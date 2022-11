Latvala confirma que Toyota podría promocionar a Katsuta para WRC 2023

Cargar el reproductor de audio

Takamoto Katsuta puso el broche de oro a un impresionante tercer año en la máxima categoría de los rallies al terminar tercero en el Rally de Japón del pasado fin de semana.

El japonés demostró ser uno de los pilotos más constantes del campeonato esta temporada, registrando un solo abandono en su camino hacia el quinto puesto de la general, el mejor de su carrera, dentro del equipo B de Toyota.

El japonés, que competía en circuitos antes de pasarse a los rallies, puntuó en todas las pruebas de este año, excepto en Nueva Zelanda, y terminó entre los seis primeros hasta en diez ocasiones.

Además, se subió al podio en dos ocasiones (fue segundo en Kenia y tercero en Japón), con lo que consiguió el objetivo que le habían marcado desde el equipo en el arranque del curso.

Las actuaciones de Katsuta no han pasado desapercibidas en el equipo oficial de Toyota, y Jari-Matti Latvala reconoció que el piloto de 29 años podría ser una opción para competir en el equipo oficial de Gazoo Racing.

Latvala esperaba tener un invierno tranquilo, sin intención de hacer grandes cambios en sus alineaciones. Sin embargo, la salida de Oliver Solberg primero y Ott Tanak después de Hyundai terminó por montar un efecto dominó transversal a toda la categoría.

Se espera que Esapekka Lappi, que estuvo compartiendo en 2022 el tercer GR Yaris oficial con Sébastien Ogier, haga las maletas para volver a ser piloto titular, esta vez en Hyundai. De esta forma, en Toyota necesitarían cubrir esa vacante.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Latvala si Katsuta sería recompensado por cumplir el objetivo de dos podios que el equipo le había marcado, el finlandés dijo: "No lo sé, lo veremos más adelante".

"Ha hecho un trabajo consistente y creo que, si sus resultados son así de buenos, podemos empezar a pensar en que quizás sea una opción para el equipo principal".

"Todavía estamos negociando lo que haremos el año que viene. Pero Taka es una opción", aclaró.

"De hecho, ha sido muy consistente y ahora, hacia el final del año, ha sido capaz de aumentar su velocidad. En algunos momentos de la temporada le faltaba velocidad, pero hacia el final la ha recuperado".

Cuando se le preguntó al propio Katsuta sobre su futuro dentro de Toyota, el piloto dijo no estar seguro de cuál será su papel en 2023.

"Todavía no tengo ni idea", reconoció. "Lo que he oído del equipo es que el año que viene estaría en el cuarto coche o algo así, pero no sé, no tengo ni idea de lo que pasará".

