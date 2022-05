Loeb volverá al WRC con M-Sport para el Rally Safari de 2022

Cargar el reproductor de audio

El nueve veces campeón del mundo ha llegado a un acuerdo con el equipo M-Sport para disputar el Rally Safari, que se celebrará en Kenia del próximo 23 al 26 de junio. Será la primera vez que la leyenda francesa esté presente en esta prueba desde que lo hiciera hace dos décadas con Citroën en el año 2002.

La confirmación de Sébastien Loeb para esta cita en África llega en la misma semana en la que el ocho veces campeón del mundo, Sébastien Ogier, anunció su participación con Toyota como parte de su temporada parcial del WRC en 2022.

El piloto francés de la marca japonesa consiguió hacerse con la victoria en el regreso del Rally Safari al calendario del mundial, y Loeb tratará escribir su nombre en esta edición después de un difícil fin de semana en Portugal, donde tuvo que abandonar hasta dos veces debido a diversos problemas.

El piloto de 48 años indicó que su plan era participar en al menos dos pruebas del WRC más en este curso, combinando su temporada con la Extreme E y el Campeonato Mundial de Rally-Raid de la FIA: "Por supuesto, fue muy positivo ser competitivos en Portugal con el Puma, que iba bien, es bueno conocer el coche, es rápido y tiene buen rendimiento sobre grava".

"Kenia es diferente a Portugal, no sé qué versión del rally haremos, pero he visto algunos vídeos de las etapas y parece muy diferente, con complicaciones y grandes rocas", expresó el galo, que a su lado tendrá una vez más a Isabelle Galmiche como copiloto.

"Kenia es espectacular", dijo. "¡Creo que es el rally del que más recuerdos tengo! En esa época era muy distinto, la etapa más larga tenía 120 kilómetros, y teníamos un helicóptero sobre nosotros avisando a la vida salvaje que nos estábamos aproximando".

"Ahora es muy diferente, es más como el típico rally del WRC, todo es más fácil, pero hay diferencias respecto a Portugal, donde no tengo experiencia en ese tipo de etapas", aseguró Loeb. "Siempre es mucho más complicado cuando llegas a un rally donde nunca has estado, y no será sencillo, pero estoy feliz de ir".

M-Sport contará con los cuatro Ford Puma en la prueba africana, con los pilotos Craig Breen, Gus Greensmith y Adrien Fourmaux. El director de la estructura, Richard Millener, dijo: "El equipo está encantado por tener a Seb [Loeb] e Isabelle [Galmiche] con nosotros, en la que será la prueba más icónica del año".

"Solo es nuestra segunda vez en Kenia desde que nos unimos al WRC, y tanto yo como el equipo busca regresar con un Ford Puma Hybrid Rally1 muy fuerte", explicó. "Seb es muy bueno en las citas con grava, y su actuación en Montecarlo y Portugal son una muestra de lo que es capaz de hacer".

"Con el Rally Safari siendo todavía un evento nuevo en el calendario, tenemos una buena parrilla, y creo que con Seb y el resto del equipo podemos mostrar a todos lo que el Puma puede hacer", sentenció Millener.