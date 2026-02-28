La leyenda de los rallies de Lancia, Sandro Munari, fallece a los 85 años

Sandro Munari, el piloto sinónimo del ascenso de Lancia a la élite del rally mundial, ha fallecido a los 85 años.

El piloto italiano será recordado como uno de los más icónicos y exitosos de su generación, iluminando los tramos de rally durante la década de 1970. Munari conquistó la Copa FIA de Pilotos de Rally, precursora del actual título de pilotos del Campeonato Mundial de Rally de la FIA, en 1977.

Nacido en Cavarzere, Italia, en 1940, Munari era conocido simplemente como "Il Drago" [El Dragón], y se convirtió en una figura clave para situar a Lancia en el mapa del rally mundial, al volante de los icónicos Fulvia y Stratos.

Munari comenzó su carrera en rallies en 1965, logrando los títulos del Campeonato Italiano de Rally en 1967 y 1969.

Sin embargo, es quizá más recordado por su contribución al nacimiento de la leyenda de Lancia. Tras dos temporadas pilotando un Lancia Fulvia, Munari llevó el coche a una histórica victoria en el Rally de Montecarlo de 1972, y la asociación coche-piloto se combinó para ganar el Campeonato Europeo de Rally de 1973.

Munari dejó una huella imborrable en el Rally de Montecarlo, donde el talentoso italiano y Lancia parecían imbatibles en los exigentes tramos alpinos de asfalto durante un periodo de tres años. Pilotó el mítico Stratos hacia la victoria cada año entre 1975 y 1977.

Antes de esos triunfos en Montecarlo, Munari también condujo el Stratos hacia la primera victoria de Lancia en el WRC en el Rally de Sanremo de 1974, ayudando a la marca italiana a lograr su primer título de constructores.

Esta fue una hazaña que el exjefe de Lancia, Cesare Fiorio, recordó en una entrevista con Autosport en 2024.

"Recuerdo que en el RAC solo tenía un coche competitivo con Sandro Munari", dijo Fiorio. "Podría haber ganado esa prueba, pero todo el tiempo le decía que debía ir despacio porque si terminábamos entre los tres primeros, estaríamos en posición de ganar el campeonato. Le dije que no intentara ganar, aunque tenía posibilidades de hacerlo. Terminó tercero porque lo fui frenando todo el tiempo".

Con la ayuda de Munari, Lancia retuvo la corona en 1975 y volvió a conquistar el campeonato en 1976, consolidando su dominio en la élite del rally.

Munari disputó su última prueba del WRC en el Rally Safari de 1984, pero a lo largo de una ilustre carrera logró siete victorias en rally, la última en 1977 en Montecarlo. Todos sus triunfos en el WRC llegaron al volante del Stratos.

Fuera del rally convencional, Enzo Ferrari recurrió a él para disputar la Targa Florio de 1972 con el 312 PB, que ganó junto a su copiloto Arturo Merzario.

"Era muy bueno", recuerda Merzario, "porque no estaba acostumbrado a la potencia de un deportivo. Pasamos un mes en Sicilia conduciendo un Dino tras una serie de pruebas en Fiorano. Y cuando me entregó el coche en el relevo de pilotos, estaba perfecto…".

En Italia, Munari se convirtió en la primera gran estrella mediática del rally, elevando el perfil del deporte durante una época dorada de competición entre fabricantes. Tras su retirada de la élite, Munari siguió estrechamente vinculado al deporte, participando con frecuencia en rallies históricos y celebraciones de aniversarios, especialmente en aquellos dedicados al Stratos.

Motorsport.com transmite sus condolencias a la familia Munari.