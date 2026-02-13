Las escasas nevadas, un reto adicional para el WRC en el Rally de Suecia

El Rally de Suecia es famoso por ser uno de los más rápidos del calendario del Mundial de Rallies, ya que los equipos se abren paso a través de tramos bordeados de bancos de nieve. Este año, puede que no sea así, y tendrán que tener mucho cuidado. Los niveles de nieve en los días previos al evento, que se celebra a unos 300 km al sur del círculo polar ártico, en Umea, se han reducido en comparación con ediciones anteriores. El Rally de Suecia ya se trasladó a la región en busca de nieve a partir de 2022.

Aunque se espera que los equipos se enfrenten a nieve más que suficiente y a temperaturas extremas bajo cero, los bancos de nieve que bordean los recorridos son, en algunos lugares, significativamente más bajos, lo que supondrá un reto adicional este fin de semana. Los bancos de nieve suelen ayudar a los pilotos a inclinar el coche sobre la nieve, para ayudarles a recorrer los tramos a la mayor velocidad posible, con la ayuda de neumáticos especiales, con clavos.

Jon Armstrong, de M-Sport-Ford, ganador del Junior WRC en Suecia en 2022, se refirió a los bancos de nieve como algo parecido a "poner los parachoques" en los bolos, en declaraciones previas al rally, realizadas la semana pasada.

"Creo que [el Rally de Suecia] es el mejor escenario para un piloto de rally, porque puedes ir al límite en cada curva gracias al agarre que te proporcionan los clavos y, además, si los bancos de nieve son grandes y sólidos, los tienes como barreras de seguridad", afirmó Armstrong. "Es un poco como poner los parachoques en los bolos. Obviamente, no es tan sencillo. Hay diferentes tipos de bancos de nieve y hay que evaluarlos".

Sin embargo, este año parece que los bancos de nieve podrían ser más un obstáculo que una ayuda.

"Cambia un poco el enfoque, ya que en algunas curvas de velocidad media no se pueden utilizar tanto los bancos si se entra con más velocidad", añadió Armstrong. "Hay que conducir más como en un rally normal, con cuidado y pulcritud, e intentar no abrirse demasiado, porque básicamente no se pueden usar. Siguen aportando algo, pero no se puede chocar contra ellos a gran velocidad o se romperán".

El líder del campeonato, Oliver Solberg, será el primero en afrontar los tramos en el orden de salida tras su impresionante victoria en la prueba inaugural de Montecarlo, el mes pasado. El tres veces ganador del Rally de Suecia en WRC2 admite que este año habrá que tener más cuidado.

"Hay bancos de nieve un poco más bajos de lo normal, pero las carreteras siguen siendo estupendas y las condiciones son excelentes, y hace -20 °C, así que va a ser un rally en toda regla", dijo el de Toyota. "No son tan altos. Puedes besarlos, pero no abrazarlos, así que tenemos que tener un poco más de cuidado. Al menos en las etapas del viernes parece que hay un poco más de nieve. Tendré que ir bastante limpio".

Otro factor que aumentará la complejidad es el hecho de que algunas de las carreteras han sido despejadas por los organizadores y, a simple vista, parecen más anchas. Sin embargo, es posible que ofrezcan más sorpresas y zanjas en los bordes.

"Por supuesto, los tramos parecen un poco diferentes, algunos son quizás un poco más anchos y a veces puede haber sorpresas, ya que las carreteras han sido despejadas por encima de las zanjas. Por lo tanto, puede parecer que la carretera es más ancha, pero hay sorpresas si te acercas al borde, y realmente hay que ser preciso con la trazada, aunque en otros casos no cambia demasiado", dijo el finlandés Sami Pajari.

Thierry Neuville, de Hyundai, añadió: "En realidad, no cambia el enfoque, la conducción sigue siendo la misma, pero hay que tener un poco más de cuidado, especialmente en aquellas curvas en las que hay zanjas detrás, que son las más complicadas. Antes, el banco de nieve te mantenía en la carretera, pero aquí, si te sales, hay zanjas de verdad y no puedes salir".

Neuville encabezó el Shakedown del jueves, liderando un triplete de Hyundai. Cuando se le preguntó si su equipo tenía la capacidad de recuperarse tras un difícil Rally de Montecarlo, el campeón del mundo de 2024 reveló que todavía le cuesta recuperar la confianza.

"Sinceramente, siento que llevo más de un año repitiendo lo mismo. Sigo sintiéndome igual y sigo sintiendo que me falta algo para tener confianza, básicamente", comentó. "Confiar en que podemos tener una buena prueba, que estaremos a la altura y que no nos quedaremos atascados en una zanja. En este momento me resulta muy difícil, y lo noto en los reconocimientos y una vez que me siento en el coche".