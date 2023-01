Neuville tilda de "ridícula" la reducción de test para el WRC 2023

Cargar el reproductor de audio

La FIA limitó el número de test que los equipos del WRC pueden realizar, con el fin de aligerar la presión financiera y reducir costes.

La temporada pasada, los equipos dispusieron de 28 días de pruebas, además de una serie de entrenos extra como parte del programa de desarrollo de Pirelli, proveedor único de neumáticos para el campeonato.

Según las nuevas directrices, que entrarán en vigor en 2023, cada piloto tendrán un máximo de siete días de test a lo largo del curso.

El año pasado, cada piloto disponía de un test antes de cada ronda europea, si bien sí que estaban prohibidos en la región en la que se fuese a correr en los días posteriores.

Aunque Thierry Neuville entiende las razones que llevaron a la FIA a tomar esa decisión, cree que las restricciones podrían ser peligrosas si los pilotos no están lo suficientemente preparados como para afrontar cada rally con seguridad.

Además, cree que los equipos gastarán más dinero compitiendo en rallies nacionales para conseguir un kilometraje extra y compensar el tiempo perdido por la restricción.

"Para mí, en primer lugar, es ridículo reducir los tests a solo siete días por piloto", dijo Neuville a Motorsport.com.

"Se suponía que íbamos a tener 14 rallies este año, ahora 13, y solo podemos hacer test en la mitad de ellos".

"Necesitamos llegar preparados. Tenemos muchos eventos con malos shakedowns que no tienen nada que ver con el resto del recorrido, y no tener un test podría llegar a hacerlo peligroso en cierto modo, si no consigues los reglajes adecuados desde el principio. Pero es lo que hay".

"Creo que los equipos participarán en rallies nacionales por la zona, que de serán mucho más caros y consumirán mucho tiempo para los pilotos y el equipo".

Los pilotos de Toyota, Sébastien Ogier y Elfyn Evans, no criticaron la decisión de la FIA, pero están de acuerdo en que la reducción de los entrenos hará más complicada la nueva temporada.

"No es lo ideal, especialmente cuando tienes dificultades para trabajar en algo, y tener tan pocos días es difícil", dijo Evans a esta web.

"Es un reto, en cierto modo, pero todo el mundo está en el mismo barco, así que al menos es justo para todos".

Ogier añadió: "Forma parte de un programa de reducción de costes, así que al final tiene algún efecto positivo. Pero los días de test son importantes para llegar listos a un rally, así que al final será importante trabajar más rápido en los test para encontrar la dirección a seguir".

"Para los debutantes será un reto extra, ya que no tienen experiencia y necesitan recopilar los datos muy rápido".

M-Sport, el único equipo privado (aunque con apoyo de Ford) de la categoría reina, ha dado la bienvenida a las restricciones y ha confirmado que no tiene planes de competir en rallies nacionales para aumentar su kilometraje de pruebas.

"Los test son una de las partes más caras para nosotros. Lo acogemos con satisfacción", dijo el jefe de M-Sport, Malcolm Wilson, a Motorsport.com. "No tenemos planes de hacerlos [rallies nacionales] por el momento".

"Nuestra estrategia es reducir nuestro número de inscripciones para darles a Ott [Tanak] y Pierre-Louis [Loubet] más tiempo. Eso es lo que estamos haciendo para combatir la reducción".

Los tres equipos han utilizado los días de pruebas previos al rally de Montecarlo, que pondrá en marcha la temporada 2023.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!