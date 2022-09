WRC Grecia: Neuville es el primer líder y Sordo es tercero

Cargar el reproductor de audio

Neuville se impuso en la prueba de asfalto de 1,95 km frente a una multitud de 60.000 personas el jueves por la noche, superando a Elfyn Evans, de Toyota, en su competencia directa y marcando un tiempo 0,1s más rápido que la estrella del WRC2 Teemu Suninen, que marcó la primera referencia.

El regreso de la superespecial del Estadio Olímpico por primera vez desde 2006 resultó ser un éxito para los pilotos y, en particular, para Neuville.

"Es como debería ser siempre: un público y un ambiente tan buenos", dijo Neuville. "Felicitaciones a los organizadores por poner esto en marcha para nosotros y para todos los espectadores que han venido hoy".

"Demuestra que es posible atraer a grandes multitudes al WRC y que deberíamos intentar hacer más en otros eventos también".

Dani Sordo fue el tercero más rápido, a un segundo de Neuville, en una ronda donde el español vuelve a ponerse al volante del tercer i20 N que comparte con Oliver Solberg esta temporada.

Ott Tanak se aseguró de que Hyundai mantuviera las cuatro primeras posiciones, ya que el campeón de 2019 venció al líder de los puntos, Kalle Rovanpera, en el último cara a cara de los Rally1 de la noche.

El tiempo de Rovanpera fue suficiente para ser octavo, a 1,5s de Neuville pero más lento que los pilotos de WRC2 Emil Lindholm, quinto, y Gaurav Gill, sexto. El nueve veces campeón del mundo y piloto de M-Sport, Sébastien Loeb, que derrotó a Esapekka Lappi, de Toyota, en su duelo, fue el séptimo más rápido.

Lappi tuvo un paso accidentado después de rozar una barrera de hormigón con la parte trasera izquierda de su GR Yaris en una curva cerrada a la derecha tras el salto transversal. Afortunadamente, el finlandés pudo llegar a la meta, a diferencia del actual campeón del WRC2, Andreas Mikkelsen, que se estrelló en la misma curva que Lappi.

Esapekka Lappi, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing

El impacto de Mikkelsen causó graves daños en su parte delantera izquierda, lo que hizo que el noruego no pudiera terminar la especial.

"Creo que son sólo daños cosméticos", dijo Lappi, que registró el 10º mejor tiempo por detrás del piloto de WRC2 Georg Linnamae. "He bloqueado las ruedas en la frenada y luego no he podido volver a arrancar el motor. Así son las cosas".

Craig Breen, de M-Sport, ha sido el 11º más rápido, por delante del piloto de WRC2 Chris Ingram y de Pierre-Louis Loubet, de M-Sport.

Evans terminó la etapa en 15º lugar, por delante de Gus Greensmith de M-Sport en 17º lugar, mientras que Takamoto Katsuta fue 19º.

El rally propiamente dicho comienza el viernes con seis pruebas especiales de grava que esperan a las tripulaciones.

Rally Acrópolis de Grecia - Clasificación al final de la SS1