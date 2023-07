Latvala cede su puesto de jefe para pilotar en el WRC en 2023

Con múltiples victorias en el WRC, el finlandés dejará a un lado su papel de director del equipo Toyota durante un fin de semana para pilotar un cuarto GR Yaris en su rally de casa, y se combinará junto al actual campeón del mundo y compatriota, Kalle Rovanpera, Elfyn Evans y Takamoto Katsuta. Será la primera participación del finlandés al volante de un coche de Rally1 y su regreso al mundial tras dejarlo en el Rally de Suecia en 2020.

En aquella ocasión pilotó un Toyota Yaris privado con Juho Hanninen como copiloto, quien volverá a ese asiento a pesar de ser uno de los miembros de pruebas de la marca japonesa.

Jari-Matti Latvala, que se retiró de la competición a tiempo completo en el WRC en 2019, antes de asumir el papel de director del equipo a partir de 2021, se mantuvo activo como piloto y disputó varios rallies históricos. El presidente de Toyota, Akio Toyoda, será el encargado de sustituirle en el Rally de Finlandia, que se celebrará del 3 al 6 de agosto.

"Creo que la historia empezó al final de la temporada 2022, cuando estaba en Japón hablando con Morizo, nuestro Presidente", comentó el finlandés. "Le dije que tenía el sueño de probar un coche de Rally1, porque en los últimos 20 años he experimentado todos los WRC y todas las evoluciones de esos coches, pero no tengo experiencia en Rally1, y me gustaría experimentarlo antes de los 40 años. Así que este año, 2024 o 2025".

El máximo responsable de los nipones le respondió debían hacerlo con entusiasmo: "No acordamos cuándo lo haríamos, pero entonces, para esta temporada, teníamos este cuarto coche disponible para alquilar y, de repente, a principios de año, Akio dijo que podíamos hacerlo, ¡hagámoslo este año!".

"Entonces también aseguró que vendría al Rally de Finlandia, y pensamos que quizá podría ser una buena idea. Akio dijo que yo podía conducir, y yo le dije a Akio que podía ser el director del equipo, así fue como se acordó", reveló Jari-Matti Latvala.

Se espera que el finlandés realice una jornada de pruebas con el GR Yaris Rally1 antes de disputar el Rally de Finlandia, y aspira a terminar entre los diez primeros en la cita: "Tengo que decir que me siento un poco extraño, y empiezo a estar un poco nervioso, porque conducir en Finlandia, yo diría que es un privilegio".

"Cuando es tu carrera de casa y es uno de los mejores rallies del campeonato, los sentimientos y las emociones son altos. Sé que va a ser difícil conseguir un buen resultado porque es mi primera vez con un coche de Rally1", dijo. "No he estado en un coche de alto nivel desde 2019, hace cuatro años, pero la idea es disfrutar y pasarlo bien durante el fin de semana, ese es el objetivo, que podamos sonreír después de cada etapa".

