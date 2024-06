Ogier recibe el alta del hospital tras su accidente del WRC en Polonia

El francés fue dado de alta tras sufrir un fuerte accidente que le dejó fuera del Rally de Polonia de la temporada 2024 del WRC. Sébastien Ogier y su copiloto, Vincent Landais, estaban con un GR Yaris de reconocimiento y colisionaron con otro vehículo el martes por la mañana, y todo se saldó con el conductor y el pasajero, además de dos miembros del público, en el hospital para someterse a revisiones médicas.

Desde entonces se confirmaron, tras todos los análisis y escáneres, que no hubo signos de lesiones graves. Sin embargo, el ocho veces campeón del mundo pasó la noche en observación tras la revisión médica, mientras que su compañero recibió el alta esa misma tarde.

El galo ya consiguió recibir su alta hospitalaria y se fotografió en un vuelo de regreso a casa con un collarín. Toyota se vio obligado a llamar a su otra alineación formada por Kalle Rovanpera y Jonne Halttunen, para hacerse cargo del tercer GR Yaris Rally1 para el Rally de Polonia.

Los comisarios de la FIA dieron permiso al equipo para poder estar con la dupla finlandesa, que realizará el reconocimiento de las etapas entre el miércoles y el jueves.

"Como ya sabréis, Vincent [Landais] y yo tuvimos un accidente de tráfico ayer durante el reconocimiento del Rally de Polonia", escribió Sébastien Ogier en sus redes sociales. "Tuve que pasar la noche en el hospital, pero ya me encuentro mucho mejor, me alegro de que los controles médicos no hayan revelado lesiones graves ni para Vincent ni para los ocupantes del otro coche. No podremos participar en este rally, lo que es una pena, pero lo más importante es que todos los implicados estén a salvo".

"Gracias a todos por los mensajes que he recibido, ahora vuelvo a casa para descansar un poco y asegurarme de volver pronto con todas mis fuerzas", señaló. "Buena suerte a Kalle Rovanpera y Jonne Halttunen, y a todo el equipo Toyota, os estaré animando".

