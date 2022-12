Cargar el reproductor de audio

Las inscripciones para el Rally de Montecarlo, el que abrirá la temporada del WRC del 19 al 22 de enero, se cerraron la pasada medianoche, y los organizadores confirmaron hasta 75 vehículos para la prueba. La lista incluye a diez coches de Rally1, incluidos tres Ford Puma de M-Sport, pero con la novedad de que será el griego Jourdan Serderidis quien pilotará de manera privada en la que será su cuarta aparición en el campeonato tras haberlo hecho en Kenia, Grecia y España en 2022.

Compartirá equipo con Ott Tanak y Pierre-Louis Loubet, quien se aseguró un hueco con los británicos a tiempo completo la semana pasada. La inscripción de Serderidis hace que se acaben las esperanzas de repetir el triunfo de Sébastien Loeb en ese mismo escenario hace tan solo un año, y es que, a pesar de que la escudería había estado trabajando para firmar al galo, quien ya disputó cuatro rallies la campaña pasada, no pudieron llegar a un acuerdo.

El director del conjunto, Richard Millener, admitió que sería "difícil", pero reiteró en su deseo de incorporar al piloto de 48 años a sus filas. Sin embargo, la posibilidad de que el nueve veces campeón pueda competir en Montecarlo choca con sus compromisos en el Rally Dakar, que finaliza el 15 de enero, mientras que el WRC comienza el martes 17 del mismo mes, solo dos días después.

"Obviamente, nos gustaría tener a Seb [Loeb] en el coche, pero creo que va a ser difícil para Montecarlo, no vamos a dejar de intentarlo", dijo a Motorsport.com. "En este momento tenemos que poner todos nuestros recursos en Ott [Tanak], y ahí es donde debemos ser realistas".

"Será una cuestión de financiación", respondió Millener cuando se le preguntó sobre las negociaciones con el mito francés. "Tener dos pilotos del máximo nivel que viene con precios buenos, pero grandes".

El anuncio también confirma que Gus Greensmith no estará todo el curso con M-Sport en 2023 después de haber sido parte del equipo desde 2020. El jefe del conjunto dijo que las conversaciones con él "para entender" lo que podían hacer no se dieron como esperaban, y no está claro el futuro del piloto de 25 años, al que se le ha relacionado con Toyota.

La marca japonesa está abierta a alquilar un cuarto coche, que estará vacante después de que Takamoto Katsuta pasara a ser el tercer piloto del fabricante, y es que se hará cargo del vehículo de Sebastien Ogier cuando no lo ocupe en las seis rondas en las que estará.

Alineaciones de los equipos de Rally1 para la temporada 2023 del WRC

Toyota

Kalle Rovanpera

Elfyn Evans

Takamoto Katsuta

Sebastien Ogier [temporada parcial]

Hyundai

Thierry Neuville

Esapekka Lappi

Dani Sordo [temporada parcial]

Craig Breen [temporada parcial]

M-Sport Ford

Ott Tanak

Pierre-Louis Loubet

Jourdan Serderidis [privado - Montecarlo]

