en una posición fuerte [triplete en cabeza] de cara al sábado, tenemos que ser pacientes porque pueden pasar cosas. Si nosotros tenemos problemas, ellos pueden tenerlos, nunca se sabe. Pero con este calor se le pide mucho al coche", finalizó.