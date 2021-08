Neuville y cómo el apoyo de un ganador de Le Mans le ayudó a ganar en Ypres

El piloto de Hyundai Motorsport consiguió una cómoda victoria en el Rally Ypres de Bélgica, en el esperado debut de la cita belga en el calendario del WRC este fin de semana.

Neuville encabezó el doblete de Hyundai, terminando 30,7 segundos por delante de su compañero de equipo Craig Breen, para conseguir su primera victoria de la temporada, al mismo tiempo que ponía fin a la mala racha de Hyundai, que después de la falta de fiabilidad y la mala suerte le costó al equipo probables victorias en los cuatro rallies anteriores.

El belga se adjudicó su primera victoria en el WRC en casa con estilo –y su primera desde el Rally de Montecarlo a principios de 2020– ganando siete tramos a lo largo de la prueba, que concluyó frente a una gran multitud en el famoso circuito de Spa-Francorchamps.

Neuville recibió el trofeo de ganador de manos de Jacky Ickx, seis veces ganador de las 24 horas de Le Mans, que había estado enviando al piloto de Hyundai mensajes de apoyo durante todo el evento.

"A Jacky le conozco desde hace más de 10 años y es uno de los tipos que me envía mensajes en cada rally", dijo Neuville.

"Recibí uno anoche con un montón de emojis y llamas y cosas para decir que estaba creyendo [en mí], y sabía que estaba aquí hoy, así que le envié un mensaje de vuelta diciendo 'nos vemos mañana', y creo que lo entendió bien".

Neuville, que llegaba a la prueba como el gran favorito, admitió que fue un alivio conseguir la victoria, que se cuenta entre las mejores de su carrera, y que le sitúa firmemente en la lucha por el campeonato.

La victoria y los tres puntos de bonificación de la Power Stage han elevado a Neuville a la segunda posición del campeonato, empatado con Elfyn Evans, de Toyota, y a 38 puntos del líder, Sébastien Ogier, que terminó quinto en Bélgica.

"Sabíamos que todo el mundo esperaba que ganáramos esta prueba o que, por lo menos, acabáramos en el podio, pero nuestro objetivo era ir a ganar", añadió Neuville.

"Nos hemos sentido cómodos desde el principio, he tenido el control de la carrera en todo momento y eso me ha hecho sentirme bastante a gusto. No necesitaba ir más rápido, podría haberlo hecho si fuera necesario, pero la verdad es que este fin de semana tenía mucho miedo a los pinchazos. Esa era la única gran preocupación que tenía".

"Definitivamente, me siento muy bien. Es una victoria que deseábamos mucho y también es importante para el campeonato porque pudimos asegurar muchos más puntos que Elfyn y Sébastien".

"En general, ha sido un buen fin de semana, no solo por la victoria, sino también porque hemos reducido la distancia en el campeonato como equipo con un doblete".

El WRC se dirigirá a Grecia el próximo mes para el Rally Acrópolis (9-12 de septiembre), que es una de las cuatro pruebas que quedan en el calendario.