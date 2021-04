El mejor debut de los últimos 10 años en el WRC

Adrien Fourmaux (Secin, Francia, 1995) es la última joya que el programa de jóvenes promesas de la Federación Francesa de Automovilismo (FFSA) ha hecho brillar. Hace cuatro años que este joven galo comenzó su andadura en los rallies en el campeonato nacional francés junior con un Ford Fiesta R2T, acabando tercero en la general.

En 2018 se proclamó campeón junior de rallies en Francia, tras ganar cinco de las siete citas del campeonato, y se estrenó con accidente en el Rally du Var con un Fiesta R5.

Sería en 2019 cuando daría el salto al Mundial de Rallies, combinando participaciones dentro de la categoría WRC2 con un R5 de Ford, junto a otros eventos con el R2T. Su debut en el Montecarlo de aquel año ya atrajo las miradas, tras acabar 10º de la general y segundo de los WRC2, con el copiloto belga Renaud Jamoul a su derecha.

2020 le vio acabar tercero de la general del WRC2, ya bajo el paraguas de M-Sport y Red Bull, cuando también consiguió su mejor resultado en el Mundial, al acabar 9º de la general en Turquía.

El arranque de temporada 2021 le vio igualar ese mismo puesto en Montecarlo y M-Sport decidió tras el Rally del Ártico de finales de febrero que había llegado el momento de darle la oportunidad soñada: estrenarse en el Mundial a los mandos de un WRC.

El primer fin de semana de Fourmaux con el Ford Fiesta WRC no pudo ser mejor: se coló entre los mejores desde los primeros tramos en el Rally de Croacia y llegó a ser el segundo más rápido en dos especiales del sábado. A pesar de una salida de pista el domingo por la mañana, donde perdió un minuto, el joven francés logró terminar quinto en la general, igualando el mejor estreno de los últimos 10 años del WRC.

Los elogios para el joven francés llegaron en primer lugar de Richard Millener, jefe de equipo de M-Sport Ford, que comparó su temple en un WRC con el de Sébastien Ogier.

"Cuando te paras a pensar en lo que Adrien ha conseguido este fin de semana, es impresionante. Hace cuatro años, ni siquiera había conducido un coche de rallies y ahora está desafiando –y en algunas especiales superando– a los chicos a los que ha visto competir cuando era pequeño. Vimos el potencial de Adrien muy pronto, pero creo que este fin de semana ha superado incluso sus propias expectativas", apuntó el directivo.

"Ha sido un debut impresionante, y ciertamente se puede ver un parecido con Ogier en la forma en que se comporta. El futuro de este deporte tiene muy buena pinta, y estoy deseando ver cómo progresa con más tiempo en el coche. No hay duda del talento de Adrien al volante, y viendo la forma en que trabajan los dos, ya puedo ver destellos de Seb y Julien [Ingrassia]".

"Estoy muy contento con nuestro fin de semana y la única decepción es que el rally ha terminado", dijo Fourmaux. "Ha sido un gran desafío en las carreteras croatas, pero he disfrutado de cada kilómetro y he disfrutado mucho de la conducción de este coche en estos tramos. Hemos demostrado una buena velocidad durante todo el fin de semana y, sinceramente, ha habido más aspectos positivos de los que esperábamos. Hemos mejorado mucho nuestro ritmo y he conseguido todos mis objetivos y más".

"Quiero dar las gracias a todos los miembros del equipo, y estoy muy agradecido a M-Sport y a Red Bull por esta increíble oportunidad, y a todos los que me han apoyado en los últimos cuatro años".

Los Rovanpera y Solberg ya tienen compañero de correrías; Malcolm Wilson, jefe de M-Sport, ya ha puesto sus ojos en él para la transición al híbrido en 2022.

Los mejores estrenos con un WRC de los últimos 10 años

Piloto Copiloto Coche Rally Posición Edad Piloto Adrien Fourmaux Renaud Jamoul Ford Fiesta WRC Rally de Croacia 2021 5º 25 Kalle Rovanpera Jonne Halttunen Toyota Yaris WRC Rally de Montecarlo 2020 5º 19 Bryan Bouffier Xavier Panseri Citroën DS3 WRC Rally de Montecarlo 2013 5º 34 Elfyn Evans Daniel Barritt Ford Fiesta RS WRC Rally de Montecarlo 2014 6º 24 Teemu Suninen Mikko Markkula Ford Fiesta RS WRC Rally de Polonica 2017 6º 23 Ott Tanak Kuldar Sikk Ford Fiesta RS WRC Rally de Gran Bretaña 2011 6º 24 Oliver Solberg Sebastian Marshall Hyundai i20 Coupé WRC Rally del Ártico 2021 7º 19 Hayden Paddon John Kennard Ford Fiesta RS WRC Rally de España 2013 8º 26 Craig Breen Scott Martin Ford Fiesta RS WRC Rally de Suecia 2014 9º 24 Esapekka Lappi Janne Ferm Toyota Yaris WRC Rally de Portugal 2017 10º 26 Takamoto Katsuta Daniel Barritt Toyota Yaris WRC Rally de Alemania 2019 10º 26 Stephane Lefebvre Stephane Prevot Citroën DS3 WRC Rally de Alemania 2015 10º 23

Las mejores fotos de Adrien Fourmaux en el Rally de Croacia 2021 del WRC

