Lancia enfría sus posibilidades de correr en lo más alto del WRC con un kit Rally2

A pesar del anuncio por parte de la FIA de la posibilidad, para los constructores inscritos en Rally2, de desarrollar un kit de evolución para medirse con los WRC27 de la categoría reina del Mundial de Rallies el año que viene, no hay precisamente una avalancha para adoptar esta solución.

En Lancia, que ha lanzado con éxito a la competición su Ypsilon Rally2 en esta temporada 2026, se estudia la hipótesis, pero la tendencia actual no apunta a que haya luz verde para tomar esa dirección.

"Es una situación difícil", dice en una entrevista con la edición italiana de Motorsport.com Luca Martello, nuevo responsable de Lancia Corse. "Hay esencialmente dos problemas importantes. El primero es el timing. El reglamento se publicó muy tarde, así que la ventana de desarrollo es extremadamente corta, aunque siga siendo técnicamente posible".

"El segundo problema es el presupuesto. El reglamento exige que todo constructor que desarrolle el kit se comprometa para toda la temporada 2027 con dos coches. Eso representa una inversión financiera significativa. Todavía no hemos tomado una decisión definitiva, pero si nada cambia, será muy difícil para nosotros desarrollar el kit".

Nacido en 1991, el ingeniero italiano asumió la dirección de las actividades deportivas de Lancia hace solo un mes, en el marco de una reorganización dentro del grupo Stellantis. Ya ha podido abordar la problemática del kit Rally2 del WRC, pero espera una hipotética señal de la FIA para revisar la posición de Lancia.

Preguntado por su esperanza de reabrir conversaciones sobre el tema con la Federación Internacional, responde afirmativamente. "Creo que es una cuestión que la FIA ya está estudiando", añade. "Esperamos ver si se presentan nuevas oportunidades".

Lancia a fait un retour réussi en Rally2 cette année. Photo de: Massimo Bettiol - Getty Images

A corto plazo, es la estabilidad lo que parece primar respecto al joven programa de competición de Lancia, cuyo futuro a priori no se vería amenazado por los cambios organizativos.

"Por el momento, la totalidad de nuestros programas se mantienen sin cambios", asegura Luca Martello. "Es cierto que la reorganización sigue en curso y que no se han finalizado todos los detalles, así que podría haber nuevas oportunidades en los próximos meses. Esperamos tener una visión global más clara de la situación, pero, por el momento, todo ha sido confirmado".

"No contamos con el mismo presupuesto que algunos grandes constructores. Nuestra actividad se basa en la competición cliente. Debemos generar ingresos gracias a los coches que vendemos", detalló.

Pase lo que pase, la marca italiana refuta los rumores que hablan de que el Ypsilon es una versión actualizada del Citroën C3 Rally2. "Es falso", responde."El coche es completamente nuevo. Hemos rediseñado la aerodinámica de la A a la Z y, sobre todo, hemos aprovechado la nueva homologación para introducir mejoras en todos los puntos en los que estimábamos que la plataforma anterior podía ser más competitiva".

"La electrónica es completamente nueva, los amortiguadores son nuevos, hemos revisado numerosos elementos del motor y la aerodinámica es completamente diferente. Así que, en muchos aspectos, se trata de un coche de rally completamente nuevo", concluyó.