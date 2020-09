El piloto belga de Hyundai, subcampeón del mundo del WRC cada temporada desde 2016 (incluida), recuperó sensaciones este fin de semana en el Rally de Turquía. Neuville volvió a sumar puntos en el campeonato por primera vez desde el Rally de Suecia, en febrero.

Sin embargo, tras lograr asegurar la segunda plaza el domingo, se va con un sabor de boca amargo, después de haber liderado el rally el sábado por la tarde y haberse llevado la Power Stage.

"Obviamente, estoy muy decepcionado. Para ser sincero, tuvimos un gran rendimiento todo el fin de semana. La velocidad estuvo ahí y no cometimos grandes errores. Habíamos gestionado de manera inteligente los neumáticos también. Desgraciadamente, no se dieron las circunstancias esta mañana", comentó el belga el domingo.

En el primer tramo del último día en Turquía, los tres primeros del rally pincharon, dejando vía libre a Elfyn Evans, que había empezado la jornada con un minuto de desventaja y se encontró liderando por 46,9 segundos ante Ogier. Neuville se repuso superó a Ogier en el segundo tramo y consolidó el segundo puesto en los dos siguientes, más allá del abandono del multicampeón francés.

"Sabíamos que teníamos que conducir con cuidado en el tramo y estábamos cumpliendo el objetivo. Igual que para otros muchos pilotos, la suerte no estuvo de nuestro lado y pinchamos. Perdimos la primera posición, luchamos para recuperar la segunda después y nos llevamos los cinco puntos de la Power Stage. Creo que tengo que quedarme con lo positivo de este fin de semana".

"Estamos un poco más acerca en el campeonato. Ese era nuestro objetivo principal. Todavía podemos luchar por él en las próximas citas. Estamos quintos y tenemos una buena posición de salida para Cerdeña".

El WRC viajará a Cerdeña del 8 al 10 de octubre para su penúltima cita de la temporada, y aunque Neuville no tiene imposible remontar, está a 32 puntos de Evans, nuevo líder del campeonato, y a 14 del segundo puesto de Ogier.

"No soy un tío que baje los brazos hasta que todo esté resuelto matemáticamente. Voy a apretar al máximo. Quiero victorias también; tengo ganas de más. Estábamos muy motivados este fin de semana, sobre todo después de las decepciones de México y Estonia. Creo que merecimos la victoria. Pero, obviamente, no fue así. Tengo ganas ya del próximo evento", apuntó al respecto.

Por su parte, Andrea Adamo, jefe del equipo, reconoce que esperaban haber salido de Marmaris con un mejor resultado. Hyundai se va de Turquía con nueve puntos de desventaja –frente a los cinco con los que llegaron– ante Toyota en la general de Constructores.

"Ha sido un rally duro y no es el resultado que esperábamos aquí, aunque el segundo y el tercer puesto no están tan mal. Tuvimos algunos problemas de fiabilidad este fin de semana que no deberían pasar y eso enturbió nuestro resultado. También tuvimos esos momentos de los rallies con los pinchazos en el primer tramo del domingo. Los chicos han hecho todo lo que han podido y se lo agradezco. Ahora hay que mejorar para Cerdeña", apuntó.

Las mejores fotos del WRC en Turquía

Pasa las fotos para disfrutarlas todas y haz click para verlas en grande