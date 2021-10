Salou (Tarragona).- Hyundai se llevó la victoria en el Rally de España gracias a una gran actuación de Thierry Neuville, que se repuso el sábado de un comienzo titubeante en la primera jornada y aprovechó las oportunidades que le dio Elfyn Evans, que fue de más a menos en su intento de desbancar a Sebastien Ogier de la cabeza de la clasificación.

Dani Sordo también firmo un espectacular final de rally. Ogier se lo sirvió en bandeja, al fallar en el Mickey Mouse de Salou y desde los primeros compases salió a por todas, adjudicándose la victoria parcial en todos los tramos del domingo para conseguir entrar en el podio, el 50º de su carrera en el WRC.

Nil Solans tuvo un buen debut con un coche de la máxima categoría, terminando en la octava plaza a sólo 8,2 segundos de Oliver Solberg (séptimo).

La mañana se levantó igual que la jornada del sábado, con bancos de niebla cubriendo partes del primer tramo y además todavía era de noche. Esto, unido a las características de un asfalto muy bacheado, dificultaron la acción de los pilotos.

Sordo salió con muchas ganas a Santa Marina, llevándose el primer scratch del día y arrebatando a Ogier la tercera plaza del rally.

"Era complicado cuando no había luz, era difícil confiar en algunas curvas" comentó el españo al terminar. "Vamos a ver cómo se levantó hoy Seb [Ogier], pero vamos a tratar de luchar hasta el final".

El de Gap la verdad es que se levantó un poco contrariado: "No tengo confianza, no veía muy bien y me ha costado un poco" admitió el campeón del mundo.

Evans tenía que apretar desde el primer momento si quería arrebatarle la victoria a Neuville y lo hizo, pero su rival consiguió igualar su crono al llegar a meta y cada vez la quedaban menos tramos para tratar de llevarse la victoria.

Neuville ejerció el papel de piloto conservador, sabiendo que el que tenía que arriesgar era su rival. "Hay que cortar mucho y tenía mucho miedo de pinchar. He hecho un tramo limpio y ahora cuando se haga de día, irá mejor" explicó.

Sordo, imparable

En la primera de las dos pasadas por Riudecanyes, Sordo volvió a ser el más rápido de todos, tratando de afianzar esa tercera posición en la que ya aventajaba en 1,6 segundos a Ogier. Evans también parecía perder comba con Neuville. El galés no estaba nada contento con su coche y nada más llegar al control, se bajó corriendo para hacer algunos ajustes.

Hyundai estaba ganando las dos batallas en el inicio del día y tanto Sordo como Neuville mostraban su felicidad, mientras que en casa Toyota las caras eran de mucha más preocupación.

"Es divertido y Seb es el campeón del mundo, luchar contra él está muy bien" comentó Sordo. "He salido a controlar, es importante para el equipo traernos la victoria", señaló Neuville.

Solans, por su parte, había conseguido un sexto y un noveno puesto y, lo más importante, limarle segundos a Oliver Solberg en ambos tramos. El catalán quería disfrutar de este último día del rally y lo estaba consiguiendo.

Dani suma y sigue

En la segunda pasada por Santa Marina las cosas no cambiaron en exceso con respecto a la mañana, salvo que despuntaba el sol y ya no había niebla. En el plano deportivo, Sordo siguió dando un recital, adjudicándose el tercer scratch de la mañana, afianzando la plaza de podio y endosando otras siete décimas a Ogier.

En una especial tremendamente apretada, Neuville siguió pensando en la general, sin apretar en exceso y Evans se dejó llevar y dio prácticamente por perdido el Rally, aunque se mostró menos contrariado con su coche después de haber pasado por la última asistencia.

Final con suspense

El susto gordo antes de la power stage lo dio Neuville cuando se le paró el coche antes del reagrupamiento final y no lograba arrancarlo, pese a los intentos de él y su copiloto Martijn Wydaeghe de poner en marcha el motor empujando el vehículo.

Finalmente el coche arrancó y Neuville puso fin al suspense, entrando en meta en segundo lugar por detrás de un espectacular Dani Sordo que ganó los cuatro tramos de la jornada y le arrebató el podio a un contrariado Sebastien Ogier. El campeón continúa al frente del mundial, con una ventaja de 17 puntos sobre su compañero de equipo Elfyn Evans, auqnue insuficientes para revalidar el título de manera anticipada.

Toyota tampoco se aseguró matemáticamente el campeonato de marcas,gracias al doblete de Hyundai en la power stage, por lo que habrá que esperar a Monza para proclamar los ganadores de ambos campeonatos.

El WRC afrontará el último Rally con Ogier en cabeza con 204 puntos por 187 de Elfyn Evans . Son 17 de ventaja para el francés a falta una sola prueba. En marcas, Toyota está a un paso de la victoria gracias a su ventaja de 47 con Hyundai.

Resultado final del Rally de España 2021