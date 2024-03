Neuville aclara que quiere seguir en el WRC pese a algunos cambios

El piloto de Hyundai ha querido aclarar su futuro en el Mundial de Rallies después de que sus palabras en una entrevista con 'AutoHebdo' esta semana sugirieran que podría retirarse, y que esta temporada podía ser la última. El líder de la general se encuentra en el último año de su contrato con la marca coreana y aún no ha firmado un nuevo acuerdo.

Thierry Neuville ya había dicho a Motorsport.com que le gustaría firmar un nuevo contrato de dos años, y esta opinión se mantiene. El piloto belga de 35 años también aclaró que la única situación en la que podría pensar en retirarse del WRC de cara al año que viene llegaría si Hyundai decidiera marcharse del campeonato.

"Nunca he dicho que quiera retirarme, pero creo que si un fabricante se retira, probablemente me retiraré, eso es lo que he dicho", aclaró Neuville a Motorsport.com. "Los medios de comunicación lo han interpretado así. Seguro que si Hyundai decidiera marcharse, probablemente me retiraría, pero no sólo yo".

Cuando se le preguntó al belga sobre lo que dijo en 2023 acerca de seguir en el Mundial dos años más, respondió: "Sí, claro [que me gustaría]. Nunca he dicho que quiera retirarme, no sé de dónde ha salido eso. Dije que si Hyundai se va, podría retirarme el año que viene, por ejemplo, y esa es la verdad. Si Hyundai sigue adelante y todavía me quieren, entonces me gustaría seguir, por supuesto".

Estas palabras han llegado tras la publicación por parte de la FIA de su visión para el futuro del WRC. Aunque Neuville está a favor de las propuestas para mejorar los formatos de los rallies y la promoción del campeonato, sí que se opone firmemente a los planes para realizar cambios en el reglamento técnico de la categoría Rally1 para 2025.

La FIA pretende eliminar la potencia híbrida de los Rally1 y reducir aún más el rendimiento de los coches mediante cambios en la aerodinámica y en el restrictor de aire, para acercarlos a la clase Rally2. El organismo rector del automovilismo aún no ha confirmado los detalles exactos de los cambios aerodinámicos propuestos.

A continuación, la Federación desea introducir un nuevo reglamento de Rally1 para 2026 basado en el actual concepto de coche. Se espera que los vehículos incorporen un chasis más grande, produzcan 330 caballos de potencia y tengan un precio máximo de 400.000 euros.

"Para ser sincero, ha sido una sorpresa para mí y para muchos otros, eso seguro. Preferiría algo estable hasta finales de 2026, y utilizar este periodo de tiempo para planificar algo bonito para el futuro del WRC, sea lo que sea, no lo sé", añadió Neuville. "La pregunta es simple; ¿quién se va a unir al campeonato en 2025 y 2026 con el reglamento que tenemos ahora, en un periodo de transición que cambia básicamente cada año? No lo sé".

"La razón por la que hago esta pregunta es que, si cambiamos el reglamento [para 2025], traerá costes adicionales a los fabricantes actuales, que llevan gastando millones y millones durante más de 10 años. Ahora tienen que modificar el coche, y de acuerdo, está la eliminación del híbrido, pero ¿cuál es el coste de un híbrido cuando tienes un presupuesto de casi cientos de millones de euros? Retirar unos 15 kits híbridos, lo que supone unos dos millones de euros al año, ¿dónde está la diferencia?", explicó.

"Entonces, ¿por qué no mantener algo estable hasta finales de 2026 y aprovechar este periodo para desarrollar algo para 2027? Llama a todos los fabricantes, reúnelos en torno a una mesa y pregúntales quién está interesado en participar en el WRC. Puede que de 20 veas a siete, y a los siete que se queden les preguntas qué necesitan. La conversación girará entonces en torno a los presupuestos, la cantidad de gente, la tecnología y el tipo de coches que quieren hacer. Esa es la cuestión, y a partir de ahí se empieza a buscar un reglamento de sentido común que funcione para todos", siguió.

"Crear el grupo de trabajo dentro de la FIA, los cambios en los formatos de los rallies, traer de vuelta el servicio remoto de asistencia para estar más cerca del público y reducir los costes de hospitalidad, son puntos interesantes porque son cambios que tienen sentido. Si la promoción es grande y el retorno de la inversión es grande, a nadie le importa cuánto cuesta un coche del WRC".

Neuville dijo también que el grupo de trabajo de la FIA para el futuro del WRC no se había puesto en contacto con él ni con sus compañeros para pedirles su opinión sobre su visión, algo que considera que habría sido valioso. "Me parece una vergüenza que las decisiones hayan ido en contra de lo que los equipos han pedido, y que no se haya tenido en cuenta a los equipos en la decisión, y tampoco a los pilotos", lanzó de forma directa.

"Con todos los comentarios que hemos hecho, se ha escuchado muy poco. Nunca he tenido ningún contacto con el nuevo grupo de trabajo de la FIA. No soy un fabricante, pero soy el piloto que lidera el campeonato y llevo aquí muchos años, así que quizás también pueda dar alguna opinión sobre qué ha cambiado a lo largo de los años y qué cambios han tenido un impacto más negativo", finalizó Neuville.