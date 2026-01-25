WRC Montecarlo: por qué ha triunfado el tramo del Circuito de Mónaco de F1

El regreso de los coches del Mundial de Rallies al famoso circuito del Gran Premio de Mónaco ha sido un éxito entre los pilotos, que desean que esta iniciativa se convierta en algo fijo de cara al futuro.

El famoso circuito de Mónaco volvió a resonar con el sonido del WRC por primera vez desde 2008, ya que una versión reducida de la pista de Fórmula 1 acogió un tramo superespecial, de 2,65 kilómetros, para el Rally de Montecarlo de este año.

La mítica prueba que abre el campeonato ya había celebrado una etapa utilizando el circuito del gran premio de F1 en las ediciones del rally de 2007 y 2008. Chris Atkinson, de Subaru, y François Duval, de Ford, lograron los mismos tiempos más rápidos cuando la pista de Mónaco se incluyó por última vez como parte de un tramo cronometrado, en 2008.

La edición de este año contó con una gran afluencia de público al circuito, a pesar del mal tiempo, para ver a la élite del WRC completar un tramo construido utilizando la recta de meta y la zona del puerto del trazado.

Adrien Fourmaux Alexandre Coria, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto: Red Bull Content Pool

El piloto de Racing Bulls en la Formula 1, Liam Lawson, estuvo presente, y el neozelandés realizó varias vueltas al recorrido del tramo al volante de un Ford Puma Rally1, antes de que la etapa se disputara. Adrien Fourmaux, de Hyundai, ganó la etapa por 7 décimas sobre Takamoto Katsuta, de Toyota.

Por qué el tramo del circuito de Mónaco fue diferente

Que el WRC organice etapas superespeciales en centros urbanos para acercar el rally a los aficionados no es nada nuevo, pero celebrar un tramo de este tipo en un lugar tan emblemático como el circuito del Gran Premio de Mónaco es una iniciativa que muchos en el campeonato consideran importante para el crecimiento de la categoría.

La promoción del WRC ha sido un tema candente en los últimos años, y ha vuelto a ser objeto de atención ahora que el campeonato da la bienvenida a un nuevo titular de los derechos comerciales y a un propietario. Desde el punto de vista de los fabricantes, la exposición es crucial.

Oliver Solberg Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: TOYOTA GAZOO Racing

"Esto es lo que necesitamos en el WRC. Aunque el tiempo sea así [con lluvia], hay mucha gente y un gran ambiente, y esto es lo que necesitamos. Acercarlo a la gente", dijo el director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala.

Thierry Neuville, de Hyundai, se hizo eco de la opinión de Latvala y espera que el tramo vuelva en futuras rondas del WRC en Montecarlo: "Ha sido genial, y la organización ha hecho un buen trabajo, y esto es lo que necesita el rally. El público está ahí y el espectáculo ha sido bueno a pesar de las desastrosas condiciones meteorológicas. Creo que es algo que deberían volver a hacer", declaró el belga a Motorsport.com.

"Creo que tenemos que ir al público [acercarnos]. Es algo que me gusta cuando se trata de algo bonito, como un circuito histórico. Lo hace aún más especial".

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto: Red Bull Content Pool

Su compañero de equipo, Adrien Fourmaux, añadió: "Fue muy divertido conducir en el circuito y creo que es una iniciativa muy buena correr en Mónaco, porque creo que desde hace unos años los aficionados de Mónaco no siguen tanto el rally, ya que aquí solo tienen la salida y la llegada. Ahora podemos ofrecerles un espectáculo, el ruido de los coches y el ambiente. Creo que deberíamos dar una vuelta completa a la pista".

Los tramos superespeciales no suelen estar entre los favoritos de los pilotos cuando se trata de eventos del WRC, pero Josh McErlean, de M-Sport-Ford, llegó a decir que la etapa de Mónaco era "muy importante para el deporte".

"Es una locura pensar dónde estás y lo que estás haciendo. La etapa fue obviamente bastante difícil para nosotros con neumáticos lisos, y los adoquines eran extremadamente resbaladizos", explicó McErlean. "Es una forma estupenda de terminar el día y, para el deporte, es muy importante. Es lo que necesita y esperamos que más ciudades y pueblos puedan hacer cosas como esta".

