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Argentina volverá al calendario del WRC en 2028 tras nueve años de ausencia

Argentina volverá a acoger una prueba del Campeonato del Mundo de Rallies por primera vez desde 2019.

Tom Howard

Publicado: 12 nov 2026, 14:12

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Dani Sordo, Carlos del Barrio, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Foto de: McKlein / Motorsport Images

Argentina está a punto de regresar al Campeonato del Mundo de Rallies (WRC) en 2028 después de firmar un contrato de varios años.

El país sudamericano cuenta con una rica historia en el WRC, ya que sus tramos de tierra, caracterizados por sus superficies pedregosas, formaron parte del calendario de manera habitual entre 1980 y 2019, con las únicas excepciones de 1995 y 2010.

Estaba previsto que acogiera una nueva edición en 2020, pero la pandemia de coronavirus obligó a cancelar la prueba y, desde entonces, Chile y Paraguay han sido los únicos países sudamericanos que han formado parte del campeonato.

Sin embargo, Argentina regresará en 2028 después de que el WRC haya alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Córdoba, la segunda ciudad más grande del país, que volverá a ser la sede del evento.

Martín Llaryora, gobernador de la provincia de Córdoba, declaró: "El Rally forma parte de la historia y de la pasión de Córdoba, pero también significa turismo y puestos de trabajo para nuestra gente".

"Quiero dar las gracias a la FIA, al ACA y a todos los que han hecho posible este regreso. Córdoba está preparada para recibir al mundo y reforzar su posición como sede de grandes eventos".

Argentina, 2017

Photo by: M-Sport

El parque de asistencia estará ubicado en el complejo deportivo situado alrededor del Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. También se está trabajando en un recorrido que podría recuperar algunos de los tramos más emblemáticos del Rally de Argentina, entre ellos El Cóndor.

La FIA supervisará una prueba candidata prevista para el primer trimestre de 2027, que formará parte del Campeonato FIA CODASUR de Rallies, el certamen regional sudamericano.

Eric Boullier, director ejecutivo de WRC Promoter, declaró: "Argentina siempre ha ocupado un lugar especial en la historia del WRC".

"Pocas pruebas pueden igualar la pasión de los aficionados de Córdoba o el ambiente que rodea a sus legendarios tramos, y estamos increíblemente ilusionados con la posibilidad de devolver el campeonato al país".

"Este compromiso de varios años va mucho más allá de regresar a un destino conocido. Se trata de construir un futuro sostenible y a largo plazo para el Rally de Argentina y de reconectar el WRC con un país en el que los rallies significan tanto para tanta gente".

Eric Boullier

Photo by: Nikolaz Godet

"Me gustaría dar las gracias al gobernador Martín Llaryora, a su gobierno y al Automóvil Club Argentino por su compromiso para hacer posible este regreso".

"Estamos deseando trabajar juntos para crear una prueba que rinda homenaje a la extraordinaria tradición de Argentina en los rallies y, al mismo tiempo, abrace el futuro del WRC".

El regreso de la prueba ya había sido defendido y anticipado anteriormente por el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en septiembre. En aquel momento, declaró: "Argentina es un país que lleva el automovilismo en la sangre, con aficionados apasionados y un terreno extraordinario. Tiene una increíble tradición en los rallies y guardo grandes recuerdos personales de cuando competí en Córdoba".

"Cuando visité Argentina a principios de este año, reiteré mi compromiso de devolver al país una competición de primer nivel mundial, y estoy orgulloso de anunciar el primer paso para hacer realidad esa visión".

"Tras el histórico 'Acuerdo del Siglo' y nuestra asociación con el nuevo promotor del WRC, el campeonato está entrando en una nueva era, con una mayor inversión y una visión clara para impulsar su crecimiento continuo en todo el mundo".

Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Asegurar el regreso a Argentina no solo generará una enorme ilusión entre los aficionados, sino que también contribuirá a reforzar el impulso global de nuestro deporte. Deseo mucho éxito al equipo organizador ahora que comienzan los preparativos".

Todavía está por determinar qué consecuencias tendrá esta noticia para las otras pruebas sudamericanas del campeonato.

Tanto Chile como Paraguay figuran en el calendario de 2027, aunque se sabe que este último afrontará el último año de su contrato inicial de tres temporadas.

El Rally de Paraguay ha sido noticia esta semana tras la quiebra de su patrocinador principal, Ueno Bank, que provocó la destitución del presidente Santiago Peña, uno de los grandes impulsores de la prueba.

La FIA ha asegurado que los preparativos para la edición del próximo año, prevista del 21 al 24 de octubre, continúan según lo planeado, mientras que las informaciones procedentes de Paraguay indican que la organización confía en poder encontrar un nuevo patrocinador principal.

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