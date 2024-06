Neuville espera a Hyundai para hablar sobre su renovación en el WRC

El piloto belga espera que las conversaciones para su renovación puedan comenzar muy pronto, una vez que se confirme el plan de Hyundai de utilizar sus 'jokers' del desarrollo de su coche del WRC. El líder de la clasificación está en su último año del acuerdo que tiene con la marca coreana, y manifestó su deseo de continuar en la categoría, aunque admitió a principios de 2024 que tenía incertidumbre por el reglamento técnico que entraría en vigor.

Desde aquellos comentarios, la FIA anunció un giro de 180 grados en las reformas técnicas propuestas de este mes tras una petición de estabilidad en las reglas liderada por los fabricantes. Thierry Neuville afirmó que su futuro aún no estaba asegurado, ya que espera la confirmación final sobre el plan de desarrollo de Hyundai.

Todo sobre el WRC: WRC El giro de 180º de la FIA, una lección muy necesaria para el WRC

El equipo espera utilizar dos años para mejorar su i20 N después de que se vieran obligados a cancelar el proyecto de su nuevo vehículo debido a las dudas sobre la reforma en el reglamento.

"Todavía no tengo confirmación de nada, pero sabía que la decisión del Consejo Mundial de Motor y la aplicación de los comodines actuales y futuros eran muy importantes, y sé que todo se ha resuelto de buena manera", dijo el blega a Motorsport.com cuando se le preguntó por su futuro. "Creo que va bien, pero no tengo confirmación, así que ya veremos, si me lo confirman, [las conversaciones sobre el contrato] empezarán muy pronto".

Sin embargo, Thierry Neuville está aliviado porque el Consejo Mundial del Motor decidió mantener la normativa hasta 2026 después de la petición de las marcas. Eso, junto con la hoja de ruta del WRC para mejorar la promoción del campeonato, dio al piloto una serie de razones para creer que la categoría puede mejorar su popularidad.

"Para mí es un gran alivio, creo que hay cuatro fabricantes que también se siente aliviados, ya que todos han pedido que las normas no cambien", comentó. "Pienso que es importante, había más necesidad de asegurar a los fabricantes actuales para las dos próximas temporadas que de cambiar las reglas sin confirmación de ninguna nueva marca".

"Creo que la FIA entendió que era importante asegurar a los fabricantes actuales y no solo teniendo en cuenta las reglas, presentando una hoja de ruta para la promoción y la evolución de la promoción del campeonato", aseguró. "Estoy contento y seguro de que todavía hay cosas en las que trabajar, pero con [el antiguo copiloto de Sébastien Ogier] Julien Ingrassia involucrado con el promotor, ahora para hacer de enlace entre pilotos y tener su punto de vista sobre las cosas, y Scott Martin [copiloto de Elfyn Evans] representando a los pilotos en la Comisión del WRC, creo que juntos seremos capaces de llevarlo a otro nivel".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!