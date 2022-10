Hyundai negocia con Meeke su regreso al WRC en 2023

Cargar el reproductor de audio

Kris Meeke, antiguo piloto de fábrica de Mini, Citroën y Toyota en el WRC, es uno de los candidatos a ocupar uno de los asientos de Hyundai. La marca surcoreana está intentando reorganizar su alineación de cara a 2023, y el británico estaría entre las posibles opciones.

Hyundai aún no ha confirmado sus planes para la próxima temporada, aunque se cree que seguirá alineando tres i20N.

Como parte de esa reestructuración, el equipo ha anunciado que no contará con Oliver Solberg, que dejará su volante al término de la presente temporada. En caso de que Hyundai continúe con tres unidades, habría una de ellas libre. Además, Dani Sordo, que estuvo compartiendo ese tercer coche con el noruego, tampoco ha resuelto su futuro.

Se espera que Thierry Neuville, con contrato para 2023, siga en el equipo, pero las especulaciones sobre el futuro de Ott Tanak han cobrado fuerza en las últimas semanas. El campeón del mundo de 2019 tiene contrato con Hyundai para el año que viene, pero se le ha relacionado con una salida del equipo, y también ha insinuado que podría no participar en el campeonato por completo el año que viene.

El subdirector del equipo Hyundai, Julien Moncet, mostró su deseo de retener a Tanak un año más, y no quiso hacer declaraciones respecto a los rumores que rodean al futuro del estonio. Lo que sí ha confirmado es que su teléfono está al rojo vivo, con varios pilotos poniéndose en contacto para optar a alguno de sus i20N.

Se cree que el ex piloto de Hyundai y Volkswagen en el WRC, Andreas Mikkelsen, está entre los favoritos para cubrir una de las vacantes, mientras que otro ex piloto de Hyundai, Hayden Paddon, suena para participar en varias citas del calendario 2023.

Moncet ha revelado que Meeke también está en la lista de candidatos. El piloto de 43 años, con cinco rallies en su haber, compitió por última vez en la máxima categoría de los rallies en 2019, con Toyota.

"De alguna manera, mi número de teléfono móvil se está volviendo más y más popular que nunca", dijo Moncet a Motorsport.com cuando se le preguntó si los pilotos se habían puesto en contacto con él.

Kris Meeke, con Toyota en una prueba de 2019

"Por supuesto, ya estamos teniendo conversaciones con muchos pilotos para saber qué opciones hay, y todo el mundo lo hace. Las estamos considerando y aún no hemos tomado una decisión. Pero tenemos una idea bastante clara [de lo que quieren]".

A la pregunta de si Meeke está entre esas opciones, respondió: "Bueno, definitivamente Kris Meeke está en la lista. El que esté en la parte alta, media o baja de la lista ya es cosa mía".

Meeke, que ha estado fuera del WRC desde 2019, ha asumido el papel de piloto de pruebas para Skoda, a quienes ayuda en el desarrollo del nuevo Fabia Rally2 Evo.

En una reciente entrevista con la edición polaca de Motorsport.com, Meeke confirmó que estaría interesado en hacer una campaña a tiempo parcial en el WRC 2023. "No sé, he estado esperando una llamada", dijo Meeke cuando se le preguntó si estaba esperando el contacto de los equipos.

"Lo único que sé hacer bien en la vida es conducir un coche. Todavía tengo mucha experiencia por haber trabajado en el Campeonato del Mundo y aún me siento bien pilotando, así que quién sabe lo que pasará".

"Desde luego, no me gustaría volver a hacer una temporada completa. En esta etapa de mi vida tengo a mi familia en casa y quiero pasar un poco de tiempo con ellos, pero sí estaría dispuesto a hacer algunos rallies".

"Nunca se sabe, el Mundial es una comunidad pequeña, y siempre hay que tener las puertas abiertas. En mi caso, he hecho muchos miles de kilómetros con Skoda, así que no es que me falten horas de conducción. Vamos a ver qué pasa en 2023", zanjó.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!