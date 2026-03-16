El WRC volverá a Gran Bretaña en 2027 tras un acuerdo con Escocia

El Mundial de Rallies volverá a Gran Bretaña en 2027 tras el anuncio de un acuerdo de tres años para llevar la máxima categoría a Escocia. Una nueva cita sobre tierra, el Rally de Escocia, pondrá fin a los siete años de ausencia del WRC en Reino Unido tras la salida del Rally de Gales del calendario en 2019, debido a la pérdida de financiación por parte del Gobierno galés.

Gran Bretaña cuenta con una rica tradición en el mundo de los rallies, siendo el RAC Rally uno de los miembros fundadores del WRC en 1973. Los esfuerzos por traer de vuelta el campeonato a la región se han venido realizando desde 2019, con intentos fallidos de ir a Gales e Irlanda del Norte.

Sin embargo, Motorsport UK identificó a Escocia como un candidato potencial para traer de vuelta el WRC a suelo británico en 2024, con una propuesta basada en un rally sobre tierra con sede en Aberdeen. Se eligió el noreste del país por su combinación de desafío deportivo, conexiones de transporte internacional, amplia capacidad hotelera, infraestructura para eventos y un impresionante paisaje natural.

Tras no haber logrado cerrar un acuerdo para 2026, el proyecto ha conseguido ahora la financiación necesaria del Gobierno escocés, el Ayuntamiento de Aberdeen y el Consejo de Aberdeenshire para asegurar un contrato con WRC Promoter para el periodo 2027-2029. El rally acogerá los coches de la nueva era del WRC, construidos según el reglamento técnico del próximo curso.

El rally tendrá su sede en el P&J Live del Event Complex Aberdeen (TECA), en Aberdeen, una instalación de 330 millones de libras que incluirá un parque de asistencia cubierto, la sede del rally, un recinto para eventos y un espacio para conferencias y seminarios. Los tramos se disputarán en carreteras forestales de grava cerradas al tráfico a lo largo de Aberdeenshire, lo que proporcionará un recorrido compacto, construido en torno a una infraestructura probada y algunas de las mejores etapas de rally sobre grava del Reino Unido.

La última vez que el WRC visitó Gran Bretaña fue en 2019 Foto: M-Sport

Ahora, se espera que el Rally de Escocia consiga una fecha en otoño en el calendario del WRC 2027. Se están manteniendo conversaciones con la FIA para celebrar un rally candidato, o de prueba, antes del evento del próximo año.

"Los rallies siempre han ocupado un lugar especial en la historia del automovilismo británico y, para mí personalmente, han sido una parte muy importante de mi vida", afirmó el presidente de Motorsport UK y antiguo jefe del equipo Subaru en el WRC, David Richards. "Habiendo vivido el Campeonato del Mundo de Rallies desde el interior de un coche, sé lo única que puede ser la atmósfera de una prueba en el Reino Unido: los bosques, los aficionados y la extraordinaria comunidad de voluntarios y clubes de motor que hacen que estos eventos sean tan especiales".

"Estamos increíblemente agradecidos al Gobierno escocés, al Ayuntamiento de Aberdeen y al Consejo de Aberdeenshire por su compromiso con este evento. Su apoyo ha hecho posible que el WRC vuelva al Reino Unido, y Escocia ofrece un escenario espectacular para el próximo capítulo de esa historia".

Simon Larkin, director sénior de eventos de WRC Promoter, añadió: "Desde la última visita del Campeonato del Mundo de Rallies de la FIA al Reino Unido en 2019, Motorsport UK y WRC Promoter han colaborado estrechamente para encontrar el camino adecuado para su regreso. No tenemos más que elogios para la determinación y el arduo trabajo demostrados por Motorsport UK a la hora de hacer realidad este proyecto".

"Estamos encantados de trabajar junto al Gobierno escocés y a las autoridades locales asociadas para ver cómo esta emocionante iniciativa se hace realidad, algo que beneficiará a muchos, y especialmente a los apasionados aficionados a los rallies de todo el Reino Unido".

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El Rally de Escocia se ha anunciado como un nuevo capítulo para los rallies británicos y para el WRC en el Reino Unido, con la visión de garantizar que el evento se convierta en una cita fija a largo plazo en el calendario de aquí en adelante. Los estudios de viabilidad estiman que el evento generará 100 millones de euros para la economía regional.

"El Gobierno escocés está encantado de haber contribuido a traer de vuelta el Campeonato del Mundo de Rallies a Escocia", declaró Richard Lochhead, ministro de Empresa del Gobierno escocés. "Esta es la primera vez que una prueba del campeonato se celebrará íntegramente en Escocia y supone un gran momento para el automovilismo escocés. También es una oportunidad para atraer a miles de visitantes, equipos y aficionados de todo el mundo, lo que reportará importantes beneficios que impulsarán las economías local y nacional".

El regreso del WRC a Gran Bretaña también ha sido bien recibido por la FIA. "Se trata de un anuncio muy importante para el Mundial de Rallies de la FIA, que demuestra claramente la dirección positiva que estamos tomando", declaró Malcolm Wilson, vicepresidente de deportes de la Federación. "El Reino Unido cuenta con un patrimonio increíble y una gran pasión por nuestro deporte, y el regreso de una prueba insignia del campeonato a Escocia supone el inicio de un nuevo capítulo en esta larga historia".

La confirmación de la candidatura ganadora de Escocia significa que podría haber al menos dos nuevas pruebas en el calendario del WRC de 2027, ya que se están llevando a cabo gestiones para asegurar una prueba en Estados Unidos. Está prevista una ronda de prueba/candidata del Rally USA para junio de este año.