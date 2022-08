M-Sport investigará su mala racha antes de tomar decisiones

Cargar el reproductor de audio

M-Sport ha sufrido más de lo esperado para conseguir buenos resultados en los últimos meses, de hecho, su último podio data del mes de junio, con un segundo puesto de Craig Breen en Cerdeña.

Este fin de semana, en Bélgica, la suerte del equipo no mejoró, ya que los tres pilotos del equipo, Breen, Gus Greensmith y Adrien Fourmaux, se vieron involucrados en accidentes muy costosos.

El irlandés se encontraba en la quinta posición cuando un error en la décima etapa del rally le llevó a sufrir una aparatoso accidente, el tercero en las tres últimas pruebas.

En la misma etapa, Greensmith se salió de la carretera y dañó la parte trasera izquierda de su Ford Puma, lo que le costó varios minutos y finalmente llegó a meta fuera de los puntos.

Esto dejó a Fourmaux como líder de la escudería, antes de que fuese él mismo quien echase por la borda un cómodo quinto puesto al estrellarse en la penúltima etapa del rally, sumando su quinto abandono en nueve pruebas.

M-Sport había empezado el año liderando el campeonato de constructores gracias a la victoria de Sébastien Loeb en Montecarlo, respaldada por un tercer puesto de Breen y un quinto de Greensmith.

Desde entonces, el equipo solo ha conseguido un podio y ha cosechado otros tres resultados entre los cinco primeros.

El director del equipo M-Sport, Richard Millener, sigue apoyando a su equipo y a su Ford Puma, pero reconoce que el estado de forma actual no es lo suficientemente bueno.

Aunque descartó la necesidad de tomar decisiones precipitadas, reveló que el equipo se reunirá esta semana para hablar sobre lo que está sucediendo y también sobre los planes de cara al futuro.

"Es parte de los rallies, es algo que puede pasar, pero tener tanta mala suerte y cometer tantos errores como se están cometiendo, no es bueno para nadie", dijo Millener.

"Sigo apoyando al equipo, al coche, tenemos que volver a trabajar juntos, no tiene sentido pelearnos internamente entre nosotros. Tenemos que conseguir mejores resultados, es así de simple".

"Es muy difícil, si solo presionamos [a los pilotos] para que lo hagan mejor, eso no funciona. Si no se les presiona para que se diviertan, no funcionará".

"Tero todo está relacionado, pero en última instancia no es sólo M-Sport, hay muchos socios que hacen que eso esté sucediendo y si quieres ser una persona completamente negativa, entonces podrías decir que esos socios van a decir que esto no está funcionando para ellos y la financiación de repente se iría, entonces se volvería muy, muy difícil. Todos tienen que trabajar con nosotros".

"El coche ha ganado una prueba del WRC, así que el coche no es malo".

"No me gustaría tomar ninguna decisión en este momento, porque cuando suceden cosas así, las emociones pueden esquivar a las mejores opciones".

"Creo que tenemos que reagruparnos al comienzo de esta próxima semana y esperar hasta entonces para decidir algo, si es que hay algo que decidir".

Cuando se le preguntó si había habido conversaciones con otros pilotos del mundo de los rallies para conducir este Ford Puma, respondió: "No. De momento, no".

"Tenemos seis coches inscritos para Grecia, eso es una gran noticia en sí misma. Pero ahora tenemos que reunirnos, no sabemos cuáles son los daños del coche de Adrien, desgraciadamente parece que ha chocado con un poste de teléfono, lo que habrá provocado algunos daños con total seguridad".

"Pero creo que necesitamos un par de días para sentarnos, reagruparnos, ver lo que está pasando, no tomar ninguna decisión precipitada y partir de ahí, veremos", concluyó el de M-Sport.