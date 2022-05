Cargar el reproductor de audio

El subcampeón de la temporada pasada comenzó su año con un quinto puesto en el Rally de Croacia, tras los abandonos consecutivos en Montecarlo y Suecia. El piloto de Toyota admitió al llegar al país del mar Adriático que no podía permitirse otro error grave después de haberse quedado fuera de un posible podio en las dos primeras pruebas del curso.

Después de un comedido pilotaje hasta el quinto lugar en las difíciles condiciones de humedad en Croacia, el cual se vio aún más complicado por dos pinchazos en la parte delantera izquierda en el primer día, Jari-Matti Latvala cree que el resultado ayudará a Evans a coger ritmo.

"Necesitaba conseguir una conducción sólida, y logró el tercer mejor tiempo en la Power Stage, consiguió buenos puntos, así que me alegro por él. Ahora puede empezar su campeonato en Portugal con una buena posición de salida", dijo Latvala a Motorsport.com.

"No sabemos qué va a pasar en este campeonato, pero él necesitaba un resultado. Elfyn tenía un monstruo sobre sus hombros y ahora se ha quitado eso", reconoció Latvala.

El quinto puesto, más los tres puntos extra de la Power Stage con la que finalizó el rally, han añadido unas muy necesarias 13 unidades a la cuenta de Evans después de tres citas, pero el galés ya se encuentra a 59 puntos del líder del campeonato y compañero de equipo Kalle Rovanperä.

Aunque se siente aliviado por haber conseguido algunos puntos, Evans ya está pensando en la visita del WRC a Portugal a finales de este mes, donde podrá resarcirse del complicado inicio de 2022.

"Ha sido una racha difícil, y Croacia no fue una excepción. Al menos llegamos al final y conseguimos un buen kilometraje en el coche", dijo Evans. "La Power Stage siempre iba a ser difícil, pero no podíamos hacer mucho en con los neumáticos que teníamos".

"Estoy satisfecho con lo que hemos conseguido en estas circunstancias. En general, para ser sincero, no he tenido demasiadas quejas sobre el coche, solo ha sido la confianza en la tierra, y tenía que terminar porque no había margen para otro error", reconoció.

"Hemos conseguido este resultado, ahora podemos seguir adelante y mirar positivamente hacia Portugal", afirmó. "La idea era conseguir un resultado aquí [en Croacia], pero después del primer día y con los pinchazos acabamos un poco en tierra de nadie. Es estúpido arriesgar por nada. Si estuviéramos luchando por algo, habríamos tenido que apretar".

"El plan es empezar mejor en Portugal y, con suerte, conseguir algo allí".

Toyota ha comenzado los test para el Rally de Portugal esta semana con el ocho veces campeón del WRC Sébastien Ogier registrando sus primeros kilómetros sobre la grava en el GR Yaris el pasado martes.