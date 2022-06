Loeb espera un regreso "complicado" al Rally Safari en el WRC

Cargar el reproductor de audio

El nueve veces campeón del mundo regresará al mundial con el el Ford Puma de M-Sport en Kenia, en lo que será su tercera participación de la temporada a tiempo parcial. Además, Sébastien Loeb disputará el Rally Safari por segunda vez en su trayectoria, después de su estreno hace más de 20 años cuando estaba a los mandos de un Citroën en 2002.

Aquella prueba la ganó Colin McRae con un Ford, en la que fue la última victoria del escocés en el WRC, y la despedida de la categoría de tierras africanas hasta su reaparición en el pasado curso.

Uno de los rivales históricos de Loeb, su compatriota, Sébastien Ogier, conquistó aquella cita hace doce meses con el tercer Toyota, por lo que supondrá todo un reto para el de M-Sport si quiere repetir lo que hizo en Montecarlo, donde se llevó la victoria.

El galo acude a Kenia sabiendo que su Puma responde bien sobre la grava, después de un alentador inicio en Portugal, que se vio truncado por su abandono: "Fue bonito ser competitivo, las sensaciones en el coche fueron buenas".

"No conozco cómo está Kenia ahora, todo lo que he visto con cámaras onboard, pero parece que es duro, con grandes piedras, así que los pinchazos podrían ser un problema", reconoció Loeb.

"Kenia es muy impresionante, es un rally del que tengo muchos recuerdos, casi el que más, con fauna salvaje por todas partes durante el reconocimiento", continuó el galo. "Sé que es muy diferente a la última vez que competí allí, es más parecido a uno del WRC, y es más fácil".

"La diferencia para mí en comparación con los otros rallies en los que he participado este año es que no tengo experiencias en las etapas de Kenia, nunca las he hecho antes, así que será complicado", explicó el piloto francés.

El equipo M-Sport en el que estará Loeb logró terminar en la cuarta y quinta posición la pasada temporada con Gus Greensmith y Adrien Fourmaux respectivamente. El británico tiene la esperanza de que se repita el resultado, pero admitió que será como una prueba de desgaste: "Es el mayor reto del curso, y probablemente el único rally en el que no podemos ir a fondo en todas las etapas".

"Tenemos que gestionar el desgaste de los coches, y tener algún tipo de suerte mecánica", afirmó. "Será un desafío, fuimos fuertes aquí el año pasado, así que esperamos tener un buen resultado como equipo".

La segunda edición del Rally Safari tras su reingreso en el mundial comenzará este jueves a partir de las 13:08 hora peninsular española con la primera de las 19 etapas que se disputarán.