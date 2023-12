Los 10 mejores pilotos de la historia del WRC

La clasificación de los diez mejores pilotos de la historia del WRC de Motorsport.com fue determinada por una plantilla en la que estaba Jari-Matti Latvala, Malcolm Wilson, Christian Loriaux y el propio medio. Cada uno de los miembros del jurado seleccionó una lista individual de diez pilotos en la que cada uno puntuaba del 1 al 10 de manera descendente, y este es el resultado final.

10. Ari Vatanen

Pruebas: 101

Victorias: 10

Etapas ganadas: 637

Títulos: 1 (1981)

El primer campeón del mundo de rallies finlandés fue quizá uno de los pilotos más decididos y resistentes que han pisado los tramos. Ari Vatanen debutó en el WRC en 1974, pero no fue hasta 1980 cuando logró su primera victoria, en el Rally Acrópolis, pero no había duda de su talento natural al volante, y su mejor momento fue en 1981, cuando con David Richards se llevó el título con un Ford Escort RS1800.

El popular finés se sentía cómodo y era rápido en todo tipo de condiciones, como demuestran sus victorias en Montecarlo [asfalto], Suecia [nieve], el Rally Safari [grava dura] y Finlandia [grava rápida]. Tuvo suerte de que su carrera no acabara abruptamente tras un feo accidente a bordo de un Peugeot 205 T16 del Grupo B en Argentina en 1985, en un año en el que estaba llamado a pelear por el título, y pasó una temporada en el dique seco recuperándose de una fractura de vértebras lumbares, tibia, costillas y lesiones internas que le causaron problemas respiratorios.

Regresó al mundial en 1987, y siguió peleando por victorias hasta 1998, pasando por equipos oficiales como los de Mitsubishi, Subaru y Ford. Su compatriota, Jari-Matti Latvala dijo: "Me recuerda mucho a mí mismo, tenemos mucho en común. Ari [Vatanen] no tuvo una carrera fácil, y quizá fue la más dura cuando piensas en su gran accidente en Argentina, pero volvió al WRC y subió al podio y luchó por victorias, tuvo un carácter fuerte para regresar, puesto que muchos pilotos se podrían haber rendido".

9. Hannu Mikkola

Pruebas: 123

Victorias: 18

Etapas ganadas: 670

Títulos: 1 (1983)

Cuando se trata de versatilidad, Hannu Mikkola es uno de los mejores ejemplos, porque piloto para equipos de fábrica a lo largo de cuatro décadas. El finlandés empezó a competir en 1963, con un Volvo PV444, domó el monstruoso Audi Quattro del Grupo B y piloto coches del Grupo A de Mazda, Subaru y Toyota.

Su última participación en el mundial llegó en 1993, aunque el punto álgido de su trayectoria llegó a finales de los 70 y principios de los 80, cuando era un habitual aspirante a los campeonatos del mundo. Parecía que iba a ser el eterno fracasado después de terminar tercero en 1978, 1981 y 1982, segundo en 1979 y 1980, pero en 1983 aprovechó su oportunidad para imponerse sobre Walter Rohrl y su Lancia a los 41 años para convertirse en el campeón más veterano.

Hannu Mikkola, que falleció en 2021, desempeñó un papel crucial en el desarrollo del revolucionario sistema de tracción a las cuatro ruedas Quattro de Audi, a principios de la década de 1980, por lo que era lógico que fuera el primer piloto que se llevó el título con el fabricante alemán.

Jari-Matti dijo sobre el finlandés: "Condujo coches de fábrica durante cuatro décadas, vivió la evolución de los coches y ser piloto hasta los 49 años, no creo que nadie lo hiciera eso en su momento".

8. Tommi Makinen

Pruebas: 139

Victorias: 24

Etapas ganadas: 355

Títulos: 4 (1996-99)

Ganador de cuatro títulos mundiales consecutivos y el primero en hacerlo, Tommi Makinen se gana por derecho propio estar en la lista. El finlandés irrumpió en escena al ganar la prueba de casa, también conocida como 1000 Lagos, en 1994 con un Ford Escort RS Cosworth, pero se convirtió en una fuerza imparable cuando se unió a Mitsubishi, donde peleó durante mucho tiempo contra Colin McRae y Carlos Sainz.

El Rally de Montecarlo se utiliza a menudo como barómetro para hablar de la habilidad de un piloto dada su complejidad, y allí se mantuvo imparable entre 1999 y 2002, lo que puso de manifiesto su talento. Tommi Makinen se retiró en 2003 tras un periplo de dos años en Subaru, pero sigue ocupando el sexto lugar en el palmarés histórico, además de que se convirtió en director del equipo Toyota en 2016 para dos cursos después hacer que ganaran el título.

Jari-Matti Latvala dijo sobre él: "Tommi [Makinen] fue muy fuerte en los años de Mitsubishi, ganando los cuatro títulos consecutivos. Cuando las condiciones eran difíciles y desafiantes, ese era su punto fuerte, podía atacar, como en 2001 en Portugal con lluvia, y ganó, conseguía sacar ventaja cuando las condiciones eran complejas, y por eso venció en Montecarlo cuatro veces".

7. Colin McRae

Pruebas: 146

Victorias: 25

Etapas ganadas: 474

Títulos: 1 (1995)

Colin McRae solo consiguió un título mundial, pero fue uno de los pilotos con mayor talento natural de la historia. El extravagante estilo de pilotaje del escocés le convirtió en uno de los favoritos de la afición, pero ese enfoque suscitó críticas, sobre todo al principio de su carrera, tras una serie de accidentes.

Además de su endiablada velocidad, encarnaba la actitud de no rendirse nunca. Quizá el mejor ejemplo fue cuando se sobrepuso a un pinchazo y a una rotura de la suspensión para ganar el Rally de Gran Bretaña y proclamarse campeón del mundo en 1995, o cuando utilizó una piedra para reparar su Subaru en 1998 en Argentina, sin olvidar el momento en el que condujo con un dedo roto en Cataluña en la temporada 2002.

Tuvo la mala suerte de no ganar un segundo campeonato en tres ocasiones, cuando acabó segundo, siendo la de 2001 la más famosa porque volcó con su Ford Focus en la cita decisiva en Gran Bretaña. A pesar de su velocidad, Colin McRae era un maestro de los rallies más duros, y ganó el Rally Acrópolis en cinco ocasiones, además de tres veces el Rally Safari.

Malcolm Wilson, su antiguo jefe durante la estancia en Ford entre 1999 y 2002, afirmó: "Más allá de su habilidad al volante, Colin [McRae] hizo más allá por el rally mundial que ningún otro piloto. Captó la imaginación de gente que no seguía los rallies, tenía una actitud de no rendirse nunca, era espectacular, pero de lo que las personas no se dan cuenta es que tenía simpatía por una mecánica simple. Sabía exactamente hasta dónde podía empujar un coche, todas las grandes victorias de Colin llegaron en rallies difíciles".

Mira cómo Colin McRae se hizo campeón del mundo: 25 años: Colin McRae se convirtió en el campeón más joven del WRC

6. Marcus Gronholm

Pruebas: 153

Victorias: 30

Etapas ganadas: 540

Títulos: 2 (2000, 2002)

Al igual que Colin McRae, Marcus Gronholm era alguien arriesgado, lo que combinado con su impresionante velocidad le llevó a la cima en dos ocasiones. Llegó bastante tarde, puesto que logró su primer volante de fábrica en el WRC a los 31 años, y aprovechó al máximo esa oportunidad para ganar el título con Peugeot en su primera campaña completa, mientras que su primer podio lo firmó en el Rally de Suecia en el 2000.

El finlandés se ganó el cariño de los aficionados por su carácter sincero. Decía exactamente lo que sentía, y a menudo protagonizaba entrevistas con mucho humor al final de las etapas, pero estuvo cerca de ser tricampeón en 2006 y 2007 con Ford, pero Sébastien Loeb se lo llevó en ambas ocasiones.

Christian Loriaux, que trabajó muy cerca de él en Ford, dijo: "Creo que Marcus [Gronholm] era uno de los más rápidos, en términos de conducción y velocidad quizá lo era más que Loeb y Ogier. Era uno de los tipos más sinceros, fiables y agradables".

Por su parte, Jari-Matti Latvala añadió: "Cuando llegó Loeb, era el único que podía pararle, y estuvo muy cerca en 2006 y 2007, era el que siempre estaba dispuesto a correr riesgos y quería el campeonato. Era un luchador como Ogier, tiene muchas historias legendarias de entrevistas al final de las etapas, era un personaje muy real y abierto, decía exactamente lo que sentía".

5. Walter Rohrl

Prueba: 75

Victorias: 14

Etapas ganadas: 440

Títulos: 2 (1980, 1982)

Ganar el título mundial no era tan importante para Walter Rohrl como salir victorioso en Montecarlo, y eso resume la personalidad del alemán, que seleccionaba cuidadosamente las pruebas que disputaba, porque, por ejemplo, nunca compitió en Finlandia porque no era de sus favoritas.

A pesar de ello, conquistó dos campeonatos, en 1980 con FIAT y en 1982 con Opel, cuando se impuso a Michele Mouton y su Audi. Sin embargo, tuvo éxito en la cita más mítica del calendario, con cuatro triunfos allí al volante de diferentes coches, como el FIAT 131 [1980], el Opel Ascona 400 [1982], el Lancia 037 [1983] y el Audi Quattro [1984].

Tras hacer su última aparición en el WRC en 1987, Walter Rohrl dejó el mundial como uno de los pilotos más rápidos y cuidadosos. En palabras de Malcolm Wilson: "Para mí, Walter [Rohrl] se adelantó a su tiempo y fue como el primer ordenador, podías programarlo y ganaba el rally. Eso no ocurre ahora, cuando él mismo se colocaba en una posición que le permitía decidir qué pruebas iba a disputar, y sabías que si participaba, podías estar seguro de que ganaría, fue el primero de los 'clínicos', con tres Montecarlo consecutivos en tres coches diferentes, es asombroso".

4. Juha Kankkunen

Pruebas: 162

Victorias: 23

Victorias de etapa: 699

Títulos: 4 (1986-87, 1991, 1993)

Ganar títulos mundiales con dos reglamentos distintos le ha valido a Juha Kankkunen un lugar destacado entre los diez primeros. El finlandés debutó en el WRC en 1979, mientras que su última aparición se produjo en carrera en la que fue octavo en el Rally de Finlandia de 2010.

De manera increíble, compitió con el Grupo 4, el Grupo B, el Grupo A y los coches de la era del WRC, cuatro de las cinco principales normativas. Considerado como uno de los más dotados de manera natural, el finés no solo era versátil, sino que también poseía la capacidad de ser muy rápido y calculador, lo que se tradujo en títulos al volante del Peugeot 205 T16, un Lancia Delta Integrale del Grupo A y un Toyota Celica.

Fue el primer piloto en la historia en defender con éxito su campeonato en 1987, una hazaña mucho más impresionante teniendo en cuenta de que se trataba de la transición entre el Grupo B y el A, y Jari-Matti Latvala añadió: "Tenía un enfoque simular al de Loeb, y siempre pensaba en los puntos y en el campeonato. No cometió tantos errores, y fue constante, creo que ese es uno de sus grandes puntos fuertes".

3. Carlos Sainz

Pruebas: 196

Victorias: 26

Etapas ganadas: 757

Títulos: 2 (1990, 1992)

El hecho de que Carlos Sainz siga siendo competitivo en el automovilismo a los 61 años, demuestra la habilidad del español al volante. El madrileño subió el listón de la profesionalidad en el WRC, y con una meticulosa preparación y enfoque puedo alcanzar el éxito, debutando en 1987 con un Ford Sierra Cosworth, con el que cosechó su primera victoria en 1990.

Hizo podio en 17 temporadas consecutivas, ganando al menos una prueba en doce de esas campañas con Toyota, Subaru, Ford y Citroën. Además de los títulos con el Celica del Grupo A, Carlos Sainz debería haber tenido más coronas en su palmarés su la suerte le hubiera acompañado, porque fue subcampeón en cuatro ocasiones [1991, 1994, 1995 y 1998], aunque su peor derrota fue la última, cuando se quedó a escasos 300 metros del título después de que su vehículo rompiera el motor en el Rally de Gran Bretaña.

En palabras de Christian Loriaux: "Carlos [Sainz] fue sin duda el más profesional de todo. Sigue pilotando y todavía puede ganar un Dakar, aprendí mucho técnicamente de él, y sentí un gran respeto por su compromiso por el trabajo".

Por su parte, Malcolm Wilson, que fichó dos veces al español para su equipo, añade: "Tenía empuje, pasión y determinación. Prestaba mucha atención a los detalles y cometía muy pocos errores, no tenía un talento tan natural como Juha [Kankkunen] y Colin [McRae], pero se esforzó muchísimo para lograr lo que consiguió".

2. Sebastien Ogier

Pruebas: 179

Victorias: 58

Etapas ganadas: 688

Títulos: 8 (2013-18, 2020-21)

Ocho títulos mundiales al volante de tres coches diferentes son argumentos de peso para considerar a Sebastien Ogier a la cabeza de la lista, pero un análisis estadístico de su trayectoria coloca a otro francés en lo más alto por un estrecho margen. Sébastien Ogier alberga una voluntad de ganar como ningún otro piloto, y puede ser imbatible cuando está en forma, logrando poner a prueba a Sébastien Loeb durante 2010 y 2011.

En Volkswagen fue dominante, con cuatro campeonatos consecutivos, una racha que se alargó a seis cuando se fue a M-Sport, para repetir en 2020 y 2021 con Toyota. Solo una campaña en la que Ott Tanak le superó en 2019 le quitó el invicto y habría igualado las nueve coronas de su compatriota.

El galo, que ahora compite a tiempo parcial, fue capaz de conquistar tres pruebas en 2023, incluido su noveno Montecarlo, todo un récord, y es uno de los más grandes del automovilismo. Eso lo puede demostrar Malcolm Wilson, que lo dirigió en M-Sport durante dos cursos: "La combinación de Seb [Ogier] y su copiloto Julien Ingrassia, es sin duda una de las duplas más profesionales con las que he trabajado en mis 26 años. Tiene ese espíritu de luchar para ganar, era capaz de derrotar a la gente en las etapas y te hacía preguntarte cómo era posible, es algo totalmente único en Seb".

Mientras, Jari-Matti Latvala dijo: "Es un luchador, Loeb conducía de forma muy inteligente, pero Ogier es mucho más luchador, yo diría que su pasión es todavía mayor. Una cosa que es diferente entre ellos es que Ogier ha ganado títulos con diferentes fabricantes de coches, y Loeb solo con Citroën".

1. Sebastien Loeb

Pruebas: 184

Victorias: 80

Etapas ganadas: 935

Títulos: 9 (2004-12)

Con la extraordinaria cifra de 80 victorias en el WRC, nueve títulos y multitud de récords, Sébastien Loeb ocupa el primer puesto. Nadie es capaz de igualar la racha invicta de nueve campeonatos consecutivos de 2004 a 2012, pero son sus actuaciones más recientes a los 47 años las que posiblemente le dan ventaja en esta peculiar clasificación.

Las estadísticas de la carrera del galo son sencillamente alucinantes. El francés posee un porcentaje de podios del 65%, y de victorias del 43,5%, mientras que su compatriota y segundo en la lista acumula un 32,4% de éxito. Sébastien Loeb es el único piloto que ha ganado todas las etapas de una prueba del WRC, cuando lo hizo en el Rally de Córcega en 2005, y tiene el mayor número de triunfos al ganar 11 de las 15 pruebas disputadas en 2008.

El año pasado logró la 80ª victoria de su carrera, la octava en Montecarlo, pilotando para M-Sport, para convertirse en el vencedor más veterano del campeonato. Jari Matti-Latvala dijo sobre él: "Es muy difícil separarlos [a los dos 'Seb']. Creo que en términos de habilidades, ambos están al mismo nivel, pero en estadísticas es por lo que Loeb sale ganando".

"Para mí, tiene 80 victorias en su haber y uno de los puntos más importantes es que ganó Montecarlo a los 47 años. Convertirse en el vencedor más veterano del WRC creo que demuestra sus habilidades, era muy inteligente al volante, no tomaba riesgos innecesarios y rara vez cometía errores", comentó el finlandés.

Por otro lado, Malcolm Wilson expresó: "Desde el punto de vista de la conducción natural, Seb [Loeb] es probablemente el número uno. A su edad no debería ser capaz de subirse a un coche y ganar".

Menciones de honor

A la hora de determinar los diez mejores pilotos del WRC surgieron muchos nombres que por poco no entraron en la lista. Entre ellos estaba Michèle Mouton, que terminó subcampeona en 1982 e hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar en el campeonato cuando pilotaba para Audi un curso antes, aunque logró cuatro triunfos durante su trayectoria en la era del Grupo B.

"Es la única mujer que fue capaz de ganar a los hombres en una época en la que era un deporte de hombres", dijo Christian Loriaux, antes de que Malcolm Wilson reafirmara su calidad al volante. "Lo que fue capaz de hacer con un coche que no era fácil de conducir fue extraordinario".

Los miembros del jurado también votaron por Henri Toivonen, cuya carrera se vio trágicamente truncada por un accidente mortal en el Rally de Córcega de 1986 cuando lideraba con su Lancia. El finlandés ganó tres pruebas y parecía que estaba predestinado a llevarse un título mundial antes de que le golpeara la tragedia.

"Diría que era el más valiente conduciendo un coche del Grupo B, nadie podía llevar el vehículo al límite como lo hacía Henri [Toivonen]", asegura Jari-Matti Latvala. "En la era del Grupo B si hubiera continuado habría ganado el campeonato, estoy seguro al 100%".

Kalle Rovanpera, recibió algunos votos tras sus actuaciones para convertirse en el campeón más joven de la historia del WRC con solo 22 años, y el jurado estuvo de acuerdo en que tenía potencial para ser el más grande en el futuro. No obstante, también habría que destacar a Mikko Hirvonen, cuatro veces en la segunda posición al final de la temporada, incluso pudo lograr la gesta de derrotar a Sébastien Loeb en 2009, cosa que se escapó por un punto.

Asimismo, el propio Jari-Matti Latvala pudo entrar en la clasificación, y Malcolm Wilson aseguró que el finlandés fue el "piloto más rápido que no ha ganado el título". Además de él, Richard Burns y Petter Solberg son otras menciones de honor, que se suman a los versátiles Stig Blomqvist y Markku Alen.