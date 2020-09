A sus 46 años, Sebastien Loeb sigue atrayendo las miradas y este próximo fin de semana no será menos, a pesar del estricto protocolo anti-COVID-19 de la FIA y el Mundial de Rallies para el Rally de Turquía 2020.

El francés y su copiloto, Daniel Elena, volverán a ponerse a los mandos del Hyundai i20 Coupe WRC en competición por primera vez desde finales de enero, en el Rally de Montecarlo.

Allí, la pareja que atesora nueve campeonatos del mundo de la especialidad solo pudieron ser sextos, tras salirse de la carretera en la 14ª especial y sufrir con sus neumáticos hasta el final, perdiendo el duelo por la cuarta plaza ante Esapekka Lappi.

Loeb se pondrá a los mandos de la tercera unidad que Craig Breen llevó al segundo puesto hace dos semanas en Estonia, después de haberle cedido su lugar al irlandés en un Rally de Suecia que inicialmente iba a correr.

"Estoy emocionado de volver a compartir con Hyundai Motorsport por primera vez desde Montecarlo. Este será mi primer rally sobre tierra desde Catalunya 2019. De hecho, no he competido en Turquía desde 2010 y no conozco estos tramos en concreto, mientras que el resto sí ha corrido aquí los dos últimos años", comenta Loeb, que descubrirá el evento de Marmaris este fin de semana.

"Tuvimos un día de test antes del rally, así que estoy concentrado y listo para hacerlo lo mejor que pueda para el equipo. Mi objetivo simplemente es ser competitivo y estar en la pelea. Necesitamos mucha familiarización, pero estoy siempre motivado para apretar y buscar un buen resultado".

Esta será la 180ª cita del alsaciano, desde que debutará allá por 1999 en el Rally de Catalunya. Loeb ha disputado 6 veces el Rally de Turquía, ganándolo en tres ocasiones, pero nunca en su nueva ubicación en torno a Marmaris.

