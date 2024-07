Neuville pide más tiempo en el Hyundai para preparar las siguientes rondas del WRC

El líder del Mundial de Rallyes, Thierry Neuville, está deseando participar en un rally nacional o, al menos, de disponer de más tiempo en su asiento en Hyundai para prepararse para las próximas pruebas mundialistas, que serán rápidas y de tierra en Letonia y Finlandia.

El belga reveló su deseo de disponer de más tiempo al volante de su i20 N Rally1 después de que su ventaja en la general de puntos sobre Elfyn Evans disminuyera de 18 a 15 tantos durante un frustrante Rally de Polonia para él, esta pasada semana.

Nueville ha encontrado difíciles los rallies rápidos de tierra, pero el año pasado hizo progresos significativos en este tipo de eventos, destacando sus segundos puestos en Estonia y Finlandia. Sin embargo, admitió que tuvo problemas con la nueva cartografía del motor de su i20 N en Polonia, además de la desventaja de abrir pista. Como resultado, terminó cuarto, sumando solamente 14 puntos.

"El sábado perdí dos puntos más por una décima [frente al debutante en la categoría Rally1, Martins Sesks], y el domingo perdí otro punto por tres décimas [frente a Evans], así que es realmente frustrante", dijo el piloto europeo a Motorsport.com después de conseguir seis puntos el sábado, tres el domingo y cinco en la Power Stage.

"Vinimos aquí con nuevos mapas de motor, y no me sentí cómodo desde el principio con el coche, así que perdí algo de tiempo. Y estaba abriendo pista, así que básicamente se juntaron muchas cosas". Con las pruebas restringidas a 21 días por fabricante a lo largo de un año, Neuville está buscando oportunidades para tener más tiempo al volante.

El límite de pruebas establecido por la FIA está diseñado para reducir costes, pero los equipos han eludido las restricciones presentando sus coches en rallies nacionales fuera del calendario del WRC. Hyundai ya ha adoptado este enfoque en 2024, cuando Andreas Mikkelsen disputó un rally de asfalto en Alba, Italia, en abril; mientras que Ott Tänak está listo para conducir el i20 N en una clase de invitados en el Rally de Estonia la próxima semana.

"Me gustaría [correr en un rally privado], y sin duda pediré a mi equipo una oportunidad para pilotar antes de la próxima cita mundialista", añadió Neuville. "La última vez que probé en Finlandia [en la base de pruebas de Hyundai Motorsport], fue sobre nieve, en febrero. El penúltimo test fue cancelado, y el otro fue sólo para Andreas y Ott. Definitivamente, necesito más tiempo en esas carreteras rápidas".

El director del programa de la marca coreana en el WRC, Christian Loriaux, dice que el equipo estudiará la petición del belga. "No está en los planes por el momento, pero siempre hay una posibilidad. Tendremos que estudiarlo. Los presupuestos no son infinitos, y necesitamos tiempo y el coche de pruebas disponible. Pero seguro que no hay que descartarlo", comentó a Motorsport.com.